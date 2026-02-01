Malaga, bijuteria Andaluziei. Orașul din Spania care te va surprinde la fiecare pas. Ce să vizitezi

Dincolo de cele 16 plaje însorite, acest oraș andaluz de pe țărmul Mării Mediterane are o latură culturală fascinantă. Orașul natal al lui Pablo Picasso s-a reinventat în ultimii ani, inaugurând muzee pentru toate gusturile. Combinația dintre cultură și mare, atmosfera animată, numeroase tapas servite în baruri, cartiere moderne precum Soho face ca Malaga să fie un oraș plin de viață. Iată ce poți face aici. Despre Málaga Málaga se află în sudul coastei spaniole, pe Costa del Sol, în Spania. Orașul poartă amprenta plajelor însorite și a unei istorii bogate, cu un patrimoniu adânc înrădăcinat în cultura locală. De la fortărețe maure impunătoare la muzee de talie mondială și baruri de tapas, Málaga are ceva pentru toată lumea. Málaga este unul dintre cele mai impresionante orașe din Spania. Cu aeroportul foarte aproape, este o destinație practică și plăcută pentru un city break, dar și un oraș care nu trebuie ratat într-un road trip. Málaga este situată în sudul Spaniei și este considerată „poarta” către Andaluzia. Clima blândă, promenadele mărginite de palmieri și atmosfera prietenoasă o fac o destinație potrivită tot timpul anului. De asemenea, este un punct de plecare ideal pentru explorarea unor locuri apropiate precum Granada și Ronda. Combină perfect cultura, marea și farmecul local într-un cadru scăldat de soare. Ce să faci în Malaga



Vizitează Alcazaba și Gibralfaro Deasupra orașului Málaga se ridică Gibralfaro, veghetor din vremuri străvechi, iar Alcazaba, cu zidurile sale terasate și arcadele umbroase, adăpostește secole de istorie. Construite de meșteri mauri între secolele XI–XIV, pietrele lor păstrează încă căldura zilelor andaluze și aerul Mediteranei. Plimbându-te prin arcade și curți liniștite, aproape că poți simți istoria sub pași. Legătura cu Castelul Gibralfaro oferă priveliști spectaculoase la apus asupra orașului, portului și mării, iar urcușul merită din plin efortul.



La Manquita – Catedrala din Málaga Catedrala din Málaga, situată lângă Alcazaba, este o construcție renascentist-barocă ridicată pe locul unei foste moschei, cu lucrările începute în secolul al XVI-lea. Vei observa rapid că are doar un turn finalizat, de unde și porecla „La Manquita” (cea cu o mână). În ciuda acestui detaliu, interiorul este impresionant: tavane boltite, capele ornate și două orgi monumentale de o parte și de alta a navei. Iubitorii de artă vor aprecia picturile religioase și altarele aurite, iar pasionații de istorie vor remarca faptul că a fost construită peste vechea moschee, după anul 1487.



Museo Picasso Málaga Muzeul Picasso Málaga este dedicat operei artistului în orașul său natal. Găzduiește peste 200 de lucrări donate de familie și este amplasat în Palatul Buenavista, o clădire somptuoasă din secolul al XVI-lea. Galeriile includ schițe timpurii, lucrări cubiste și ceramică plină de culoare.



Museo Carmen Thyssen La câteva minute de Muzeul Picasso, Muzeul Thyssen se concentrează pe pictura spaniolă din secolul al XIX-lea, cu accent andaluz. Deschis în 2011, găzduiește lucrări semnate de Murillo, Sorolla și alți artiști.



Plimbare prin centrul istoric Centrul istoric al orașului este complet pietonal, plin de buticuri, cafenele și baruri de tapas. Arterele principale sunt Calle Larios și Plaza de la Constitución, dar farmecul adevărat se ascunde pe străduțele laterale.



Peșterile din Nerja Peșterile din Nerja se întind pe aproape 5 km și adăpostesc stalactite și stalagmite impresionante, coloane naturale uriașe și picturi rupestre preistorice. Sunt o combinație de geologie, arheologie și spațiu pentru concerte, conform novaontheroad.



Relaxează-te pe plaja La Malagueta Plaja principală a orașului, aflată la câțiva pași de centrul vechi, este ideală pentru relaxare, înot și degustarea celebrelor sardine la grătar, espeto de sardinas.



Vizitează Grădina Botanică La Concepción Situată la nord de oraș, această grădină botanică oferă o escapadă verde, cu peste 2.000 de specii de plante subtropicale.



Soho Málaga: artă stradală și cultură creativă Cartierul Soho, cunoscut drept districtul artistic, este plin de murale, galerii și cafenele moderne.



Flamenco și viață de noapte Flamenco este esențial în Málaga, iar spectacolele intime din baruri tradiționale oferă o experiență autentică. Viața de noapte este animată, cu baruri, terase și localuri deschise până târziu.



Excursii de o zi din Malaga Mijas Pueblo Mijas Pueblo nu este un „hidden gem” în provincia Málaga; dimpotrivă, este probabil unul dintre cele mai turistice sate albe din zonă. Cu toate acestea, merită vizitat cel puțin o dată. Drumul din Málaga până în Mijas durează aproximativ 30 de minute cu mașina și, spre deosebire de multe alte sate albe, există o parcare mare chiar lângă intrarea în sat, care costă doar 1 € pentru întreaga zi. Mijas este cunoscut pentru clădirile sale văruite în alb, care în lunile mai calde sunt adesea decorate cu flori. Satul are numeroase magazine și restaurante cochete, precum și câteva atracții istorice interesante, cum ar fi Ermita de la Virgen de la Peña și Castillo de Mijas. De asemenea, Mijas oferă puncte de belvedere excelente asupra coastei, fiind un loc potrivit pentru a admira apusul. Este una dintre cele mai populare excursii de o zi, la aproximativ o oră de Málaga. Marbella Următoarea destinație de pe lista celor mai bune excursii de o zi la o oră de Málaga este Marbella. Este, în mod previzibil, una dintre cele mai populare destinații din zonă, cunoscută pentru plaje, magazine și viața de noapte. Totuși, Marbella înseamnă mai mult decât atât, iar o vizită în centrul vechi este recomandată, conform kristatheexplorer. Centrul istoric are străzi frumoase, precum Calle Carmen, și obiective istorice interesante, cum ar fi Iglesia Mayor de la Encarnación și rămășițele zidurilor medievale. Rincón de la Victoria Dacă ai mai călătorit pe Costa del Sol, este posibil să fi trecut prin Rincón de la Victoria. Zona este apreciată pentru plaje, iar una dintre atracții este traseul pietonal de coastă de pe Paseo Marítimo El Cantal, care oferă priveliști asupra mării și țărmului. Traseul se întinde între Playa Cala del Moral și Playa del Rincón de la Victoria. Pe parcurs, poți traversa un tunel artificial săpat în stâncă, iar de-a lungul drumului se află și câteva altare religioase, decorate frecvent cu flori. Este una dintre cele mai neobișnuite excursii de o zi din apropierea Málaga și se află la doar 20 de minute de centrul orașului. Nerja Nerja este o altă destinație populară pentru o excursie de o zi din Málaga, la aproximativ 45 de minute de mers cu mașina. Majoritatea vizitatorilor vin pentru peisajele naturale, iar în sezonul de vară plajele sunt foarte aglomerate. În extrasezon, există suficient spațiu pentru relaxare. De asemenea, pot fi practicate activități precum paddleboarding sau caiac de-a lungul coastei. Vélez-Málaga Pentru cei interesați de locuri mai puțin cunoscute din apropierea Málaga, Vélez-Málaga este o opțiune potrivită. Se află la puțin peste 30 de minute cu mașina și este situat pe drumul spre Nerja. Este un sat alb adesea trecut cu vederea, dar este capitala regiunii Axarquía, cunoscută pentru producția de struguri muscat, avocado și mango. Principala atracție este Castillo de Vélez-Málaga, amplasat pe un deal, cu vedere asupra orașului și coastei. Caminito del Rey Nu poți vorbi despre excursii de o zi la aproximativ o oră de Málaga fără să menționezi Caminito del Rey. Acest traseu a fost considerat cândva cel mai periculos din lume, însă în prezent este foarte sigur, iar vizitatorii sunt echipați cu cască de protecție. Pasarela poate deveni destul de aglomerată în anumite momente, motiv pentru care este recomandat să aștepți să se mai elibereze înainte de a intra în acest sector al traseului. Caminito del Rey se află la mică distanță de ruinele de la Bobastro (aproximativ 54 de minute de Málaga), astfel încât ambele obiective pot fi vizitate într-o singură zi.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: ProTV Etichete: , , , Dată publicare: