Textul moțiunii ar urma să fie citit miercuri în plenul Parlamentului.

Liderul AUR George Simion a declarat că moțiunea ar urma să fie votată marți, 5 mai, „dacă totul merge conform planului stabilit”, conform Agerpres.

Acesta a mai precizat că moțiunea va fi depusă depusă „în momentul în care 233 de parlamentari îşi vor pune semnătura pe document”. Cu alte cuvinte, va fi depusă în momentul în care PSD și AUR vor avea susținerea unui număr suficient de senatori și deputați ca să doboare Guvernul.

PSD și AUR adună 219 voturi, iar dacă le adăugăm și pe cele ale grupului Pace, tot nu ajung la pragul minim de 233 – jumătate plus unu din numărul total de parlamentari.

Ar mai avea nevoie însă de doar două voturi, care ar putea să vină de la aleșii POT, SOS România sau de la neafiliați.

În momentul de față din tabăra social-democraților au semnat aproape toți cei 131 parlamentari, au mai precizat aceleași surse politice. Mai lipseau câteva semnături, cele ale miniștrilor care au demisionat și ale unor parlamentari plecați din oraș.

Dacă moțiunea va trece, președintele va trebui să convoace partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier.

George Simion a declarat că AUR își a asuma formarea unui guvern alături de PSD. Pe de altă parte, liderul social-democraților a repetat că exclude o alianță cu AUR.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla după data de 5 mai, în condițiile în care PNL și USR au transmis, de asemenea, că nu vor mai reveni la guvernare alături de PSD, dacă partidul condus de Sorin Grindeanu va depune o moțiune împotriva Guvernului Bolojan.