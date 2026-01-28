Benidorm, Spania - de ce atrage milioane de turiști în fiecare an. Ce trebuie să știi înainte să îți planifici vacanța

Benidorm, Spania, este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, cunoscută pentru plajele sale întinse, clima blândă pe tot parcursul anului și viața animată. Orașul atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume.

Situat în regiunea Marina Baixa, în provincia Alicante, Spania, Benidorm este una dintre principalele destinații turistice de pe Costa Blanca, datorită plajelor sale excelente și gamei largi de opțiuni de cazare, restaurante și activități de agrement. Centrul său istoric este amplasat pe un promontoriu și contrastează cu bulevardele largi, mărginite de clădiri, magazine și cafenele cu terase, care se întind pe o lungime de cinci kilometri de-a lungul coastei. Istoric Centrul istoric al orașului Benidorm este situat pe un promontoriu, între cele două plaje principale – Levante și Poniente. Acesta este locul de naștere al orașului, o așezare pescărească primitivă, dominată de biserica San Jaime. Construită în secolul al XVIII-lea, cupolele sale albăstrui se înalță deasupra unui labirint de străduțe înguste și alei, pline de colțuri pitorești. Culmile dealurilor Canfali duc către Balconul Mediteranei, un punct de belvedere splendid, care oferă o panoramă impresionantă asupra mării. De o parte și de alta a cartierului istoric se întind bulevarde largi și străzi comerciale care alcătuiesc Benidormul modern. Orașul, dedicat industriei turistice, oferă o gamă variată de servicii, inclusiv hoteluri, restaurante, mari zone comerciale, cluburi de noapte și terase. Ce să vezi și să vizitezi în Benidorm În afară de viața de noapte faimoasă care atrage turiști în Benidorm, pe timpul zilei vizitatorii pot descoperi cele mai emblematice locuri ale orașului, precum miradorul (punct de observație), piața sa animată de meșteșugari și artiști în sezonul de vârf, biserica, clădirea modernă a Primăriei Benidorm și crucea amplasată în cel mai înalt punct al masivului Sierra Helada, de unde se pot admira cele mai impresionante și panoramice priveliști asupra orașului.



Punctul de belvedere al Castelului Acesta este situat în centrul vechi al orașului Benidorm. Din punctul de belvedere al castelului poți admira cele mai reprezentative elemente ale plajei Levante, cu celebra sa promenadă în formă de semilună, silueta orașului marcată de zgârie-nori și Parcul Natural Sierra Helada, care încadrează acest decor spectaculos. Din piața castelului pornesc scări care coboară spre punctul de belvedere, de unde se deschid priveliști spectaculoase asupra gheizerului și plajei. Alte scări duc spre portul maritim și plaja Mal Pas. Piața castelului este și un loc frecvent de întâlnire pentru artiști care își expun picturile, caricaturile, obiectele artizanale, împletiturile și altele. Castelul Benidorm și-a primit numele deoarece, în secolele XIV, XV și XVI, fortăreața era folosită pentru apărarea împotriva atacurilor piraților. Astăzi, din structura originală au rămas doar un mare arc de acces și fragmente din vechile ziduri. Adresă: Plaça del Castell · 03501 Benidorm (Alicante)



Biserica San Jaime și Santa Ana Această biserică este situată în partea superioară a centrului vechi, lângă punctul de belvedere al castelului, în zona plajei Levante, conform servigroup. A fost construită între anii 1740 și 1780, pentru a onora descoperirea Fecioarei del Sufragio, patroana orașului. Biserica are o capelă dedicată Fecioarei, unde poate fi vizitată statuia din lemn găsită pe o ambarcațiune fără echipaj, aflată în derivă pe mare. Clădirea este realizată în stil neoclasic, cu plan în formă de cruce latină, o navă centrală și mici capele laterale. Biserica găzduiește cele mai importante sărbători religioase din Benidorm, precum Fiesta Patronilor, Săptămâna Mare și sărbătorile San Jaime și Santa Ana, care dau și numele bisericii. Adresă: Plaça Castelar, 1 · 03501 Benidorm (Alicante)



