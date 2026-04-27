În același timp, autoritățile din Spania, îndeamnă oamenii să-și cumpere biletele de avion, cât repede, ca să nu dea și mai mult, pe vacanța de vară.

Prețul kerosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV cei de la AnimaWings estimează că biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Cei de la Tarom vorbesc de 20%, după luna mai.

Marius Popescu, președintele asociației companiilor aeriene românești: „Este evident că acest comportament trebuia să se întâmple, întrucât prețul kerosenului într-un zbor este cam 30-40 % din calculul final. Așadar, am fost și noi nevoiți să majorăm prețul biletelor de avion. S-au făcut anunțuri încă de acum 2-3 săptămâni că acesta va fi comportamentul pe care îl vom acorda, din nefericire pentru noi și pentru pasager, a trebuit să facem acest lucru”.

Corespondent PRO TV: „În același timp compania franceză low cost, Transavia, parte a grupului Air France KLM, a anunțat că va anula zboruri planificate pentru lunile mai și iunie pentru a-și optimiza costurile în contextul creșterii prețurilor la kerosen. Pasagerii afectați de o anulare vor fi notificați prin SMS și e-mail, iar aceștia, vor putea beneficia, în funcție de alegerea lor, de o reprogramare gratuită, un voucher sau o rambursare integrală a biletului”.

Și agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări.

Cristina Vascan, manager agenție de turism: „Până în acest moment am fost notificați de Tarom, de exemplu, pe pachetele din aprilie și mai, și apoi ei au revenit asupra acestei informări și am ajuns la un acord, și practic tarfilele s-au păstrat așa cum au fost inițial. În ceea ce privește această majorare a combustibilului este fără precedent pentru noi, iar noi ca tur operator mare ne-am asumat acest lucru și tot ce a însemnat pachete din aprilie, mai, chiar și cele din iunie au rămas pe tarifele deja achiziționate”.

Pe de altă parte ministrul Turismului din Spania îndeamnă oamenii să cumpere acum bilete de avion pentru a evita creșterile și mai mari în plin sezon.