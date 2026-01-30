Marbella – lux, plaje și farmec andaluz. De ce este una dintre cele mai dorite destinații din Spania

Deși se află într-una dintre cele mai importante regiuni turistice ale Spaniei, Costa del Sol, Marbella are mult mai mult de oferit decât simple stațiuni de lux pe malul mării.

Marbella poate fi o destinație de plajă relaxantă pentru cei cu venituri ridicate, însă are și un centru vechi fermecător, care dezvăluie o cu totul altă față a orașului. Marbella, bijuteria Costa del Sol Faima Marbellei ca bijuterie a Costa del Sol nu a început decât în anii 1950. Înainte de această perioadă, orașul era cunoscut în principal pentru producția de minereu de fier. La un moment dat, furnalele din Marbella, alimentate cu minereu extras din munții din apropiere, produceau 75% din fierul Spaniei. Urme ale acestui trecut pot fi observate în arhitectura veche a orașului; însă cel mai vizibil reper este debarcaderul albastru de încărcare care se ridică din mare, în dreptul plajei Cable Beach. Aici acostau vasele pentru a încărca mineralele extrase în cală. Comunitatea locală a crescut datorită acestei industrii importante, iar în paralel s-a dezvoltat și pescuitul. Astăzi, fructele de mare sunt o componentă esențială a bucătăriei locale. Poți vizita portul din zona centrală a Marbellei, unde bărcile sunt ancorate, plasele sunt reparate, iar pescarii descarcă zilnic captura destinată piețelor și restaurantelor locale.



Ce să vizitezi în Marbella Plaza de los Naranjos Cu origini ce duc înapoi la cucerirea creștină din 1485, când Marbella a fost recucerită de la mauri, Plaza de los Naranjos arată exact așa cum ți-ai imagina o piață spaniolă clasică. Mărginită de portocalii care îi dau numele și care, în martie și început de aprilie, sunt plini de flori parfumate, piața pavată cu mozaic și clădiri albe este un loc potrivit pentru o cafea sau un cocktail la una dintre terase. Caută fântâna renascentistă și intră în Ermita de Santiago, o capelă din secolul al XV-lea. Pentru ceva răcoritor, oprește-te la Borgo’s Heladeria pentru o înghețată artizanală.



Museo Ralli Dacă vizitezi un singur muzeu în Marbella, acesta ar trebui să fie. Axat pe arta latino-americană de avangardă, cu accent pe suprarealism, muzeul se numără printre cele mai bune galerii din Andaluzia. Expozițiile temporare se bazează pe o colecție permanentă valoroasă, care include sculpturi de Salvador Dalí, picturi de Alicia Carletti, lucrări figurative de Herman Braun-Vega și opere originale de Joan Miró, Henry Moore, Francis Bacon, Man Ray și Giorgio de Chirico. Intrarea este gratuită.



Vizitează o piață locală Anghinare mari, măsline lucioase, roșii uriașe, citrice aromate și pepeni cu gust de vară – pentru o doză de viață locală, mergi dimineața devreme la una dintre piețele din Marbella. Mercado Municipal, la marginea nordică a centrului vechi, este cea mai mare, cu tarabe pline de fructe, legume, brânzeturi, jamón serrano, pește și fructe de mare, condimente, ulei de măsline și vin. Urmează exemplul localnicilor și oprește-te la cafea sau la tapas la El Puesto 85. Mercado Divina Pastora, puțin mai la est de centru, este mai puțin cunoscută, dar la fel de autentică. După vizită, poți merge la un prânz cu tapas la Bar las Redes, scrie planetlonley.



Parque de la Represa Acest parc lung, construit peste un vechi pârâu secat și care duce până la ruinele castelului maur, oferă o pauză de la agitația orașului. Stejarii de plută, palmierii și pini oferă umbră, iar copiii se pot bucura de locurile de joacă și de iazurile cu rațe și broaște țestoase.



