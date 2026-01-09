Ce nu trebuie să lipsească din bagaj atunci când călătorești cu avionul. Obiecte necesare dacă zborul este anulat

Zborurile nu sunt întotdeauna previzibile. Problemele, întârzierile și chiar anulările pot apărea, mai ales din cauza vremii, a lipsei de personal sau a problemelor tehnice, scrie Daily Mail.

Meagan Drillinger, o expertă în călătorii din New York, a împărtășit pentru Business Insider ce obiecte se asigură că ia întotdeauna cu ea pentru a face călătoria cât mai ușoară, chiar și în caz de zbor anulat.

Laptopul, cel mai important obiect

Pentru Meagan, laptopul este indispensabil. Dispozitivul, echipat cu un VPN bun, este util chiar și atunci când călătoria ar trebui să fie o pauză de la muncă.

„Laptopul oferă timp, flexibilitate și opțiuni”, explică ea. În caz de întârzieri, poți lucra de oriunde sau să contactezi rapid familie, prieteni sau angajatori.

Meagan ia mereu pașaportul cu ea, chiar dacă nu călătorește în străinătate, pregătită pentru orice schimbare de plan.

Gustările consistente, cum sunt batoanele proteice, sunt recomandate pentru energie și stabilitate în aeroport, mai ales dacă restaurantele sunt închise.

Rezervele de medicamente și analgezice sunt, de asemenea, indispensabile dacă întârzierile se prelungește.

Costumul de baie – un obiect neașteptat, dar util

Expertul recomandă să ai la tine și un costum de baie. O sesiune de înot sau o scurtă baie poate fi „o experiență de relaxare și echilibru” în perioadele stresante. Dacă rămâi blocat la un hotel cu piscină sau lângă o plajă, măcar te poți relaxa în așteptarea zborului.

Bateriile externe, măștile pentru ochi și dopurile de urechi sunt obiecte indispensabile pentru a-ți încărca dispozitivele și a te odihni în aeroport.

Șosetele și lenjeria de schimb nu trebuie uitate, deoarece uneori întârzierile și anulările se pot întinde pe mai multe zile.

Obiecte pe care le puteți lua în bagajul de mână din avion

Regulile privind obiectele pe care le puteți lua în bagajul de mână din avion pot varia în funcție de țară și de compania aeriană. Cu toate acestea, există anumite obiecte care sunt permise în general pe majoritatea zborurilor.

Haine și cosmetice: Obiectele personale precum hainele, produsele de igienă, documentele și electronicele mici, cum ar fi telefoanele mobile și laptopurile, sunt permise în bagajul de mână.

Lichide în recipiente mici: Pot fi aduse lichide cum ar fi șampoane, geluri de duș sau parfumuri, cu condiția ca acestea să fie ambalate în recipiente de 100 de mililitri sau mai puțin și să fie puse într-un sac transparent cu închidere ermetică.

Alimente: Puteți lua cu voi alimente în avion. Cu toate acestea, există restricții cu privire la cantitatea și tipul de alimente. De exemplu, recipientele cu lichide sau sosuri trebuie să respecte regulile pentru lichide menționate mai sus.

Medicamente: Puteți transporta medicamente în bagajul de mână, dar este recomandat să aveți o rețetă sau o notă de la medicul dumneavoastră, în special pentru medicamentele prescrise.

Dispozitive electronice: Majoritatea dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele și laptopurile, sunt permise în avion. Cu toate acestea, este posibil să vi se solicite să le scoateți din bagaj și să le treceți printr-un scanner de raze X la controlul de securitate.

Obiecte de uz personal: Obiecte cum ar fi ochelarii de soare, căștile, cărțile și echipamentele de divertisment personal pot fi luate cu voi în avion.

