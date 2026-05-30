Vacanță în Grecia fără aglomerație. Cele mai liniștite insule unde te relaxezi cu adevărat

Dacă visezi să mergi într-o vacanță în Grecia vara aceasta, dar te descurajează mulțimile uriașe de turiști, există câteva recomandări pentru insule grecești liniștite și destinații mai puțin aglomerate pe care merită să le iei în calcul.

Dacă visezi la o escapadă în care să te bucuri de mare turcoaz, sate albe și apusuri spectaculoase fără forfota turistică obișnuită, Grecia are încă locuri în care timpul pare să încetinească. Top insule liniștite din Grecia Insula Hydra Aceasta este genul de insulă grecească idilică la care probabil te-ai gândit când ți-ai imaginat locul perfect pentru a savura un pahar de vin sau o cafea privind spre mare. În primul rând, este o insulă fără mașini, așa că trebuie să angajezi un localnic cu unul sau doi măgari dacă ai nevoie de ajutor pentru transportul bagajelor până la locul unde ești cazat. Există o zonă principală de port și marină unde ajung zilnic mulți turiști veniți pentru o excursie de o zi, însă seara rămân doar localnicii și cei cazați peste noapte, astfel că atmosfera devine mult mai liniștită și majoritatea restaurantelor nu mai sunt pline. Totuși, orașul se întinde mult dincolo de această zonă, de-a lungul unor alei pavate cu piatră și scări. Există și alte cartiere și câteva resorturi răspândite de-a lungul coastei în ambele direcții, toate conectate prin poteci. Așa că, dacă vrei liniște și izolare, nu este greu să le găsești. Alte insule din apropiere sunt Paros și Spetses, despre care am auzit lucruri bune, dar pe care nu le-am vizitat. Se poate ajunge la toate în două-trei ore cu feribotul din portul Pireu, de lângă Atena. Toate fac parte din grupul Insulelor Saronice, aflate lângă Peninsula Peloponez.

Insula Symi Symi face parte din Insulele Dodecaneze ale Greciei, un grup de insule împrăștiate în mare, care și-au schimbat stăpânii de multe ori de-a lungul istoriei și care, în unele cazuri, sunt atât de aproape încât se vede coasta Turciei continentale. Două dintre aceste insule sunt destinații turistice importante: Rhodos și Kos. Symi are o mănăstire spectaculoasă în portul Panormis și zilnic sosesc bărci pline de vizitatori care vin să o vadă, dar și muzeul naval cu povești interesante despre marinari. Totuși, există mai multe porturi unde pot ancora ambarcațiunile celor aflați într-un circuit între insulele grecești, deoarece există multe hoteluri și apartamente de închiriat în orașul-port principal Gialos și mai sus, în Chorios, de unde priveliștile sunt excelente. Poți urca cele 500 de trepte până la Chorios de la nivelul mării și este posibil chiar să traversezi insula pe jos dintr-o parte în alta. Sau poți închiria o barcă pentru a explora insulele nelocuite și plajele din apropiere. Unele dintre plajele de pe insulă sunt accesibile doar cu barca sau pe jos. De reținut că această insulă apare uneori și sub denumirile Syme sau Simi.

Insula Nisyros Aceasta este o altă insulă din Dodecaneze unde sosesc zilnic câteva grupuri de turiști cu barca din Rhodos și Kos, însă majoritatea urcă direct cu autobuzul spre caldera vulcanică din vârf. Acolo poți merge printr-un peisaj aproape ireal, unde aburii sulfuroși ies din crăpături. Vizitează biserica frumoasă de pe margine și apoi se întorc cu barca. Micul oraș Mandraki are magazine, restaurante și locuri unde poți bea ceva, însă populația abia depășește 600 de locuitori.

