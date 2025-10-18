Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța

Nisa, bijuteria Rivierei Franceze, îmbină farmecul mediteranean cu eleganța franțuzească. Plajele spectaculoase, promenada și atmosfera vibrantă fac din acest oraș una dintre cele mai memorabile destinații din sudul Franței.

Nisa este un oraș-port, centru turistic mediteranean și capitala departamentului Alpes-Maritimes, în regiunea Provence–Alpes–Côte-d’Azur, în sud-estul Franței.

Orașul este situat pe Baia Îngerilor (Baie des Anges), la 32 km de granița cu Italia. Protejată de dealuri frumoase, Nisa are un climat plăcut și este cea mai importantă stațiune a Coastei de Azur (Côte d’Azur), cunoscută și sub numele de Riviera Franceză. Iată ce trebuie să știi despre acest oraș.

Aeroport – cum ajungi

Linia de tramvai 2 este cea mai ieftină și mai rapidă modalitate de a ajunge la Aeroportul Nice Côte d’Azur (NCE) folosind transportul public din centrul orașului, gara principală, Vieux Ville și port. În 2025, este necesar un bilet reîncărcabil „La Carte” sau „L’Aéro” pentru a călători până la terminalele aeroportului 1 și 2.

Accesul la aeroportul Nice-Côte d’Azur este cel mai ieftin, mai simplu și mai rapid cu tramvaiul liniei 2. Linia 2 (albastră pe hărți) circulă de la Aéroport Terminal 2 și Aéroport Terminal 1, paralel cu coasta Mării Mediterane și cu Promenade des Anglais, până în centrul vechi și centrul orașului Nice Ville, având capătul de linie la Port Lympia.

Tramvaiele circulă la un interval de opt minute pe parcursul zilei, iar durata totală a călătoriei pe întreaga rută este mai mică de 30 de minute.

Tramvaiul a înlocuit autobuzele expres 98 și 99 ca principal mijloc de transport între centrul orașului Nisa și aeroport.

Biletele de tramvai spre Aeroportul din Nisa costă doar tariful standard de 1,70 € pe călătorie dacă se deține deja un card reîncărcabil „La Carte” — altfel, costul unui dus-întors este de 10 €.

Începând cu 2025, cardul reîncărcabil „La Carte” este obligatoriu pentru a circula cu tramvaiele și autobuzele din Nisa. Cardul „La Carte” nu este vândut la aeroport, însă se poate achiziționa un card „L’Aéro” — 10 € pentru o călătorie dus-întors la aeroport. Pentru grupuri mici sau familii, un transfer privat poate fi mai comod (dar nu mai ieftin).

Călătoria cu tramvaiul este gratuită pentru toți pasagerii între terminalele 1 și 2 ale aeroportului, precum și până la stația Grand Arénas — prima oprire după aeroport, convenabilă pentru legături cu numeroase autobuze și gara St Augustin.

Transport public

Rețeaua Lignes d’Azur îți oferă:

• peste 140 de linii de autobuz care deservesc 51 de orașe și sate din zona metropolitană Nice Côte d’Azur;

• tramvaiul din Nisa: – linia nr. 1 asigură legătura nord–est prin centrul orașului, pe Avenue Jean Médecin și Place Masséna, și permite circulația timp de 21 de ore pe zi; – linia nr. 2 asigură legătura vest–est între aeroport și portul Nisa, trecând prin centrul orașului (stația Jean Médecin); – linia nr. 3 circulă între portul Nisa și Saint-Isidore, trecând pe lângă stadionul Allianz Riviera; – linia B face legătura între aeroport și CADAM Centre Administratif.

Rețeaua oferă un bilet combinat autobuz/tramvai, cu numeroase posibilități de conexiune.

Sunt disponibile diferite tipuri de bilete pentru călătorii ocazionale: Multi (10 călătorii), abonament de 1 zi, abonament de 7 zile, Parcazur (dus-întors), TicketAzur.

