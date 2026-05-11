Valoarea este de 115 milioane de euro, cu cofinanţare de la Uniunea Europeană, a anunţat primarul Emil Boc, într-o conferinţă de presă.

„Clujul, la fel ca alte orașe europene, pune în practică cea mai dinamică și eficientă modalitate de transport public, verde și nepoluant, și anume trenul metropolitan. Referindu-ne acum la zona metropolitană a Clujului, într-o zonă în care dimensiunea demografică crește constant, trenul metropolitan devine cheia esențială pentru calitatea vieții Clujului din zona metropolitană. Mai puțin timp în trafic înseamnă mai mult timp pentru familie, pentru copii și pentru ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Emil Boc.

Contractul semnat astăzi prevede modernizarea a 15 stații de cale ferată și construirea a opt stații noi, dintre care cinci în Cluj-Napoca. Proiectul trenului metropolitan, care va traversa șase unități administrativ-teritoriale, are un termen total de 36 de luni pentru proiectare și execuție.