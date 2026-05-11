La marele eveniment de securitate care va avea loc în Capitală, la Palatul Cotroceni, vor veni secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării. SUA vor fi reprezentate de subsecretarul de stat Thomas G. DiNanno, după ce Donald Trump a respins invitația. Totodată, e posibil să intre prin videoconferință subsecretarul de stat al apărării pentru politică

Însă, Nicușor Dan se pare că a refuzat întâlnirea bilaterală cu omologul său finlandez Alexander Stubb, propusă chiar de liderul nordic, motivând că, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, „nu este timp”.

În schimb, se va ține bilaterala dintre Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev va ajunge încă de marţi, la Bucureşti, pentru a participa la Summitul B9 de miercuri care are loc la Palatul Cotroceni. Zelenski vine la Bucureşti împreună cu soţia sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea la rândul ei un program diferit, împreună cu partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

Amintim că Formatul B9 a fost creat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia. Aceasta reunește statele NATO de pe flancul estic: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania, dar și țările nordice.