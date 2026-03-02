Ministrul de Interne al Spaniei a ordonat întărirea supravegherii și a măsurilor de securitate pe întreg teritoriul țării, din cauza unor posibile amenințări.

Aceasta survine după ce Spania a refuzat să permită Statelor Unite utilizarea bazelor militare operate în comun pe teritoriul său pentru atacuri asupra Iranului, determinând SUA să retragă mai multe avioane de realimentare KC-135 Stratotanker de la bazele din Cadiz și Sevilla, scrie Sky News.

Distrugătoarele americane USS Bulkeley și USS Roosevelt, care au părăsit portul Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului, au confirmat autoritățile americane.