La Cruz (Crucea) Situată pe vârful masivului Sierra Helada, crucea a fost ridicată în anii ’70, cu scop evanghelic, fiind transportată pe umeri de locuitorii din Benidorm, de la biserica San Jaime până pe vârful muntelui. Astăzi, crucea este considerată o atracție turistică importantă, datorită priveliștilor spectaculoase asupra orașului Benidorm și a plajelor Poniente și Levante. Este, de asemenea, un loc potrivit pentru observarea răsăriturilor și apusurilor. Fiind iluminată noaptea, poate fi văzută din oraș, de pe creasta muntelui. Parcul Natural Sierra Helada oferă numeroase trasee de drumeție, dintre care unul duce până la cruce. Accesul se face pe un drum care leagă zona Rincón de Loix de vârf, iar o parte a traseului poate fi parcursă și cu mașina, până la aproximativ 100 de metri de cruce. Adresă: Calle de Taywan, 20 · 03503 Benidorm, Spania



Parcul L’Aigüera Un spațiu de recreere amplu, cu zone verzi, spații pentru copii și un auditoriu dedicat cântărețului spaniol Julio Iglesias, care și-a început cariera muzicală în Benidorm, după ce a câștigat celebrul concurs de canto al orașului, organizat chiar în acest auditoriu. Parcul este situat lângă noua Primărie și în apropierea arenei de coride. Auditoriul este un amfiteatru în aer liber, care găzduiește frecvent, în timpul verii, concerte, spectacole de teatru și numeroase alte activități pe parcursul anului. Adresă: Avenida de L’Aigüera, 03503 Benidorm (Alicante), Spania



Parcul Elche Parcul este accesibil din Paseo de Colón, una dintre cele mai circulate zone pietonale din Benidorm. Este situat lângă Clubul Nautic Benidorm, la începutul plajei Poniente. Aleea din Parcul Elche este ideală pentru plimbări, oferind priveliști frumoase asupra plajei. Parcul dispune de zone de recreere, inclusiv un loc de joacă pentru copii și echipamente de exerciții cardiovasculare, permițând antrenamente în aer liber, în mijlocul vegetației bogate, palmierilor, porumbeilor și băncilor pentru odihnă. Plaja Poniente începe din dreptul parcului, iar la capătul acesteia se află noua promenadă Poniente. Adresă: Paseo Colón 2, Playa de Poniente · 03501 Benidorm (Alicante), Spania



Primăria Aceasta este situată la capătul Parcului L’Aigüera, pe locul fostei guri de vărsare a râului. Arhitectura originală a clădirii, ridicată la 10 metri deasupra pieței actuale a Primăriei și susținută de două structuri, conferă orașului o notă de modernitate. În piața Canalejas, din centrul vechi, se află și fosta Primărie, care găzduiește în prezent Centrul de Turism al orașului și unul dintre punctele de informare turistică pentru vizitatori. În perioada Crăciunului, piața noii Primării găzduiește un patinoar de mari dimensiuni, în jurul căruia sunt amplasate tarabele tradiționale. În ultimii ani, orașul a început să organizeze aici și festivitățile de Revelion. Adresă: Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, 1 (Parque de l'Aigüera) · 03501 Benidorm (Alicante)



Zgârie-nori Benidorm se află pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește numărul de zgârie-nori, acest aspect devenind una dintre caracteristicile definitorii ale orașului, cu 27 de clădiri care depășesc 100 de metri înălțime. Cea mai înaltă este clădirea rezidențială In Tempo, cu 200 de metri, a doua cea mai înaltă clădire rezidențială din Europa, urmată de cel mai înalt hotel din Europa, Gran Hotel Bali, cu 186 de metri. Clădirea In Tempo și Torre Mediterráneo, cu o înălțime de 135 de metri, sunt în prezent în construcție. Cele mai reprezentative clădiri ale orașului, de la cea mai înaltă la cea mai joasă, sunt: • In Tempo (200 m) • Gran Hotel Bali (186 m) • Lúgano Tower (158 m) • Kronos (150 m) • Neguri Gane (145 m) • Torre Mediterráneo (135 m) • Don Jorge (124 m) • Mirador del Mediterráneo (123 m) • Torre Levante (120 m) • Costa Blanca 1 (116 m) • Miragolf Playa 2 (115 m) • Gemelos 26 turnurile 1 și 2 (114 m) • Torres d’Oboe 1 și 2 (114 m) • Sol de Poniente 2 (112 m) • Torre Benibeach (110 m) • Playa Azul (105 m) • Torre Pinar (105 m) • Miragolf Playa 1 (105 m) • Islamar 1 și 2 (104 m) • Las Terrazas de Benidorm 1 și 2 (101 m) • Gemelos 22 turnurile 1 și 2 (100 m) • Torre dos Calas (100 m).



