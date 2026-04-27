El a declarat pentru TASS (unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului) că nu a fost stabilită apartenenţa certă şi consideră că ”ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

”România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniţii şi echipamente, este, de facto, parte la conflict şi trebuie să fie conştientă de posibilele consecinţe ale acţiunilor sale, a subliniat Vladimir Lipaev, adăugând însă că ”Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenţii la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate şi lipsite de temei”.

Lipaev a fost convocat sâmbătă la MAE, după ce o dronă identificată de autorităţi ca fiind rusească, a căzut la Galaţi, distrugând un atelier şi avariind un stâlp de electricitate. Incidentul a impus evcuarea a sute de persoane, dat fiind că drona avea încărcătură explozivă, care a fost detonată. Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, după convocarea ambasadorului rus, că ”este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”. De asemenea, Ţoiu a anunţat că, în cadrul NATO, va fi o adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni.

Răspunzând la întrebarea corespondentului TASS, Vladimir Lipaev a declarat că, în cadrul întrevederii de la MAE României, „a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului şi alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenenţa dronei prăbuşite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană. Nu este clar în ce mod aceasta a ajuns pe teritoriul României: fie a fost doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie a fost deviată prin mijloace de război electronic, fie a fost doborâtă de avioane ale forţelor aeriene, fie a căzut de la sine, aceste întrebări rămân fără răspuns”, a argumentat diplomatul rus.