Insula Zakynthos Zakynthos face parte din Insulele Ionice, la vest de Peloponez, în Marea Mediterană și nu în Marea Egee. Este cunoscută pentru satele frumoase de pe dealuri și pentru plajele spectaculoase, inclusiv cea mai faimoasă dintre ele: Shipwreck Beach (Navagio). Totuși, dacă vrei să eviți aglomerația, ar fi bine să sari peste zona Laganas Beach. Este clar una dintre destinațiile preferate de cei care vor petreceri până târziu în noapte. Din fericire, insula este mare. Există și zone de pe continentul grec care sunt exact opusul liniștii, mai ales vara. Meteora, în aprilie, nu e prea aglomerată, însă vara locul devine extrem de plin. În Atena s-au introdus limite zilnice pentru vizitatorii Partenonului din cauza numărului foarte mare de turiști. Totuși, nu trebuie să mergi prea departe pentru a găsi locuri mult mai liniștite, conform perceptivetravel.

Când să mergi ca să eviți mulțimile Cea mai bună perioadă pentru a vizita Grecia și a evita aglomerația este de la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lui iunie și de la mijlocul lui septembrie până la sfârșitul lui octombrie, când vremea este plăcută, rezervările se fac mai ușor, iar insulele populare sunt mai aerisite. Grecia rămâne una dintre cele mai sezoniere destinații turistice din Europa. În 2024, lunile iulie și august au reprezentat aproape o treime din totalul nopților turistice (Eurostat, 2025). Grecia a avut 40,7 milioane de vizitatori străini în 2024 (date ale Băncii Greciei citate de Reuters, 2025), ceea ce arată că cererea este reală. Aceste perioade de extrasezon le permit turiștilor să se bucure de ritmul relaxat al Greciei, de peisaje și de servicii de calitate. • Sfârșitul lui aprilie – începutul lui iunie și mijlocul lui septembrie – sfârșitul lui octombrie sunt cele mai bune perioade pentru a vizita Grecia și a evita aglomerația, deoarece insulele sunt mai liniștite, iar serviciile funcționează mai eficient. • Cele mai aglomerate luni pentru plaje, porturi și rezervări sunt iulie și august, ceea ce poate face experiența mai puțin relaxantă (Eurostat, 2025). • În extrasezon, vilele private oferă adesea un raport mai bun între preț și servicii, deoarece disponibilitatea, personalul și accesul la restaurante sunt mai flexibile. • Pentru a păstra partea frumoasă a Greciei fără aglomerație, poți alege destinații de tip „lux liniștit”, precum Sifnos, Kea, Halkidiki, Porto Heli și anumite zone din Corfu. • Chiar și în perioadele de vârf, experiența poate fi organizată eficient prin servicii de concierge, șoferi, bucătari privați, bărci și acces programat la atracții, însă extrasezonul rămâne cea mai bună opțiune pentru confort și relaxare.

Insule potrivite pentru relaxare totală Paros pentru familii și cupluri Familiile apreciază Paros pentru că nu este nici prea aglomerată, nici prea scumpă. Plajele sunt sigure pentru copii și există multe restaurante care primesc cu plăcere familiile cu cei mici. În plus, insula are un ritm relaxat, potrivit pentru vacanțe în familie. Cuplurile se bucură de atmosfera romantică din Paros. Naoussa are restaurante pe malul apei, perfecte pentru cine romantice. Există și plaje liniștite unde puteți privi apusul împreună. Insula oferă un echilibru bun între activități și liniște.

Naxos: istorie antică și viață de plajă Naxos este cea mai mare insulă din grupul Cicladelor, dar este mai puțin turistică decât vecinele sale celebre. Insula are plaje lungi cu nisip, sate montane și situri antice. Orașul-port se numește tot Naxos. Are un centru vechi frumos, cu clădiri venețiene. Portara este cel mai cunoscut simbol al insulei, o poartă uriașă din marmură, singura parte rămasă dintr-un templu antic. Naxos are unele dintre cele mai bune plaje din Grecia. Sunt lungi, cu nisip și mai puțin aglomerate decât plajele de pe alte insule. Plaka Beach se întinde pe câțiva kilometri, iar Mikri Vigla este populară printre practicanții de windsurf și kitesurf.

