El a avertizat că lipsa colaborării oneste cu Guvernul riscă să împiedice șeful statului să-și pună în aplicare proiectele promise în campanie.

„Teama pentru viitor – pentru că o țară are nevoie de niște ancore, are nevoie de stabilitate, de o anumită direcție – este legată de faptul că un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul pentru care a fost ales, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul. Și, în condițiile în care nu mai ai o colaborare onestă cu Guvernul, așa cum a fost în această perioadă, probabilitatea să nu poți să îți pui în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi puse în practică", a explicat Bolojan într-un interviu la Digi24, citat de Agerpres.

„La fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge și la alte acțiuni în plan politic, așa cum au acționat și în acești ani, inclusiv în ce îl privește pe președintele României", a adăugat el.

„Vuvuzelele organizate de partid"

Prim-ministrul a susținut că discuțiile cu PSD se desfășurau civilizat, dar înțelegerile erau invalidate public. „Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci ceea ce se întâmpla după aceea. Pentru că și în coaliție am avut întotdeauna întâlniri civilizate. Problema este că nu se respectau înțelegerile și că în comunicare, în spațiul public, vuvuzelele organizate de partid invalidau toate înțelegerile care au fost convenite", a declarat Bolojan.

O acțiune "premeditată și iresponsabilă"

Bolojan a caracterizat retragerea PSD drept o acțiune „premeditată, în mod iresponsabil", motivată de rațiuni politice și de interesele unor lideri social-democrați. „Timp de opt luni de zile, am răbdat, practic, m-am făcut că nu aud ce se întâmplă în spațiul public. Vedeam întârzierile, vedeam tragerea de timp vizavi de un proiect sau altul, care însemna lucruri care sau nu sunau bine sau nu conveneau. Dar am crezut că merită să fac acest lucru pentru țara noastră și nu îmi pare rău, pentru că atunci când a fost nevoie mi-am asumat această răspundere", a precizat el.

Premierul a descris momentul în care a realizat că „construcția" coaliției era menită să eșueze: „Treptat, treptat am văzut că lucrurile degenerează, când era evident că nu mai poți să stai la o întâlnire ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și seara, pe televiziuni, pe bloguri, pe conturile de Facebook să te înjuri ca la ușa cortului. Nu merg lucrurile în formula asta și era evident că e o construcție care a fost gândită în așa fel încât pur și simplu să dinamiteze această coaliție".