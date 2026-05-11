Soția sa a murit două săptămâni mai târziu, relatează Le Figaro. Ei credeau că şi-au oferit o vacanţă de vis, însă au murit pe mare, comentează ziarul.

La 4 mai, în urmă cu o săptămână, un purtător de cuânt al Ministerului olandez de Externe a confirmat decesul unui cuplu de cetăţeni la bordul navei de croazieră MV Hondius, exploatată de compania maritimă Oceanwide Expeditions.

Întreprinderea a evocat o „situaţie medicală gravă" la bordul navei, care asigura o legătură de la Ushuaia, în Argentina, la Capul Verde.

Nava a fost atinsă de un val de infecţii legate de hantavirus, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), un virus transmis adesea de către rozătoare.

Miercuri, Ministerul sud-african al Sănătăţii preciza că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii crozierei evacuat în Africa de Sud este tulpina din Anzi, care se transmite de la om la om.

Vaporul, care a plecat în crozieră la 20 martie, urma să efectueze ultima escală în acea zi.

Însă cazul, ieşit din comun, agită presa internaţională.

În afară de cuplul olandez, alt pasager, un britanic, a murit în urma infecţiei, iar una dintre cei cinci francezi repatriaţi duminică a prezentat „simptome în avion".

În spatele acestui bilanţ sanitar se află povestea tragică a celor doi pensionari olandezi, plecaţi împreună la capătul lumii, al căror voiaj s-a încheiat la câteva zile diferenţă.

Tulburări respiratorii și dureri de cap

Leo şi Mirjam Schilperoord erau ornitologi şi reveneau dintr-o călătorie în Argentina, unde au observat fauna locală.

Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul.

El tocmai a fost identificat ca fiind presupusul pacient zero al epidemiei de pe nava de crozieră.

Bărbatului i s-a făcut rău, la bordul navei, şi prezenta simptome compatibile cu o infecţie - tulburări respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale şi diaree - înainte să moară la 11 aprilie.

Rămăşiţele i-au fost debarcate de urgenţă la Sainte-Hélène, un teritoriu britanic la Sfânta Elena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soţia sa, în vârstă de 69 de ani, iniţial sănătoasă, l-a însoţit până la această escală. Însă, pe drumul de întoarcere, a dezvoltat şi ea simptome - dureri şi vărsături.

Evacuată către Africa de Sud, ea a murit două săptămâni mai tâziu într-un spital la Johannesburg.

„Îndrăgostiți de natură”

Publicaţia olandeză Algemeen Dagblad oferă câteva informaţii suplimentare despre identitatea lor.

Cuplul este originar din Haulerwijk, un sat cu aproximativ 3.000 de locuitori, situat în comuna Ooststellingwerf, în provincia Frizia.

Ei erau cunoscuţi şi respectaţi de către locuitori, care-i prezintă ca pe nişte „îndrăgostiţi de natură" şi „ornitologi (specialişti în studiul păsărilor) pasionaţi".

Cu puţin înainte de a se îmbarca pe MV Hondius, ei au făcut un lung periplu prin America de Sud şi au ales să-şi continue aventura cu această croazieră paradisiacă a companiei Oceanwide Expeditions, cu plecare din Vlissingen, o comună în Olanda.

În timpul călătoriei în Argentina, cuplul a fost la o groapă de gunoi, în apropiere de oraşul Ushuaia, pentru a observa Caracara cu gâtul alb, care se află în regiune.

Locul este cunoscut în rândul pasionaţilor de ornitologie din cauza faptului că păsările vin să se hrănească acolo.

Însă localnicii preferă să-l evite, din cauza numeroaselor rozătoare prezente, purtătoare de hantavirus.

Potrivit autorităţilor, la această groapă de gunoi a contractat cuplul virusul.

Asociaţia lor de cartier, Boskrâne, a publicat un anunţ al decesului, potrivit Algemeen Dagblad.

Locuitorii au scris că „după ce şi-a luat adio de la soţul său, la 11 aprilie, draga noastră prietenă (...) ne-a părăsit la 26 aprilie. Ne vei lipsi cu toate poveştile tale".

Un membru al familiei lor, devastat de pierdere, a declarat, prin intermediul asociaţiei Namens de Familie că „frumosul drum pe care-l făceau împreună a fost întrerupt brutal şi definitiv. Vrem să-i readucem în pace şi să le onorăm memoria".

Oceanwide Expeditions a anunţat, într-un comunicat citat de The Independent, că „autorităţile olandeze au acceptat să desfăşoare un efort comun în vederea organizării repatrierii celor două persoane către Olanda", o promisiune respectată.

Pasagerii navei au fost evacuaţi pe Insula Tenerife duminică, iar apoi au fost repatriaţi în ţara lor, în urma desfăşurării unui protocol sanitar riguros.