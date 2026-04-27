Eurostat precizează, luni, într-un studiu, că în UE au existat, în medie, 44 de decese rutiere la un milion de locuitori în anul 2024.

România, țara cu cele mai multe decese

Cele mai mici rate ale deceselor rutiere au fost înregistrate în Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), urmată de Malta (21) şi Danemarca (24). În schimb, cele mai mari rate au fost înregistrate în România (78), Bulgaria (74) şi Grecia (64).

„Printre ţările UE, 10 au înregistrat 50 de decese sau mai mult la un milion de locuitori, şi anume România, Bulgaria, Grecia, Croaţia, Letonia, Portugalia, Ungaria, Polonia, Italia şi Estonia, enumerate în ordine descrescătoare de la cea mai mare la cea mai mică”, transmite Eurostat.

„Aceste ţări ar putea fi nevoite să acorde prioritate măsurilor de siguranţă rutieră pentru a reduce numărul şi gravitatea accidentelor”, apreciază specialiştii europeni.

În 2024, 3 ţări ale UE au înregistrat peste 2.000 de decese: Germania, Franţa şi Italia, comparativ cu 4 ţări în 2014: Germania, Franţa, Italia şi Polonia.

Cinci ţări au înregistrat mai puţin de 100 de decese în 2024: Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta şi Slovenia. Printre ţările AELS, Elveţia a înregistrat cel mai mare număr de decese în toţi aceşti 3 ani de referinţă.

„Toate ţările UE au înregistrat o scădere a numărului de persoane ucise în accidente rutiere între 2014 şi 2024, cu excepţia a 3: Spania, Malta şi Ţările de Jos”, arată Eurostat.

În ceea ce priveşte accidentele rutiere, cele 10 regiuni ale UE cu cel mai mare număr de accidente în 2024 au fost în Germania, Italia şi Spania.

Bărbaţii sunt mai des victime

Comparând 2014 cu 2024, s-a înregistrat o scădere de 12,6% a numărului de decese în rândul bărbaţilor şi o scădere de 18,4% a numărului de decese în rândul femeilor.

Printre ţările UE şi ţările AELS, Polonia, Lituania şi Slovenia au înregistrat cele mai mari scăderi ale numărului de persoane decedate în accidente rutiere între 2019 şi 2024, cu scăderi de 34,8% pentru Polonia şi de 33,3% atât pentru Lituania, cât şi pentru Slovenia.

Doar 5 ţări au înregistrat o creştere în această perioadă: Estonia, Islanda, Irlanda, Spania şi Elveţia, cu creşteri cuprinse între 1,7% şi 116,7%.

În ceea ce priveşte decesele în rândul bărbaţilor, 3 ţări ale UE au înregistrat creşteri în această perioadă: Estonia (+48,6%), Irlanda (+21,0%) şi Spania (+3,0%). Printre cele 9 ţări ale UE care au înregistrat o scădere de 20% sau mai mult a numărului de decese în rândul bărbaţilor, cele mai mari reduceri au fost observate în Slovenia (-36,1%) şi Polonia (-35,9%).

În ceea ce priveşte decesele în rândul femeilor, 5 ţări ale UE au înregistrat o creştere: Irlanda, Grecia, Letonia, Olanda şi Suedia, variind de la 0,6% la 25,7%. În schimb, 6 ţări au înregistrat scăderi de 30% sau mai mult, cele mai mari reduceri fiind observate în Malta (-60,0%), Lituania (-52,1%) şi Luxemburg (-50,0%).

Vârsta victimelor

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 49 de ani au reprezentat cea mai mare pondere a deceselor, reprezentând 31,1% din decesele raportate în 2024. Această grupă de vârstă este urmată de persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste, cu 30,7% din decese. Împreună, aceste 2 grupe au reprezentat puţin peste 60% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere din UE.

Grupa de vârstă cuprinsă între 50 şi 64 de ani a reprezentat 21,4% din totalul deceselor, în timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani au reprezentat 12,1%. În rândul grupelor de vârstă mai tinere, grupa de vârstă cuprinsă între 15 şi 17 ani a reprezentat 2,3% din totalul deceselor, iar cele cu vârsta sub 15 ani au reprezentat 1,9%.

În majoritatea ţărilor UE, persoanele cu vârsta sub 18 ani au reprezentat mai puţin de 10% din decesele din 2024, cu excepţia Maltei (12,5%), Finlandei (11,6%) şi Estoniei (10,1%).

Grupa de vârstă de 65 de ani şi peste a înregistrat cel mai mare număr de decese în 10 ţări ale UE, o ţară AELS şi o ţară candidată: Suedia (45,1%), Olanda (41,3%), Elveţia (40,4%), Germania (39,7%), Danemarca (37,9%), Slovenia (37,8%), Austria (33,9%), România (32,3%), Bulgaria (32,0%), Italia (31,0%), Finlanda (30,4%) şi Serbia (29,8%).

Între grupa de vârstă 18-24 de ani, Islanda a înregistrat cea mai mare pondere de decese, de 23,1%. Cipru, Luxemburg şi Islanda au fost singurele ţări în care nu s-au înregistrat decese în rândul persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Câți pietoni au murit

Şoferii şi pasagerii autoturismelor au reprezentat cea mai mare categorie de decese rutiere din UE în 2024, cu 43,6% din totalul deceselor rutiere. Motocicliştii şi pasagerii acestora (18,5%) au fost cea mai mare categorie, urmată de pietoni (17,8%).