Scurt istoric al orașului

Istoria frumoasei Nisa începe în jurul anului 350 î.Hr., când grecii au fondat o așezare pe țărmul Mării Mediterane și au numit-o Nikaia, după Nike, zeița greacă a victoriei. Totuși, pentru a înțelege pe deplin fundalul istoric al Nisei, trebuie menționat că locul pe care se întinde astăzi orașul a fost locuit încă din preistorie.

Descoperirile arheologice arată că zona era populată acum aproximativ 400.000 de ani. Au fost găsite urme ale unei civilizații preistorice rudimentare, lucru explicabil prin condițiile geografice și climatice favorabile ale regiunii.

Centrul stăpânirii romane din zonă era vechiul Cemenelum, actualul cartier Cimiez, care pe atunci era o așezare separată de Nisa, dar care astăzi face parte din oraș.

Timp de mai multe secole, Nisa a oscilat între dominația franceză și cea italiană. Abia în 1861 Nisa a devenit definitiv parte a Franței, însă până atunci orașul s-a dezvoltat ca forță militară sub conducerea conților de Provence, a conților de Savoia și a lui Napoleon al III-lea.

De-a lungul acestor secole, Nisa a trecut și prin perioade de foamete, ciumă, jafuri și distrugeri provocate fie de calamități naturale, fie de atacuri ale dușmanilor.

Sarazinii și otomanii au fost principalele forțe non-europene care au încercat să impună dominația lor asupra orașului.

De fapt, unul dintre cele mai pitorești episoade legate de atacul otoman menționează contribuția „salvatoare” a unei spălătorese locale care și-ar fi expus posteriorul invadatorilor, iar aceștia, dezgustați de priveliște, s-ar fi retras. În semn de recunoștință, locuitorii din Nisa au declarat-o pe această femeie, Catherine Ségurane, patroana orașului, conform nice-tourism.

Nu doar francezii și italienii au influențat istoria Nisei. Englezii au avut, la rândul lor, un impact semnificativ. Contribuția lor la peisajul actual al orașului se reflectă prin faimoasa Promenade des Anglais, construită cu sprijin financiar din partea aristocrației engleze. În jurul mijlocului secolului al XVIII-lea, englezii bogați au descoperit că Nisa era un loc ideal pentru iernat. Ei au propus și inițiat construirea promenadei pe o fâșie de nisip neamenajată care marca atunci țărmul mării, proiectul fiind rapid adoptat de autoritățile orașului.

Până în a doua jumătate a secolului XX, Nisa a fost cunoscută ca o destinație exclusivistă, accesibilă doar celor bogați. După cel de-Al Doilea Război Mondial, profilul turistic al orașului s-a schimbat semnificativ, Nisa devenind accesibilă unui public mai larg, inclusiv turiștilor cu bugete reduse. Totuși, aceste deschideri nu au afectat standardele ridicate ale turismului local, Nisa rămânând una dintre destinațiile de vacanță de top la nivel internațional.

Principalele atracții turistice

Nisa este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în Franța pentru a experimenta la belle vie (viața bună). De la plimbările pe străduțele pietonale înguste din Orașul Vechi până la promenada celebră Promenade des Anglais, farmecul acestui oraș rafinat de pe litoral pare nesfârșit.

Vieille Ville (Orașul Vechi)

Farmecul vechi al Vieille Ville este imposibil de ignorat. În labirintul de străduțe și alei medievale se află clădiri de apartamente cu rufe întinse la uscat, cafenele locale, restaurante mici care servesc specialități din bucătăria nicoisă, precum socca, salade niçoise și pissaladière, băcănii (épiceries), brutării, cofetării, magazine de înghețată artizanală și o catedrală unde se țin încă slujbe în mod regulat. Cartierul este cunoscut popular sub numele de „Babazouk”.

