Ce nu trebuie să lipsească din bagaj atunci când călătorești cu avionul. Obiecte necesare dacă zborul este anulat

Stiri Turism
09-01-2026 | 10:39
bagaj
Shutterstock

Zborurile nu sunt întotdeauna previzibile. Problemele, întârzierile și chiar anulările pot apărea, mai ales din cauza vremii, a lipsei de personal sau a problemelor tehnice, scrie Daily Mail.

autor
Mihaela Ivăncică

Meagan Drillinger, o expertă în călătorii din New York, a împărtășit pentru Business Insider ce obiecte se asigură că ia întotdeauna cu ea pentru a face călătoria cât mai ușoară, chiar și în caz de zbor anulat.

Laptopul, cel mai important obiect

Pentru Meagan, laptopul este indispensabil. Dispozitivul, echipat cu un VPN bun, este util chiar și atunci când călătoria ar trebui să fie o pauză de la muncă.

„Laptopul oferă timp, flexibilitate și opțiuni”, explică ea. În caz de întârzieri, poți lucra de oriunde sau să contactezi rapid familie, prieteni sau angajatori.

Meagan ia mereu pașaportul cu ea, chiar dacă nu călătorește în străinătate, pregătită pentru orice schimbare de plan.

Citește și
piloti avion
Ce înseamnă că un pilot de avion este „inapt de zbor”. TAROM: „Situația este fără precedent, declarațiile de inapt continuă”

Gustările consistente, cum sunt batoanele proteice, sunt recomandate pentru energie și stabilitate în aeroport, mai ales dacă restaurantele sunt închise.

Rezervele de medicamente și analgezice sunt, de asemenea, indispensabile dacă întârzierile se prelungește.

Costumul de baie – un obiect neașteptat, dar util

Expertul recomandă să ai la tine și un costum de baie. O sesiune de înot sau o scurtă baie poate fi „o experiență de relaxare și echilibru” în perioadele stresante. Dacă rămâi blocat la un hotel cu piscină sau lângă o plajă, măcar te poți relaxa în așteptarea zborului.

Bateriile externe, măștile pentru ochi și dopurile de urechi sunt obiecte indispensabile pentru a-ți încărca dispozitivele și a te odihni în aeroport.

Șosetele și lenjeria de schimb nu trebuie uitate, deoarece uneori întârzierile și anulările se pot întinde pe mai multe zile.

Obiecte pe care le puteți lua în bagajul de mână din avion

Regulile privind obiectele pe care le puteți lua în bagajul de mână din avion pot varia în funcție de țară și de compania aeriană. Cu toate acestea, există anumite obiecte care sunt permise în general pe majoritatea zborurilor.

Haine și cosmetice: Obiectele personale precum hainele, produsele de igienă, documentele și electronicele mici, cum ar fi telefoanele mobile și laptopurile, sunt permise în bagajul de mână.

Lichide în recipiente mici: Pot fi aduse lichide cum ar fi șampoane, geluri de duș sau parfumuri, cu condiția ca acestea să fie ambalate în recipiente de 100 de mililitri sau mai puțin și să fie puse într-un sac transparent cu închidere ermetică.

Alimente: Puteți lua cu voi alimente în avion. Cu toate acestea, există restricții cu privire la cantitatea și tipul de alimente. De exemplu, recipientele cu lichide sau sosuri trebuie să respecte regulile pentru lichide menționate mai sus.

Medicamente: Puteți transporta medicamente în bagajul de mână, dar este recomandat să aveți o rețetă sau o notă de la medicul dumneavoastră, în special pentru medicamentele prescrise.

Dispozitive electronice: Majoritatea dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele și laptopurile, sunt permise în avion. Cu toate acestea, este posibil să vi se solicite să le scoateți din bagaj și să le treceți printr-un scanner de raze X la controlul de securitate.

Obiecte de uz personal: Obiecte cum ar fi ochelarii de soare, căștile, cărțile și echipamentele de divertisment personal pot fi luate cu voi în avion.

MApN, după controversele legate de zborul întârziat al lui Nicușor Dan de la Paris: „Avionul nu a avut nicio problemă”

Sursa: Daily Mail

Etichete: zboruri anulate, aeroport, avion, recomandari,

Dată publicare: 09-01-2026 10:31

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Zbor TAROM Paris-București, anulat după ce pilotul a frânat brusc în timpul decolării, din motive tehnice
Stiri actuale
Zbor TAROM Paris-București, anulat după ce pilotul a frânat brusc în timpul decolării, din motive tehnice

Pilotul unei aeronave TAROM a întrerupt decolarea prin frânare a zborului RO 384 pe ruta Paris-București, din 2 aprilie, din cauza unor probleme tehnice, anunță compania aeriană.

Ce înseamnă că un pilot de avion este „inapt de zbor”. TAROM: „Situația este fără precedent, declarațiile de inapt continuă”
Stiri actuale
Ce înseamnă că un pilot de avion este „inapt de zbor”. TAROM: „Situația este fără precedent, declarațiile de inapt continuă”

TAROM și-a anulat luni aproape toate cursele, după ce piloții sau copiloții sau declarat brusc inapți de zbor, o situație fără precedent, după cum recunoaște compania aeriană de stat. Declarația de inapt de zbor se dă doar în situații excepționale.  

Misiunea
Stiri externe
Misiunea "dearMoon" a fost anulată de un miliardar celebru. Ar fi fost primul zbor privat în jurul Lunii

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anulat misiunea "dearMoon", despre care se spunea că ar fi fost primul zbor privat în jurul Lunii, informează AFP.

Un zbor a fost anulat după ce un pasager s-a uitat pe geamul avionului și a văzut ceva năucitor | VIDEO
Stiri externe
Un zbor a fost anulat după ce un pasager s-a uitat pe geamul avionului și a văzut ceva năucitor | VIDEO

Un zbor al Virgin Atlantic cu destinația New York a fost anulat chiar înainte de decolare, săptămâna trecută, atunci când un pasager îngrijorat a spus că a observat că lipseau mai multe șuruburi de pe aripa avionului.

 

Planuri de Revelion stricate. Zboruri întârziate de pe Aeroportul din Cluj-Napoca din cauza ceții dense
Stiri actuale
Planuri de Revelion stricate. Zboruri întârziate de pe Aeroportul din Cluj-Napoca din cauza ceții dense

Ceața densă a făcut ca unele curse să decoleze cu întârziere de pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Un zbor spre Berlin, inițial planificat joi seară, a fost anulat și reprogramat vineri, cu peste 20 de ore mai târziu.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59