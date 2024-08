Destinații de vis pentru backpackeri în Europa. Cele mai spectaculoase locuri pe care le poți vizita cu rucsacul în spate

Fie că ești în căutarea unei aventuri montane, a unui loc liniștit pe malul mării sau a unor orașe pline de viață, în Europa există o mulțime de destinații ideale pentru backpackeri.

Ce înseamnă backpacker

Backpackeri sunt turiștii care călătoresc doar cu un rucsac în spate, adesea imens, pentru că străbat o mulțime de orașe.

Ei sunt de obicei tineri care preferă să călătorească cu un buget redus și care folosesc un rucsac în loc de valiză. Aceștia pot fi persoane care și-au luat un an sabatic sau care au job-uri care le permit să aibă un program flexibil ori sunt freelanceri.

În locul unei vacanțe clasice, ei preferă să exploreze lumea cu ghiozdanul în spate, să împărtășească experiențe, să cunoască oameni noi și să se miște rapid dintr-o destinație în alta.

În general, backpackerii sunt indivizi care călătoresc cu un buget limitat, stau în cazări cu costuri reduse, cum sunt hostelurile, și își poartă lucrurile în rucsac, de aici și numele.

Pentru majoritatea celor care călătoresc, cazarea consumă o parte semnificativă din bugetul de călătorie. Când vizitezi lumea cu rucsacul în spate, trebuie să găsești cele mai bune opțiuni de cazare.

Cele mai bune destinații pentru backpackeri în Europa

Olanda

Olanda are o adevărată cultură a backpackerilor. Amsterdam are multe hosteluri, cum ar fi The Flying Pig, la doar câteva minute de gară. Orașul este, de asemenea, suficient de mic pentru a fi explorat fără a cheltui bani pe transportul public. Amsterdam, Haga, Rotterdam și Utrecht au toate servicii de închiriere de biciclete la gări, în centrele orașelor și adesea la locurile de cazare. Vremea poate fi incertă în afara sezonului de vârf, așa că ar fi bine să faci această călătorie pe timpul verii.

Germania

În timpul sezonului de vară, Germania este perfectă pentru backpackeri și studenții cu buget redus. În Berlin, prețurile pentru mâncare și cazare sunt competitive în comparație cu alte capitale europene și există hosteluri foarte bine dotate, cum ar fi The Circus, aflat chiar în centrul orașului.

Freiburg este ideal pentru explorarea naturii și a obiectivelor turistice precum catedrala din Freiburg. Nu uita de coasta Pomeraniei de Vest. Stațiuni vechi de pe litoral, cum ar fi Heringsdorf, poate nu au multe hosteluri, dar așteaptă-te la pensiuni superbe, cu tarife foarte decente.

Cehia

Republica Cehă are peste 150 de hosteluri, deși s-ar putea să ai mai puține opțiuni în afara sezonului. În Praga, un loc tipic de cazare ar putea fi Dream Hostel, la distanță mică de Centrul Vechi. Alte orașe potrivite pentru backpackeri sunt Brno și Olomouc, dar cel mai bun sfat este să vizitezi Ceske Krumlov în Boemia de Sud. Vei găsi hosteluri accesibile din care să alegi, iar majoritatea cafenelelor și restaurantelor au Wi-Fi gratuit.

Ungaria

Ungaria oferă o experiență de backpacking deosebit de idilică. Doar în Budapesta sunt în jur de 60 de hosteluri, inclusiv foarte apreciatul a&o Budapest City. Dar pentru a descoperi cu adevărat Ungaria, ia vaporul Circle Line de-a lungul cotului Dunării. Opririle includ orașul-castel Visegrad, iar de-a lungul traseului sunt locuri de camping. Vara este perioada excelentă pentru backpacking prin Ungaria, dar poți încerca și sfârșitul primăverii și începutul toamnei.