Rhodos: farmec medieval și paradis de plajă Rhodos se află în sud-estul Mării Egee, mai aproape de Turcia decât de Grecia continentală. Din acest motiv, insula are o istorie bogată, vizibilă în orașul medieval și în ruinele antice. Orașul Rhodos găzduiește unul dintre cele mai bine conservate centre medievale din Europa. Cavalerii Ordinului Sfântului Ioan au construit aici ziduri și castele masive în secolul al XIV-lea. Poți merge de-a lungul zidurilor și explora străduțele înguste din interior. Insula are și plaje excelente. Coasta de vest are ape mai liniștite și plaje cu nisip. Coasta de est este mai vântoasă și populară printre surferi. Lindos Beach este una dintre cele mai frumoase plaje, cu o acropolă antică ce domină marea.

Corfu: paradisul verde al insulelor grecești Corfu este diferită de majoritatea insulelor grecești. În loc de peisaje uscate și stâncoase, aici găsești vegetație bogată și mult verde. Insula primește mai multe ploi decât alte zone ale Greciei, ceea ce menține natura luxuriantă. Insula se află în Marea Ionică, în largul coastei vestice a Greciei. Este mai aproape de Italia și Albania decât de Atena. Această poziționare a contribuit la formarea unei culturi aparte, care combină influențe grecești, italiene și britanice. Orașul Corfu face parte din patrimoniul UNESCO. Centrul vechi are clădiri venețiene, arcade franceze și monumente britanice. Este unul dintre cele mai frumoase orașe din Grecia și, spre deosebire de multe alte capitale insulare, este foarte plăcut de explorat la pas.

Diferența dintre insule turistice și autentice Lanțurile de insule grecești sunt alcătuite din cinci grupuri geografice distincte: Insulele Ionice, Cicladele, Dodecanezul, Insulele Saronice și Sporadele. De-a lungul secolelor, aceste regiuni au fost influențate și modelate de culturile și tradițiile coloniștilor și ale invadatorilor. De exemplu, Insulele Ionice prezintă o puternică influență venețiană, în timp ce Cicladele sunt considerat tipic grecești. Pentru călătorii care își planifică vacanța în Grecia, alegerile par nesfârșite și dificil de făcut. Fiecare insulă oferă ceva unic, iar destinațiile ar trebui alese în funcție de personalitatea și stilul fiecărui turist. Dacă ai timp, este recomandat să vizitezi cel puțin 2 sau 3 insule în Grecia la următoarea călătorie, pentru a experimenta diversitatea lor. Croazierele sau închirierea unei bărci sunt cele mai convenabile modalități de a vizita mai multe destinații. De asemenea, feriboturile între insule oferă transport accesibil între insulele apropiate. Multe croaziere includ și avantajul de a vizita mai multe țări, precum Grecia, Italia și Turcia, într-un singur itinerar. Grecia are sute de insule și mii de kilometri de coastă, dar nu toată este ideală pentru o vacanță relaxantă. Unele locuri sunt mai potrivite pentru maratoane de vizitare a obiectivelor turistice. Altele sunt destinații de petrecere. Iar unele sunt cu adevărat perfecte pentru a te deconecta, a te reîncărca și a-ți aminti de ce iei vacanțe, în primul rând. Pentru relaxare pură la plajă: Naxos, Milos și Lefkada au plaje de clasă mondială, fără mulțimi copleșitoare. Pentru escapade romantice: Santorini, Folegandros și Hydra oferă apusuri spectaculoase și o atmosferă intimă. Pentru vacanțe în familie: Rhodos, Corfu și Creta au infrastructura, plajele și activitățile care fac călătoria cu copiii cu adevărat plăcută. Pentru evadări liniștite: Sifnos, Ikaria și Paxos sunt locurile în care mergi când vrei cu adevărat să dispari.