Cicliştii şi cicliştii motorizaţi au reprezentat împreună 9,9% din decesele rutiere din UE în 2024.

„Trebuie menţionat că decesele cauzate de biciclişti sunt probabil subraportate, deoarece unele accidente care implică biciclişti nu sunt raportate poliţiei”, precizează Eurostat.

Celelalte categorii de vehicule au reprezentat împreună 10,2% din decesele cauzate de accidentele rutiere din UE în 2024: acestea includ persoane decedate în accidente care implică vehicule uşoare şi grele de marfă, autobuze şi autocare, mopede şi „alte” vehicule (tractoare agricole şi alte vehicule motorizate).

„În ţările în care mersul cu bicicleta este răspândit, cum ar fi Olanda, nu este surprinzător faptul că bicicliştii reprezintă o pondere mai mare a deceselor decât în ​​ţările în care mersul cu bicicleta este mai puţin răspândit. Bicicliştii au reprezentat 27,0% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere în Olanda în 2024, urmaţi de Belgia cu 17,9%”, arată Eurostat.

Nu s-au înregistrat decese prin accidente rutiere care să implice biciclişti în Luxemburg, Islanda şi Malta.

Luxemburg (50,0%), Grecia şi Malta (ambele peste 30,0%) au avut cele mai mari ponderi de motociclişti în rândul deceselor rutiere din UE, devansând Croaţia (28,0%) şi Italia (27,4%).

Restul categoriei „vehiculelor cu două roţi” - mopedele - a reprezentat 6,9% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere în Danemarca, cu mult peste următoarea ţară cu cea mai mare pondere (Olanda cu 4,8%).

În 2024, numărul pietonilor ucişi în accidente rutiere a rămas relativ ridicat: 3.558 de pietoni au fost ucişi în UE, reprezentând 17,8% din totalul deceselor. Cu toate acestea, această pondere variază considerabil între ţările UE, de la 9,7% în Olanda la 43,8% în Malta. Ponderea a fost, de asemenea, de aproximativ 30% în România (32,6%), Letonia (30,4%) şi Lituania (28,2%).

Mai multe decese în mediul rural

Decesele cauzate de accidentele rutiere din UE au fost, de asemenea, clasificate în funcţie de tipul de drum pe care s-au produs accidentele.

Drumurile rurale au reprezentat cel mai mare număr de decese, cu 10.619 cazuri (53,3% din total), urmate de drumurile urbane cu 7.618 decese (38,2%). Autostrăzile au înregistrat cel mai mic număr de decese, cu 1.691 (8,5%), în timp ce decesele în care tipul de drum nu era cunoscut au fost neglijabile (7 decese).

Printre ţările UE, ţările AELS şi ţările candidate, 20 de ţări au înregistrat 50% sau mai multe decese pe drumurile rurale. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Malta (100,0%), Islanda (92,3%), Finlanda (72,9%), Estonia (72,5%), Luxemburg (72,2%) şi Suedia (68,1%).

Ponderi sub 40% din totalul deceselor pe drumurile rurale au fost înregistrate în 5 ţări ale UE: Portugalia şi Slovenia (ambele peste 35%), Croaţia (35,1%), România (33,4%) şi Cipru (29,4%).

Doar 8 ţări au înregistrat ponderi peste 10% din decesele pe autostrăzi, cea mai mare pondere fiind în Cipru (23,5%). Nu s-au înregistrat decese pe autostrăzi în 6 ţări (Estonia, Letonia, Malta, Suedia, Islanda şi Norvegia).

„Ultima categorie, reprezentând ponderile deceselor pe drumurile urbane, prezintă variaţii considerabile între ţările raportoare, cu ponderi cuprinse între 0% în Malta şi 64,1% în România”, arată Eurostat.

Şoferii au reprezentat cel puţin 61,2% din numărul de decese

Printre diferitele tipuri de participanţi la trafic, şoferii au reprezentat în mod constant cel mai mare număr de decese în UE în fiecare an (variind între 61,2% şi 67,6%).

În 2014, au existat 14.775 de decese în rândul şoferilor, scăzând la 13.478 în 2024.

Pietonii au înregistrat al doilea cel mai mare număr de decese, cu 5.142 în 2014 (21,3% din totalul deceselor), scăzând la 3.558 în 2024 (17,8%). Pasagerii au înregistrat al treilea cel mai mare număr de decese, începând de la 3.893 în 2014 (16,1% din totalul deceselor) şi scăzând la 2.892 de decese în 2024 (14,5%).

Şoferii au reprezentat peste 50% din decesele rutiere în toate ţările raportoare, cu excepţia Letoniei (47,3%), a României (46,6%) şi a Maltei (43,8%). Luxemburgul şi Norvegia au fost singurele ţări care au înregistrat peste 80% din decesele din această categorie, 83,3% şi, respectiv, 81,6%.

Pasagerii au reprezentat mai puţin de 20% din decesele înregistrate în 24 de ţări ale UE, 2 ţări AELS şi Serbia, cele mai mici ponderi fiind înregistrate în Luxemburg (fără decese), Elveţia (8,0%), Belgia (10,0%) şi Ţările de Jos (10,8%). În 3 ţări ale UE, peste 20% din totalul deceselor au fost pasageri: România (20,8%), Slovenia (20,7%) şi Letonia (20,5%).

Pietonii au reprezentat peste 40% din decesele din Malta (43,8%) şi peste 30% în România (32,6%) şi Letonia (30,4%). La cealaltă extremă, pietonii au reprezentat doar 9,7% din decesele din Olanda şi 13,3% în Finlanda.