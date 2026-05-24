Cele mai ieftine insule din Grecia în 2026. Unde mergi în vacanță cu buget mic și plaje superbe

Grecia este una dintre destinațiile europene preferate de turiștii care călătoresc pe distanțe lungi anul acesta, dar nu toată lumea își permite destinații precum Santorini sau Mykonos.

Există peste 200 de insule din care poți alege, iar dacă îți dorești ceva mai diferit, accesibil și cu plaje superbe, neatinse de mulțimile sufocante de turiști, ar trebui să continui să citești pentru a afla care sunt cele mai ieftine insule din Grecia în 2026.

Top insule ieftine din Grecia pentru 2026

Visezi la o vacanță pe o insulă grecească în 2026, dar te descurajează prețurile ridicate? Vestea bună este că există zeci de insule superbe mult mai accesibile, care oferă în continuare ape turcoaz, plaje cu nisip, sate tradiționale și priveliști memorabile.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai bune insule grecești care oferă peisaje spectaculoase fără costuri uriașe, fie că plănuiești o escapadă de vară sau o vacanță în extrasezon.

Naxos – farmec cicladic clasic la prețuri accesibile

Naxos este una dintre cele mai mari insule din Ciclade și una dintre cele mai avantajoase ca raport calitate-preț din regiune.

Are mai puține resorturi de lux, dar multe pensiuni confortabile și hoteluri de familie. 

Când să mergi: mai–iunie sau septembrie–octombrie pentru cele mai bune prețuri și vreme plăcută. 

Sfat: tavernele de aici servesc porții mari la aproximativ 10–15 euro, mai ieftin decât multe taverne din Santorini.

Potrivită pentru: plaje, ruine antice, mâncare grecească și o atmosferă mai autentică.

Paros – o alternativă elegantă cu conexiuni bune de transport

Paros, aflată aproape de Naxos și ușor accesibilă cu feribotul din Atena sau de pe alte insule, combină plajele frumoase cu viața de noapte și restaurante bune, fără prețurile din Santorini.

Găsești cazare de la 40–60 euro/noapte în extrasezon.

Potrivită pentru: baruri pe plajă, cupluri și grupuri care caută atmosferă bună la preț rezonabil.

Kefalonia – bijuteria Mării Ionice cu peisaje dramatice

Kefalonia, situată în Marea Ionică, la vest de Grecia continentală, este mare și foarte diversă.

Sfat de călătorie: către Kefalonia există adesea zboruri și feriboturi ieftine prin Zakynthos sau Patras. 

De neratat: plaja Myrtos, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, scrie fly4free.

Potrivită pentru: iubitori de natură, excursii cu mașina și fotografie.

Zakynthos – plaje superbe și viață de noapte fără prețuri exagerate

Zakynthos este mai ieftină decât Santorini și Mykonos atât la cazare, cât și la mâncare, chiar dacă celebra plajă Navagio poate deveni aglomerată.

Sfat pentru buget redus: rezervă apartamente în interiorul insulei și explorează plajele cu scuter închiriat sau autobuzul.

Merită vizitate: peșterile Keri și plaja țestoaselor Marathonisi.

Potrivită pentru: priveliști spectaculoase, viață de noapte și excursii pe mare.

Samos – vin, dealuri și brize marine

Samos este una dintre cele mai verzi insule grecești, cunoscută pentru munți, podgorii și plaje liniștite, fiind încă o destinație mai puțin descoperită de turiști.

Economii suplimentare: multe pensiuni și unități tip bed & breakfast pornesc de la 30–40 euro/noapte. 

Specialitate locală: încearcă vinul dulce Muscat, pentru care insula este renumită.

Potrivită pentru: explorarea zonelor rurale și iubitorii de vin.

Syros – cultură și arhitectură cicladică fără aglomerație

Syros nu are caldere vulcanice sau restaurante de vedete, dar oferă frumosul oraș neoclasic Ermoupoli, plaje liniștite și prețuri mult mai corecte decât insulele vecine mai celebre.

De ce este mai ieftină: cerere mai mică și disponibilitate mai mare în extrasezon.

De neratat: Teatrul Apollo și scena artistică animată a insulei.

Potrivită pentru: cultură, gastronomie și experiențe mai liniștite în Ciclade.