Vieille Ville începe la capătul vestic al Colline du Château (Dealul Castelului) și este delimitat de două străzi aglomerate: Boulevard Jean Jaurès și Quai des États-Unis.

Un punct bun de pornire pentru o plimbare este Cours Saleya (partea sudică a Orașului Vechi), unde se organizează zilnic, cu excepția zilei de luni, o piață în aer liber. Piața este renumită pentru florile sale colorate și proaspete.

Cathédrale Sainte-Réparate

Aproape de piață se află catedrala Sainte-Réparate, o bijuterie a arhitecturii baroce din secolul al XVII-lea, amplasată într-o mică piață. Merită vizitat interiorul: sanctuarul este mai spațios și mai bogat ornamentat decât pare din exterior, cu coloane corintice aurite și îngeri sculptați care înconjoară picturi monumentale.

La câțiva pași se află Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, apreciată pentru frescele delicate și colecția impresionantă de sculpturi.

Din zona catedralei, poți continua plimbarea prin cartier. Pe Rue Sainte-Réparate sau Ruelle de la Halle aux Herbes se găsesc restaurante atractive. Mergând spre nord, pe Ruelle de la Boucherie (care se continuă în Rue de la Boucherie), vei întâlni magazine gastronomice și buticuri frecventate de localnici.

Pe Rue de la Poissonnerie (o stradă îngustă între Cours Saleya și catedrală) se află două locuri notabile: Eglise Notre-Dame de l’Annonciation (Chapelle Sainte-Rita), o biserică somptuoasă din secolul al XVII-lea, și o mică cofetărie cu ceainărie — Angea (la numărul 6), cunoscută pentru macarons.

Mai spre nord se află Palais Lascaris (15 Rue Droite), un palat baroc somptuos, declarat Monument Istoric. Palatul adăpostește Musée du Palais Lascaris, cu o colecție de mobilier, picturi, sculpturi, tapiserii flamande și instrumente muzicale din secolele XVII–XVIII. La etajul al doilea se pot admira fresce cu teme mitologice în stil italian.

Promenade des Anglais

Primii turiști care au descoperit Nisa au fost aristocrații britanici, sosiți în anii 1820. Aceștia au schimbat iernile gri și ploioase ale Angliei cu cerul senin al Rivierei Franceze. Promenada își datorează numele acestor primii vizitatori.

Promenade des Anglais urmează curba Golfului Îngerilor (Baie des Anges). Această promenadă largă de pe malul mării este dedicată pietonilor, patinatorilor și bicicliștilor. În orice moment al zilei, localnicii și turiștii ies aici pentru soare și mișcare. O pistă de biciclete merge paralel cu promenada pietonală, iar alături se află o bandă verde cu palmieri.

Aici se plimbă localnicii cu câinii, se întâlnesc cu prietenii sau pur și simplu admiră viața de la malul mării. Promenada este iubită de toată lumea — de la tineri și studenți, până la vârstnici care vin să se relaxeze.

Plajele publice sunt gratuite, dar pentru o experiență mai confortabilă poți plăti accesul la o plajă privată, precum Blue Beach, Plage Beau Rivage sau Opera Plage, unde poți închiria șezlonguri și beneficia de servicii.

Pe Quai des États-Unis, chiar în spatele promenadei, se află Statue de la Liberté, o replică la scară redusă a Statuii Libertății din New York.

Place Masséna și Fontaine du Soleil

Place Masséna este centrul simbolic al Nisei, aflată la granița cu Orașul Vechi și la câteva minute de mers de Promenade des Anglais. Piața impresionează prin fântâna monumentală Fontaine du Soleil, cu o statuie uriașă a zeului Apollo, înaltă de 7 metri. Sculptura are un aer ludic: Apollo poartă pe cap un car miniatural ca o coroană și ține în mână un prosop, fiind altfel reprezentat nud.