Spania

În Spania sunt peste 800 de hosteluri accesibile ca preț. Fie că ești pasionat de plajă, natură, viața de noapte sau orașe istorice, Spania le cuprinde pe toate. Nu trebuie să cheltuiești nimic pentru a te bucura de arhitectura uimitoare a Barcelonei, de la capodoperele lui Gaudi până la Palau de la Musica Catalana. Capitala Madrid, centrul vechi elegant Sevilla și centrul basc Bilbao oferă multe hosteluri bine cotate pentru turiștii care călătoresc cu rucsacul în spate. Pentru o vreme ideală, mergi la începutul sau sfârșitul sezonului pentru a evita căldura intensă a verii.

Italia

Sunt atât de multe de văzut în Italia încât este greu să alegi în ce parte a țării vrei să călătorești. âItalia centrală oferă Roma, Florența și podgoriile din Toscana. În nord poți vedea de la capitala modei Milano, până la Veneția și farmecul vechi al coastei Adriatice. Alternativ, concentrează-te pe sud - Napoli, Coasta Amalfi, cu o excursie la Sicilia. Dacă faci backpacking în sud, primăvara și toamna sunt perioade bune.

Franța

Franța are o diversitate atât de mare de regiuni, peisaje, mâncare și vinuri, încât nu te vei plictisi niciodată. Probabil vei dori să începi cu muzeele, bulevardele și cafenelele din Paris. (Dacă te îndrepți spre Luvru, caută intrările gratuite sau reduse în unele seri). Poate combini o vizită în capitală cu un tur al castelelor și cramelor din valea Loarei. Dacă planifici o drumeție în Alpii francezi sau Pirinei, fă-o în sezonul de vară. Dacă vrei să vezi Parisul, ideală este primăvara. Dacă ești pasionat de artă poți parcurge sudul Franței pe urmele post-impresioniștilor, scrie wanderlusters.

Polonia

Polonia este ideală pentru a face backpacking. Iubitorii de istorie trebuie să viziteze Polonia pentru a înțelege cu adevărat amploarea evenimentelor din al Doilea Război Mondial și daunele pe care le-a provocat.

Polonia găzduiește 17 situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO (15 culturale și 2 naturale), de la orașe vechi medievale incredibil de bine păstrate până la mine de sare uimitoare.

În același timp, Polonia este una dintre cele mai bune destinații pentru petreceri din Europa. Este locul ideal pentru o viață de noapte vibrantă la prețuri mici.

Ai nevoie de cel puțin două săptămâni pentru a vizita toate locurile. Cu toate acestea, indiferent de cât timp ai de petrecut în Polonia, aceste locuri ar trebui să fie pe lista ta:

Varșovia - Capitala Poloniei este una dintre cele mai impresionante capitale din Europa. Centrul orașului pitoresc arată ca un oraș vechi medieval, și a fost complet reconstruit după al Doilea Război Mondial. Varșovia este locul perfect pentru a învăța despre istoria europeană și pentru a mânca mâncare poloneză delicioasă.

Wroclaw - Acest oraș universitar are o atmosferă relaxată, străzi pietruite și o mulțime de oameni cu care să te împrietenești.

Krakow - Cracovia este un oraș care are ceva pentru fiecare tip de călător, monumente culturale impresionante și baruri pentru toate gusturile și buzunarele.

Gdansk - Orașul de coastă Gdansk, supranumit perla Baltică, are aceleași case colorate de pe malul mării ca Danemarca, dar la un sfert din preț când vine vorba de cazare.

Auschwitz - Acest lagăr de concentrare infam este un loc greu de vizitat. Cu toate acestea, este important să recunoaștem această parte întunecată a istoriei noastre. Vizitează locul istoric pentru a înțelege această parte sumbră a istoriei.

Poți vizita o singură țară dacă te decizi să pleci într-o călătorie cu rucsacul în spate sau mai multe state apropiate, precum țările baltice: Letonia, Lituania și Estonia. Nu te limita doar la capitale, ci vezi și orașele care sunt ușor accesibile cu trenul. Există cazări ieftine peste tot, iar mâncarea și serviciile sunt și mai accesibile cu cât te îndepărtezi de zonele turistice.

