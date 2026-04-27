Totuși, investitorii străini atrag atenția că instabilitatea politică pune presiune pe economie și ar putea împuțina banii aduși în țara noastră.

Chiar dacă luna martie a fost una dificilă, marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu și criza carburanților, datele din buget arată o schimbare pozitivă.

În primele trei luni ale anului acesta, veniturile au crescut cu 12%, până la 158 de miliarde de lei, față de 141, cât erau în aceeași perioadă din 2025. Iar cheltuielile au coborât ușor, cu 3%, la 180 de miliarde. Rezultatul este că deficitul s-a redus la 22 de miliarde de lei, fiind de două ori mai mic decât anul trecut, potrivit datelor obținute de Știrile ProTV.

Veniturile mai mari la buget vin din mai multe direcții – dintr-o inflație care rămâne ridicată și care umflă automat taxele încasate, o colectare mai bună de taxe și impozite mărite, dar și din banii încasați de la Bruxelles. Asta în vreme ce cheltuielile au fost mai bine ținute sub control.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „La capitolul cheltuieli s-a văzut foarte clar reducerea în fiecare execuție lunară și o creștere a veniturilor fiscale, importantă. Se vede o creștere la nivelul fondurilor externe nerambursabile. Încercăm să transmitem că România își menține același drum de seriozitate și de disciplină fiscală pe care l-am imprimat până acum.”

Pe de altă parte, efectele conflictului din Iran și ale crizei politice pun presiune pe economie.

Corespondent PROTV: „Într-un comunicat, investitorii străini de la noi atrag atenția că actuala criză politică prelungită apare într-un moment dificil, în care țara noastră își pune finanțele în ordine, dar creșterea economică și consumul frânează. În cazul României, intrările nete de investiții străine directe, care au avut o medie de aproximativ 6-7 miliarde de euro anual în ultimii ani, pot fi afectate dacă incertitudinea persistă, arată Consiliul Investitorilor Străini.”

De altfel, luna aceasta, costurile de împrumut pentru statul român s-au majorat, ceea ce ar putea duce la creșteri și pentru dobânzile plătite de companii și populație.