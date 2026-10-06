Țara noastră ocupă locul al șaselea într-un clasament internațional dedicat celor mai interesante locuri de vizitat în această perioadă, fiind apreciată pentru peisajele de toamnă traseele cu povești misterioase.

Publicația recomandă în special excursiile cu mașina prin zonele montane și explorarea Transilvaniei.

Transfăgărășanul, printre principalele atracții

Unul dintre motivele pentru care România a ajuns în clasamentul National Geographic este Transfăgărășanul. Publicația notează că octombrie este, în mod obișnuit, ultima lună în care celebrul drum montan poate fi parcurs integral înainte de închiderea sezonieră a porțiunilor de mare altitudine.

Peisajul este considerat spectaculos în această perioadă, când pădurile din Munții Carpați capătă nuanțe de toamnă.

National Geographic atrage însă atenția că accesul pe Transfăgărășan poate fi afectat de condițiile meteorologice și de regulile de închidere sezonieră.

Transilvania și legenda lui Dracula

Un alt punct central al recomandării este Transilvania, prezentată drept destinația potrivită pentru turiștii interesați de istorie, legende și atmosfera misterioasă a regiunii.

„Transilvania este terenul ideal de explorare. Urmează pașii Contelui Dracula într-un tur al faimosului Castel Bran din regiune — poreclit Castelul lui Dracula datorită asemănării cu casa vampirului fictiv transilvănian — înainte de a merge la Brașov, aflat în apropiere, pentru a vedea Biserica Neagră”, scrie publicația.

Lista continuă cu pădurea Hoia-Baciu, prezentată ca un loc potrivit pentru cei interesați de povești paranormale și trasee.

La capitolul experiențe locale, publicația recomandă și kürtőskalács, desertul cunoscut sub numele de cozonac secuiesc sau „chimney cake”, considerat potrivit pentru zilele răcoroase de toamnă.

În selecția National Geographic pentru luna octombrie, topul este următorul: New York, Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și România.