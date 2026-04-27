„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că din interiorul hotelului ar fi fost sustrase bunuri precum elemente de mobilier (paturi şi scaune), obiecte de veselă (platouri, farfurii), precum şi componente ale panourilor electrice amplasate la parter şi la cele două etaje superioare ale clădirii, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 102.000 de lei", a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

În acest context, poliţiştii au pus în executare, luni, patru mandate de percheziţie domiciliară, în patru locaţii de pe raza staţiunii, bunurile sustrase fiind recuperate în totalitate.

În baza probatoriului administrat, bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Caraş-Severin.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.