Lefkada – plaje accesibile fără costuri de feribot

Lefkada este legată de continent printr-un pod, ceea ce elimină costurile de feribot — un avantaj important pentru turiștii cu buget redus.

Sfat pentru economii: folosește Lefkada ca bază și fă excursii de o zi către Scorpios, Meganisi sau Kalamos. 

Locuri emblematice: plajele Porto Katsiki și Egremni, foarte populare pentru fotografii.

Potrivită pentru: exploratori de plaje și iubitorii peisajelor de pe coasta vestică.

Când să mergi ca să economisești bani

Costul unei vacanțe în Grecia crește cu fiecare moment de neatenție. Chiar și o singură greșeală poate dubla cheltuielile, inclusiv în funcție de perioada aleasă pentru călătorie.

Vârf de sezon de vară: perioada de la începutul lunii iulie până la sfârșitul lunii august este considerată cea mai puțin favorabilă pentru vizitarea Greciei. Este sezonul turistic de vârf, când prețurile sunt cele mai mari, inclusiv la biletele de avion.

Sfârșitul verii: perioada de la începutul lunii iunie până la sfârșitul lunii septembrie este mai ieftină dacă vrei atmosferă de vară. Vei găsi în continuare mulți turiști, dar nu aglomerația extremă din vârf de sezon.

Sezoane de tranziție: lunile precum aprilie (considerată una dintre cele mai bune luni pentru Grecia) și octombrie (perioadă de schimbare de sezon) sunt adesea cele mai bune perioade pentru a vizita Grecia. Vremea este echilibrată, sunt mai puțini turiști și există oferte mai bune la prețuri.

Iarnă: frigul începe din noiembrie, care este și cea mai ieftină perioadă pentru a vizita Grecia. Multe stațiuni se închid în acest sezon, ceea ce poate fi un dezavantaj, dar locurile rămase deschise oferă prețuri foarte mici.

Așadar, dacă vrei să te bucuri de soare, plaje și apă în Grecia cu buget redus, cel mai bine este să mergi la sfârșitul verii. Lunile septembrie și octombrie sunt ideale. Încă sunt turiști, vremea este perfectă, iar prețurile scad considerabil.

Sfaturi pentru vacanță low-cost în Grecia

Te sperie prețurile mari ale călătoriilor și te gândești să renunți la vacanța în Grecia? Nu trebuie. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să economisești bani și chiar să ai o experiență mai bună.

Găsește cel mai ieftin zbor posibil sau verifică dacă nu cumva este mai ieftin să mergi cu mașina personală. Dacă zbori cu o companie low-cost, călătorește doar cu bagaj de mână.

Alege cele mai ieftine forme de cazare: hoteluri simple, camere modeste sau chiar campinguri pe insule. Poți găsi camere simple, apartamente și hoteluri ieftine pe site-uri precum Booking.com, unde poți folosi filtre pentru a găsi variante care se încadrează în bugetul tău.

Folosește feriboturile normale în locul celor rapide. Sunt mai lente, dar și mai ieftine și mai confortabile. Te poți plimba în interior și pe punte.

Pe unele feriboturi rapide nici măcar nu ai voie pe punte până aproape de intrarea în port. Poți găsi programul curselor pe Ferryhopper și poți compara durata călătoriilor pentru a vedea care sunt feriboturi rapide.

Petrece mai mult timp pe mai puține insule. Nu trebuie să vezi cinci insule în zece zile, iar multe dintre ele seamănă între ele, mai ales dacă fac parte din același grup de insule. Feriboturile pot fi scumpe, mai ales pentru familii.

Nu comanda pește scump. Alege variante mai accesibile precum gavros prăjit (anșoa), sardine prăjite sau la grătar sau macrou.

Dacă vrei variante și mai ieftine, alege gyros pentru prânz sau mergi în supermarket și cumpără-ți mâncare pe o care o poți pregăti la cazare.

Alege să îți aduci pachet de acasă când mergi la plajă. Include fructe și gustări, băuturi și ai economisit banii pe care i-ai fi cheltuit la un restaurant.

Poți mânca în oraș o masă pe zi, însă alege taverne, nu restaurante scumpe. Experiența ta în Grecia poate fi la fel de frumoasă și cu un buget restrâns.

