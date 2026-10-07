Babior fugise în Turcia în 2025 după ce fusese eliberat condiţionat, deşi avea o condamnare la închisoare pe viaţă, scrie News.ro.

Radulov a fost reținut în Turcia

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova, autorităţile turce au informat recent Poliţia Naţională despre reţinerea lui Radulov, în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Naţional INTERPOL.

Autorităţile Republicii Moldova vor începe procedurile de extrădare.

Radulov a părăsit Republica Moldova pe 16 martie 2025, după ce fusese eliberat condiţionat în urma aplicării unor amendamente aduse Legii amnistiei, deşi fusese condamnat pentru 10 omoruri şi 11 tentative de omor.

Amendamentele au permis eliberarea condiționată

Aceste amendamente au fost propuse de fosta deputată PAS Olesea Stamate şi au fost votate de majoritatea parlamentară PAS (partidul de guvernământ de la Chişinău). Modificările au făcut ca mai multe persoane condamnate la detenţie pe viaţă să fie eliberate condiţionat. În urma scandalului, PAS a exclus-o din partid pe Stamate. Aceasta a respins toate acuzaţiile la adresa sa, reaminteşte NewsMaker.

Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă în anii ’90 şi a condus o grupare criminală implicată în numeroase omoruri, printre victime fiind oameni de afaceri şi alţi lideri interlopi. În anii 2000, investigaţiile au arătat că membrii grupului au comis doar în regiunea transnistreană patru asasinate şi şase tentative de omor.

Radulov, împreună cu alţi membri ai grupării sale, au fugit atunci din ţară şi au fost daţi în căutare internaţională. Interlopul a fost reţinut în Bulgaria şi apoi predat Chişinăului.

Iurie Radulov a avut un rol important şi în crearea uneia dintre cele mai sângeroase grupări criminale din România, la începutul anilor ’90. El ar fi locuit atunci o perioadă în România şi ar fi fost apropiat de Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu.

În cele din urmă, gruparea lui Radulov a fost destructurată, iar mulţi dintre membrii acesteia au fost prinşi şi condamnaţi.