Admiră lucrări de Picasso și Miró la Museo del Grabado Español Acest mic muzeu de artă, aflat într-o fostă clădire renascentistă, găzduiește o colecție importantă de grafică modernă și contemporană, cu lucrări semnate de Picasso, Dalí, Miró, Chillida și Goya.



Mergi la plajă O plimbare pe Paseo Marítimo, mărginit de palmieri, cafenele și chiringuito-uri, duce de la Marina La Bajadilla până la Puerto Banús. Plajele centrale sunt potrivite pentru o baie rapidă, iar pentru mai multă liniște poți merge la Playa de Cabopino.



Urmărește un spectacol de flamenco Pe străduțele luminate din centrul vechi, poți auzi chitara, palmele ritmice și cântecul flamenco. Spectacolele intime oferă o experiență autentică a spiritului andaluz. Tablao Flamenco Marbella, din Plaza Santa Cristo, este un reper cunoscut.



Ce poți vedea în apropiere de Marbella Ronda: o punte între istorie și natură La doar o oră de Marbella, Ronda te întâmpină cu impresionantul său pod nou, care leagă cele două părți ale orașului, separate de o prăpastie adâncă. Unul dintre cele mai emblematice obiective este Puente Nuevo, o capodoperă a ingineriei construită în secolul al XVIII-lea. Podul leagă cartierul San Francisco de zona orașului vechi și se ridică deasupra unei prăpăstii de peste 100 de metri, oferind priveliști spectaculoase asupra defileului Ronda și a caselor suspendate deasupra hăului. De la punctele de belvedere din apropierea podului, vizitatorii pot admira panorama orașului și mediul natural înconjurător, cu râul Guadalevín șerpuind în fundal. Podul este atât un simbol al Rondei, cât și o mărturie a istoriei sale și a atractivității turistice internaționale, conform visitanddo. Un alt obiectiv important este arena de coride din Ronda. Construită în 1785, este una dintre cele mai vechi din Spania și se remarcă prin arhitectura sa neoclasică. A fost martora unor lupte celebre și are o importanță majoră în istoria tauromahiei. În interior poate fi vizitat Muzeul Arenei, unde sunt expuse obiecte legate de tradiția coridelor, portrete și documente istorice. Centrul vechi al Rondei este o altă atracție majoră. Cartierul adăpostește străzi înguste, pavate cu piatră, și oferă o incursiune în istoria orașului. Aici se află biserica Santa María la Mayor, construită pe locul unei foste moschei, precum și Palatul Mondragón, care găzduiește un muzeu arheologic. Zona oferă și puncte de belvedere cu panorame asupra Serranía de Ronda și defileului Tajo.



Caminito del Rey: aventură cu priveliști spectaculoase Pentru iubitorii de adrenalină, Caminito del Rey este o oprire obligatorie. Acest traseu este unul dintre cele mai impresionante din Spania și se află în provincia Málaga, în zona Antequera. Construit inițial în 1905 ca drum de acces pentru muncitorii unui baraj, traseul este suspendat pe pereții defileului râului Guadalhorce, la peste 100 de metri înălțime. Traseul se remarcă prin pasarele suspendate, platforme și balcoane înguste, oferind priveliști spectaculoase asupra canionului. Parcurgerea celor 7,7 km permite observarea florei și faunei locale, a tunelurilor săpate în stâncă și a zonelor precum defileurile Gaitanejo și Los Gaitanes. Traseul a fost restaurat complet și redeschis în 2015, fiind acum sigur și accesibil, cu respectarea normelor moderne de siguranță.