Marina Portul de agrement din Benidorm este situat între plaja Poniente și plaja Mal Pas, foarte aproape de gheizer și la două mile marine de Insula Benidorm. Dispune de 99 de locuri de acostare, o flotă impresionantă de ambarcațiuni, un club nautic, un restaurant și o școală de navigație. De aici pleacă zilnic mai multe bărci către insulă, unele oferind posibilitatea de a observa lumea subacvatică. Adresă și contact: Paseo de Colón · 03501 Benidorm · Alicante (Spania) Insula Benidorm Insula Benidorm este un cadru natural deosebit, situat la 2 mile marine de portul Benidorm, chiar în fața dealului Canfali, care separă plajele Levante și Poniente. Are o suprafață de 6,57 hectare, o lungime de 350 de metri, o lățime de 260 de metri și o altitudine de 73 de metri. Silueta sa are forma unui triunghi și este una dintre principalele atracții ale orașului. Poate fi atinsă cu barca în aproximativ 15 minute, iar unele ambarcațiuni oferă vedere subacvatică, permițând observarea diversității vieții marine. Fundul mării din jurul insulei este foarte apreciat de scafandri, deoarece la 300 de metri sud de insulă se află La Llosa, o zonă de refugiu pentru numeroase specii, cu un relief submarin bogat, format din diverse tipuri de alge intracoastale, la adâncimi cuprinse între 6 și 30 de metri. Piețe Pe lângă străzile și bulevardele dedicate cumpărăturilor, în Benidorm pot fi vizitate piețele tradiționale organizate miercurea și duminica, precum și tarabele din celebrul târg de vechituri, deschis joi, sâmbătă și duminică. Piața Foietes are loc miercurea. Este situată lângă stadionul municipal Foietes și are două zone distincte: una dedicată produselor alimentare și alta pentru textile, articole din piele, produse pentru casă și accesorii. Există și baruri unde te poți opri pentru o băutură și o pauză. Piața Pueblo are loc miercurea și duminica. Este situată lângă Hotel Servigroup Pueblo Benidorm, în apropierea zonei Rincón de Loix, și vinde produse alimentare, textile, articole din piele și accesorii. Dispune și de o zonă de bar. Târgul de vechituri din Benidorm, „El Cisne” (Lebăda), se desfășoară joi, sâmbătă și duminică. Este situat la ieșirea din Benidorm, lângă schitul Sanz, și include un magazin de antichități și un bar. De neratat sunt și piețele din localitățile din apropiere: piața din Villajoyosa (joi), piața din Cala de Finestrat (vineri) și târgurile de vechituri din Polop și La Nucía (duminica). Ce să mănânci în Benidorm Provincia Alicante este cunoscută la nivel mondial pentru preparatele sale din orez, iar Benidorm, ca oraș din provincia Alicante și punct de întâlnire pentru numeroase naționalități, nu putea avea decât o varietate foarte mare de mâncăruri pe bază de orez, rețete interpretate cu nenumărate nuanțe, pentru toate gusturile. Printre cele mai apreciate preparate din orez din zonă se numără: • Orez cu barbun și dovleac. • Orez cu fasole și napi. • Arroz a banda (orez cu fasole și napi). • Orez cu anșoa și spanac. Însă, cu siguranță, plimbându-te pe străzile din Benidorm, vei putea descoperi multe alte preparate din orez, mai variate, cu ingrediente mai atipice. Nu trebuie uitat faptul că Benidorm a fost inițial un sat pescăresc, motiv pentru care gastronomia sa se bazează pe fructe de mare și pește proaspăt. Portul din Benidorm oferă privilegiul de a avea pește proaspăt, de cea mai bună calitate. Câteva dintre preparatele din pește din Benidorm: • „Cazuela de pescado a lo pobre”. • „Pebrot”. • Calamar umplut. • Pește Benidorm În plus, gustul produselor artizanale nu este umbrit în cultura gastronomică locală de contactul cu alte culturi, ci, dimpotrivă, este îmbogățit. Există numeroase grădini de legume la periferia orașului Benidorm, care furnizează gastronomiei locale fructe și legume de sezon.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: