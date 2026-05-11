Femeia de serviciu a observat animalele dimineață și a dat alarma. Echipele de intervenție au securizat zona până când familia de urși s-a retras în pădure.

Era ora 6:15 dimineață când femeia de serviciu a intrat în curtea școlii și a văzut ursoaica.

Erika Rethy, angajata școlii: Am venit până aici că am auzit ceva sunete ce n-am auzit niciodată și m-am uitat așa și ursul spre mine.

Reporter: Cât era de departe?

Erika Rethy: Acolo! 10 metri! Nici 10 metri! Puii au mers pe copac și acolo au rămas!

Imediat în sat s-a dat alarma iar echipa de intervenție a primăriei și jandarmii au securizat zona. Ursoaica s-a retras între tufe, iar cei doi pui, speriați, s-au urcat într-un molid de unde n-au mai coborât două ore.

Părinții și copiii au fost anunțați să nu se apropie iar cursurile au fost suspendate. Mai ales că, la intrarea în curtea școlii au fost descoperite urme care dovedeau că urșii mai trecuseră pe acolo.

În cele din urmă, ursuleții au coborât din copac și au dispărut în pădure. Dar, spun localnicii, cel mai probabil încă sunt în zona împreună cu mama lor. În Zăbala, urșii au devenit o prezență obișnuită. Camerele de supraveghere au surprins sălbăticiunile pe străzile din centru.

Autoritățile din Zăbala au împușcat în această primăvară doi urși care au intrat în gospodării unde au omorât oi, cai, găini și câini. Vara trecută a mai fost împușcat unul în aceleași condiții.

Luna trecută, Parlamentul a votat o lege care simplifică intervenția autorităților: urșii care pun în pericol oamenii pot fi împușcați imediat. Documentul a fost trimis președintelui pentru promulgare.