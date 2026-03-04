Guvernul spaniol a răspuns într-o declarație că SUA trebuie să țină seama de autonomia companiilor private, de dreptul internațional și de acordurile comerciale bilaterale dintre SUA și Uniunea Europeană. Madridul a afirmat, de asemenea, că dispune de resursele necesare pentru a limita impactul potențial al unui embargo comercial și pentru a sprijini sectoarele afectate, dar a declarat că va continua să promoveze comerțul liber și cooperarea economică cu partenerii săi.

Într-o declarație, Spania a afirmat că „își îndeplinește angajamentele și contribuie în mod semnificativ la apărarea teritoriului european”.

Madridul s-a descris ca fiind „un partener de încredere” pentru 195 de țări, inclusiv Statele Unite.

Spania a afirmat că, dacă administrația Trump dorește să revizuiască relațiile comerciale, „trebuie să o facă respectând autonomia companiilor private, dreptul internațional și acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și SUA”.

„Țara noastră dispune de resursele necesare pentru a limita eventualele impacturi, pentru a ajuta sectoarele care ar putea fi afectate și pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare”, a declarat guvernul spaniol.

Spania mai spune că pledează pentru liber-schimb și cooperare economică între țări, pe baza respectului reciproc și a respectării dreptului internațional, „deoarece ceea ce publicul cere și merită este mai multă prosperitate, nu mai multe probleme”.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat marți că va impune un embargo comercial total asupra Spaniei, după ce aliatul european a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale pentru misiuni legate de atacurile asupra Iranului. „Spania s-a comportat îngrozitor”, a declarat Trump reporterilor în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, adăugând că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „întrerupă toate relațiile” cu Spania.

„Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat el.

SUA au relocat 15 aeronave, inclusiv avioane cisternă pentru realimentare, de la bazele militare Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce conducerea de stânga a țării a declarat că nu va permite utilizarea acestora pentru a ataca Iranul.

Trump a făcut din nou referire și la refuzul Spaniei de a da curs solicitărilor SUA ca toți membrii NATO să cheltuiască 5% din PIB-ul lor pentru apărare și a adăugat: „Spania nu are absolut nimic din ceea ce avem noi nevoie. Am dreptul să opresc toate afacerile care au legătură cu Spania. Embargouri – pot face ce vreau cu ele – și s-ar putea să facem asta cu Spania”, a spus el.

Poate Trump impune un embargo comercial Spaniei?

Trump i-a întrebat public pe Bessent și pe reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, care este părerea lor cu privire la întreruperea comerțului cu Spania.

„Ei bine, domnule, cred că vom discuta despre asta cu dumneavoastră”, a spus Greer. „Știm că puteți recurge la această măsură și, dacă este necesar pentru a asigura securitatea națională și economică, o vom face”, a promis oficialul.

Bessent a spus că Curtea Supremă a confirmat puterile lui Trump de a impune un embargo în temeiul Legii privind puterile economice de urgență în relațiile internaționale, adăugând că USTR și Departamentul Comerțului vor începe investigații cu privire la modul de sancționare a Spaniei în temeiul altor legi comerciale.

Specialiștii în drept comercial au afirmat că IEEPA, legea în baza căreia Curtea Supremă a anulat multe dintre tarifele impuse de Trump luna trecută, i-ar permite președintelui să impună un embargo comercial. Dar Trump ar trebui să declare o stare de urgență națională în legătură cu Spania, considerând-o o amenințare „neobișnuită și extraordinară” pentru Statele Unite.

„Este greu de înțeles, însă, cum refuzul Spaniei de a ne permite utilizarea bazelor aeriene de pe teritoriul său pentru a lansa un atac neprovocat asupra Iranului reprezintă o „amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale sau a politicii externe”, a declarat Peter Shane, profesor de drept la Universitatea din New York.

Ce importă SUA din Spania

Spania este cel mai mare exportator mondial de ulei de măsline și vinde, de asemenea, piese auto, oțel și produse chimice către Statele Unite, dar este mai puțin vulnerabilă la amenințările lui Trump cu sancțiuni economice decât alte țări europene.

Statele Unite au înregistrat un excedent comercial cu Spania pentru al patrulea an consecutiv în 2025, în valoare de 4,8 miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA, cu exporturi americane de 26,1 miliarde de dolari și importuri de 21,3 miliarde de dolari. Exporturile americane de țiței și gaze naturale lichefiate către Spania au crescut în ultimii ani.

Prezent în Biroul Oval, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Spania este supusă presiunilor din partea Europei în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. „Încercăm să convingem Spania să ajungă la nivelul de 3% sau 3,5% pe care l-am convenit în cadrul NATO”, a spus el. „Și, așa cum a spus președintele, este corect: Spania este singura care nu este dispusă să accepte acest lucru și încercăm să o convingem că aceasta face parte din securitatea noastră comună și că toți trebuie să respectăm aceste cifre”, a comentat Merz.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, una dintre puținele voci de stânga din Europa, a riscat să atragă mânia lui Trump cu o serie de alte măsuri politice, printre care refuzul de a permite navelor care transportă arme către Israel să acosteze în Spania.