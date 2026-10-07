Un nou atac devastator al Rusiei asupra Kievului: „Întregul oraș trăiește în frică"

Stiri externe
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Două persoane și-au pierdut viața într-un atac cu rachete miercuri dimineața la Kiev, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile asupra capitalei ucrainene, transmite AFP.

autor
Ines Paris

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat într-o declarație marți seara asupra riscului unor „atacuri masive" rusești asupra capitalei, vizată aproape zilnic, potrivit Agerpres.

„Întregul Kiev trăiește în frică", mărturisește Irina Ribalcenko, o angajată de bancă de 41 de ani, refugiată în metrou în timpul alarmei. „Am luat lucrurile și am venit aici" a adăugat ea, după ce a auzit avertizarea președintelui Zelenski.

„Am fost deja foarte speriați în timpul unor bombardamente, copiii erau absolut terifiați, așa că acum, la fiecare bombardament puternic, mergem în metrou", povestește Daria Medvedeva, o economistă în vârstă de 36 de ani.

De asemenea, un jurnalist AFP a auzit explozii pe tot parcursul nopții în Kiev, unde armata ucraineană a lansat o alertă de rachete balistice.

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Două persoane au fost ucise în districtul Darnițki

În districtul Darnițki din sud-estul capitalei, două decese au fost înregistrate în urma atacului, potrivit unui prim bilanț al autorităților militare.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că încearcă să distrugă sistematic infrastructura țării din cauza incapacității sale de a avansa pe front la aproape cinci ani de la declanșarea războiului.

Atacurile rusești au afectat recent două din principalele poduri ale capitalei, iar marți operatorul local DTEK a impus restricții de electricitate după atacuri asupra instalațiilor energetice, pe măsură ce se apropie iarna.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko spune că Kievul se află „într-o situație dramatică" din cauza loviturilor rusești neîntrerupte, acuzând Moscova că vrea să distrugă orașul.

Alertarea constantă afectează, de asemenea, activitatea economică, oamenii fiind îndemnați să părăsească frecvent locurile de muncă pentru a se adăposti.

Orașul Zaporojie din centrul Ucrainei a fost, de asemenea, vizat de atacuri în noaptea de marți spre miercuri, o „infrastructură de transport" fiind atacată, potrivit șefului administrației militare locale, Mihailo Semikin, care însă nu a oferit mai multe detalii.

Potrivit unor mărturii neconfirmate deocamdată de autorități, a fost afectat marele pod suspendat peste Nipru, inaugurat cu câteva săptămâni înainte de începerea ofensivei ruse în februarie 2022.

Marți, un pod din Zaporojie fusese deja vizat de atacuri ale Rusiei, conform lui Semikin. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, rachete, Ucraina, razboi,

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