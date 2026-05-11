Astfel, scenariile politice care sunt luate în calcul în prezent de președintele Nicușor Dan sunt următoarele:

- un guvern minoritar în jurul PNL-USR;

- un guvern minoritar în jurul PSD;

- un guvern politic cu premier independent;

- un guvern format 100% din tehnocrați

Scenariul Ilie Bolojan din nou premier ”nu a fost neapărat analizat” la Palatul Cotroceni, au mai precizat sursele citate.

Pe de altă parte, după summit-ul B9, care are loc miercuri, 13 mai, vor avea loc consultări formale la Palatul Cotroceni despre formarea unui nou Guvern, cel mai probabil joi și vineri.

”Indiferent de soluția găsită în urma discuțiilor, președintele va pune condiții de politici publice (SAFE, PNRR, OCDE), inclusiv naționale”, au mai precizat sursele din Administrația Prezidențială.

Recent, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis ambasadorilor statelor Uniunii Europene acreditaţi la Bucureşti că partidul pe care îl conduce susține ”lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal şi măsurile fiscale, să spunem, agreate cu Comisia Europeană”.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, în 9 mai, de Ziua Europei, președintele Nicușor Dan a declarat că ”România va avea un guvern pro occidental într-un termen rezonabil", adăugând faptul că există deja un consens pe marile teme de politică ale statului — OECD, SAFE, PNRR — și pe traiectoria fiscală asumată a României.

Șeful statului a precizat că a încheiat „un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale" și că a văzut „constrângerile pe care fiecare dintre partide le are, cu care vine la negocierea care începe."