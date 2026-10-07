Decizie neașteptată. Un gigant auto vrea să producă mai puține mașini. „O afacere mai mică”

Filiala gigantului auto german Volkswagen, care este la rândul său în dificultate, își propune să-și reducă pragul de rentabilitate sub 200.000 de vehicule pe an, conform noii strategii pentru 2035, prezentată miercuri la centrul său de dezvoltare din Weissach (sud-vestul Germaniei), potrivit Agerpres.

„Valoare înainte de volum”, motto-ul Porsche

Producătorul emblematicului model 911 își propune să crească prețul mediu de vânzare al automobilelor sale de top cu aproximativ 20% pe termen mediu, în special prin consolidarea exclusivității acestora, în contextul în care anul trecut, a livrat aproape 280.000 de vehicule, o scădere de 10% față de 2024.

Această trecere la un segment superior de piață ar urma să fie însoțită de o reducere semnificativă a costurilor.

Confruntat cu scăderea vânzărilor în China și cu o cerere mai slabă decât se aștepta pentru vehicule electrice, Porsche intenționează să își reducă forța de muncă cu un sfert până în 2030, ceea ce corespunde cu eliminarea celor 9.000 de locuri de muncă anunțate deja pentru această perioadă.

Porsche intenționează, de asemenea, să elimine 40% din posturile sale de conducere, în principal pentru a accelera procesul decizional.

În plus, constructorul auto intenționează să reducă numărul de variante ale modelelor sale cu 20% și să reducă costurile și timpii de dezvoltare pentru viitoarelor sale vehicule.