În jurul fântânii se află cafenele în aer liber, foarte frecventate atât de turiști, cât și de localnici. Zona de lângă stația de tramvai este mereu animată, fiind un nod comercial important. De aici pornesc Avenue Jean Médecin, cu magazine moderne precum Sephora, Zara și Mango, și Avenue de Verdun, unde se găsesc buticuri de lux precum Tiffany & Co., Cartier și Hermès.

Parc de la Colline du Château (Parcul Dealului Castelului)

Într-o după-amiază însorită, acest parc umbrit și liniștit oferă una dintre cele mai frumoase priveliști din Nisa. De pe înălțimi se pot vedea acoperișurile roșii ale orașului, turnurile bisericilor și țărmul Mării Mediterane care se întinde până în depărtare.

Deși poartă numele de „Dealul Castelului”, fortăreața medievală nu mai există — a fost distrusă în 1706 din ordinul lui Ludovic al XIV-lea, conform planetware.

Poți ajunge pe jos din Orașul Vechi, fie urcând pe scările Mont Lesage de pe Quai des États-Unis, fie pe poteca Mont Eberlé, dinspre Rue Catherine Ségurane. Prima variantă duce direct la platforma de belvedere Tour Bellanda.

Indiferent de traseu, urcarea prin pădurea de stejari este plăcută, iar de sus, de la Tour Bellanda, priveliștea asupra litoralului este spectaculoasă.

Gastronomie – ce să mănânci

Mai jos sunt câteva preparate din bucătăria franceză, gustări sau specialități din Nisa (niçoise) pe care trebuie să le încerce orice turist.

Pan bagnat – un sandviș niçois celebru

Un preparat esențial din Nisa este pan bagnat, practic o salată niçoise pusă între două felii de pâine. Conține măsline niçoise, ton, roșii, ouă și ulei de măsline.

Puteți încerca pan bagnat de la Lou Balico, un restaurant premiat pentru aceste sandvișuri. Are certificarea „Cuisine Nissarde”, care atestă respectarea rețetelor și calității bucătăriei din Nisa.

Uleiuri de măsline și oțeturi balsamice locale

Sudul Franței este renumit pentru producția de ulei de măsline, așa că merită să încerci câteva sortimente în timp ce ești în Nisa.

Pissaladière – pentru iubitorii de ceapă

Pissaladière este o gustare populară de stradă în Nisa – un fel de tartă deschisă pe aluat dens, acoperită cu ceapă, anșoa și măsline.

Socca – cea mai populară gustare stradală din Nisa

Ghidul nostru a spus că oricine vizitează Nisa trebuie să încerce trei lucruri: pan bagnat, pissaladière și socca. A venit momentul pentru socca.

Socca este o clătită subțire făcută din făină de năut, crocantă la exterior și moale la interior. Este foarte populară în Nisa, servită atât în restaurante, cât și la tonete stradale.

Alte gustări stradale: gogoși sărate, panisse și petit farci

După pissaladière și socca, în Nisa mai există și alte preparate stradale – de data asta prăjite și mai aromate.

Am încercat beignets (gogoși sărate), umplute cu dovlecei.

Sfaturi utile pentru turiști

Pentru Nisa, poți vizita în trei zile complete pentru a profita la maximum de timp – vizitarea obiectivelor, mesele la restaurante și cumpărăturile. Este unul dintre cele mai mari orașe din sudul Franței, cu mai multe cartiere care merită explorate. Ar fi o completare excelentă la o vacanță pe Coasta de Azur.

Deplasarea în Nisa

Cel mai bun mod de a te deplasa prin Nisa este pe jos, cu tramvaiul, autobuzul sau Uber. Alegerea depinde de destinație și distanță. Dacă vrei să explorezi Coasta de Azur, ar fi bine să recomanzi o mașină.

Nisa sau Monaco?

Nisa este o alegere mult mai bună – este mai accesibilă ca preț și mai bine amplasată. Monaco se află mai departe pe coastă și nu este la fel de bine conectat ca Nisa.