Mijas Pueblo: farmec andaluz autentic Mijas Pueblo, cu casele sale albe împodobite cu flori, este locul ideal pentru a descoperi spiritul andaluz. Situat la doar 30 de minute de Marbella, la 428 de metri altitudine, satul oferă vederi panoramice asupra coastei și munților. Străduțele pavate, casele văruite și florile suspendate creează o atmosferă autentică. Printre atracții se numără Plaza de la Constitución, biserica Imaculatei Concepții și Centrul de Artă Contemporană Mijas. Un simbol al localității este Asociația Taxiurilor cu Măgari, o tradiție veche ce permite vizitarea satului într-un mod inedit. De asemenea, zona oferă trasee de drumeție în Sierra de Mijas și Muzeul Mijas, care prezintă istoria localității din perioada romană până în prezent. Piața din Mijas este un punct de întâlnire pentru localnici și turiști, unde se găsesc produse proaspete, artizanat și specialități locale, precum vinul dulce de Málaga și uleiul de măsline extravirgin. Gastronomia locală include preparate precum pescaíto frito, boquerones și migas.



Sierra de las Nieves: natură în stare pură Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Sierra de las Nieves este o adevărată comoară, situată la mică distanță de Marbella. Zona se întinde pe peste 18.900 de hectare și este recunoscută pentru biodiversitatea sa ridicată. Aici se află una dintre cele mai mari concentrații de brad spaniol, specie endemică aflată în pericol. Parcul oferă trasee montane variate, inclusiv ascensiunea spre vârful Torrecilla (1.919 m), formațiuni carstice, peșteri și defilee. Fauna include specii precum vulturul pleșuv, râsul iberic și acvila de munte. Zona are și valoare culturală, cu vestigii arheologice și sate albe tradiționale precum Yunquera, Tolox și El Burgo.



Estepona: mai mult decât plaje Deși este cunoscută pentru plajele sale, Estepona ascunde un centru istoric plin de farmec, cu străzi pavate, case albe și ghivece cu flori. Portul de agrement este animat, iar Plaza de las Flores este un punct central pentru viața locală. Litoralul se întinde pe peste 20 km de plaje cu nisip fin și ape limpezi, precum Playa del Cristo și Playa de la Rada. Oferta culturală include muzee, evenimente și festivaluri locale, iar zona New Golden Mile concentrează resorturi, terenuri de golf și centre comerciale moderne.



Dunele Artola: paradis natural Dunele Artola de la Cabopino sunt unul dintre puținele ecosisteme de dune rămase pe Costa del Sol. Protejate datorită importanței ecologice, acestea adăpostesc o varietate de plante și specii de păsări, inclusiv prundărașul gulerat mic. Zona este ideală pentru drumeții, kitesurfing și windsurfing. Plaja Artola, situată în apropiere, este mai liniștită decât alte plaje din Marbella și oferă servicii turistice și restaurante cu preparate locale.



Gibraltar: o bucată de Anglia în sudul Spaniei Gibraltar este cunoscut pentru Stânca Gibraltarului, un monolit de 426 m înălțime care oferă priveliști asupra Strâmtorii Gibraltar și, în zilele senine, asupra Africii. Aici trăiește singura colonie de maimuțe sălbatice din Europa. Muzeul Gibraltarului prezintă istoria teritoriului din preistorie până în prezent. Zona este cunoscută și pentru cumpărături duty-free pe Main Street, viața de noapte și gastronomia ce îmbină influențe britanice, mediteraneene și africane.



Tetouan, Maroc: o călătorie pe alt continent Din Marbella poți ajunge în Tetouan într-o zi, traversând cu feribotul din Algeciras sau Tarifa spre Tanger. Tetouan, supranumit „Orașul Alb”, are o medină inclusă în patrimoniul UNESCO, cu străduțe înguste, souk-uri și clădiri istorice. Kasbah-ul din Tetouan oferă priveliști asupra strâmtorii și găzduiește Muzeul de Artă și Tradiții. Viața cotidiană se desfășoară în piețe și ateliere artizanale, iar gastronomia locală include couscous, tajine și pește proaspăt. Marbella nu este doar o destinație pentru lux și plajă, ci și un punct de plecare excelent pentru explorarea celor mai interesante locuri din Costa del Sol. De la sate pitorești la peisaje naturale spectaculoase, acum știi ce poți vizita în apropiere de Marbella.



