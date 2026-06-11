Reguli de bune maniere în Grecia. Care sunt obiceiurile locale și ce este nepoliticos să faci

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
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Shutterstock

Grecia are câteva obiceiuri speciale și reguli de etichetă specifice pe care ar fi bine să le ai în vedere.

autor
Anca Lupescu

Totuși, doar câteva exemple sunt cu adevărat unice culturii grecești, deoarece bunele maniere în Grecia sunt influențate în mare măsură de regulile de etichetă europene generale. Aceste reguli de bune maniere în Grecia sunt utile în cazul în care vrei să te asiguri că nu jignești pe nimeni fără intenție sau îți place să iei contact cu localnicii, cultura și restaurantele mai pretențioase.

Reguli de etichetă în diverse ipostaze

grecia

Întâlniri și salutări

· În Grecia, se dă mâna cu toată lumea – bărbați, femei, copii – atât la sosire, cât și la plecare, fie că e vorba de o întâlnire de afaceri sau una socială.

· Prietenii apropiați se vor îmbrățișa sau săruta pe obraz la revedere sau bun venit.

Gesturi

· Grecii sunt foarte expresivi și afectuoși în comportament.

· Nu da din cap pentru „da” – în Grecia, acest gest poate fi interpretat greșit.

· „Da” = o ușoară înclinare a capului în jos.

· „Nu” = o ușoară ridicare a capului în sus.

· Semnul „OK” cu degetul mare și arătătorul format într-un cerc este considerat jignitor. În schimb, dacă doar ridici degetul mare înseamnă „ok”.

· Grecii se așteaptă ca străinii să fie punctuali.

· Înainte de a face afaceri, grecii vor să te cunoască personal. Așa că, așteaptă-te la conversații informale înainte să discutați lucruri serioase.

· Încrederea personală contează mai mult decât diplomele sau performanțele. Grecii pot fi reticenți la început față de străini.

· Deși nu au încredere în scrisori sau e-mailuri, e bine să pui totul pe hârtie și să obții semnături.

· Evită cât poți apelurile telefonice pentru chestiuni importante – întâlnirile față în față sunt esențiale.

· De obicei, există un singur șef care ia toate deciziile – fie e patronul, fie persoana sa de încredere.

· Întâlnirile sunt deseori folosite pentru a exprima opinii personale, nu neapărat pentru a lua decizii clare. Pot dura mult sau fi reluate până când toată lumea e de acord.

· Programul de lucru oficial începe devreme, se încheie la prânz și poate reîncepe de la ora 17:00.

grecia turisti

Mese și socializare

· Dacă ești invitat la cină, ajungi cu cel puțin 30 de minute mai târziu. „Ora 8” înseamnă de fapt „după ora 8”.

· Grecii sunt gazde generoase. Dacă te invită la masă, ei plătesc – nu insista să împarți nota.

· Mănâncă tot din farfurie. Dacă e prea mult, spune dinainte gazdei, altfel se va aștepta să termini tot.

· Acceptă cu plăcere să mai stai, să mai mănânci sau să dansezi – gazdele sunt sincere în invitații.

· Dansează! Participarea la dansurile tradiționale grecești este foarte apreciată.

· Mesele de afaceri sunt adesea ocazii sociale – lasă gazda să decidă dacă se discută afaceri sau nu.

· Ai grijă cu consumul de vin – moderația e cheia.

Cadouri

· Dacă ești invitat la cineva acasă, adu un cadou – o sticlă de vin bun, brandy, prăjituri fine, whisky sau flori.Evită vinurile ieftine, cuțitele sau alte obiecte ascuțite.

· În afaceri, este obișnuit să se facă cadouri între colegi: Optează pentru vinuri bune, obiecte pentru casă, produse tradiționale grecești sau cadouri cu logo-ul firmei.

Sfaturi utile

· Grecii nu „folosesc timpul”, ci îl „petrec”. Așteaptă-te la o atmosferă mai relaxată.

· Nu te mira dacă ți se pun întrebări personale, precum: „Ești căsătorit(ă)?”, „Ai copii?” – nu sunt indiscreți, ci vor să te cunoască mai bine.

Ce trebuie să știi când vizitezi Grecia - reguli de bune maniere

Eticheta de bază

· Distanța personală poate fi mai mică decât în alte culturi, mai ales la cozi. Nu este considerat nepoliticos dacă lucrurile tale ating persoana din față sau din spate. Totuși, încearcă să nu o faci, dar nu te supăra dacă alții o fac.

· Nu-ți încrucișa picioarele în fața cuiva cu statut superior sau în situații formale.

· În Grecia, există așteptarea culturală este de a accepta ofertele generoase. Dacă refuzi, grecii pot interpreta că o faci din politețe și vor insista. Asta poate duce la momente stânjenitoare în care simți că ți se impune ceva.

· Refuzul unei oferte poate fi perceput ca o insultă. De exemplu, dacă refuzi mâncarea grecească, pare că nu ai încredere în abilitățile culinare ale gazdei. Mai bine acceptă tot ce ți se oferă.

· Ai grijă cu laudele aduse obiectelor personale ale grecilor – s-ar putea simți obligați să ți le ofere.

Vizite

· Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea lor, o tradiție ce vine din Antichitate, când se credea că un oaspete ar putea fi un zeu deghizat.

· Invitațiile sunt frecvente și generoase, chiar și la prima întâlnire. O cafea se poate transforma rapid într-o cină sau chiar o participare la un eveniment de familie.

· În sate, prietenii pot veni neanunțați, dar în orașe este preferabil să anunți în prealabil.

· Este obișnuit ca oaspeții să intârzie cam 30 de minute față de ora stabilită de gazdă.

· Nu este obligatoriu să aduci un cadou, dar e frumos să vii cu flori, dulciuri sau o sticlă de vin.

· Acceptă tot ce ți se oferă: mâncare, băutură, o invitație să stai mai mult sau chiar ceva de luat acasă. Dacă gazda insistă de mai multe ori, este de bun-simț să accepți.

· Fă un compliment sincer pentru ospitalitatea gazdei.

· Așteaptă-te ca activitatea socială să dureze până târziu în noapte.

· La plecare, arată că ți-ar fi plăcut să mai rămâi – este un gest de politețe care arată că ai apreciat compania lor.

La masă

· Tradițional, masa era momentul de reuniune al familiei, dar asta nu se mai respectă întotdeauna în viața modernă.

· Cel mai în vârstă este servit primul.

· Nu începe să mănânci până când gazda nu dă semnalul.

· Dacă iei mâncare dintr-un platou comun, pasează-l apoi persoanei din stânga ta.

· Dacă trebuie să dai un cuțit, pune-l pe masă, în fața persoanei, nu i-l da direct în mână.

· Evită să fii pretențios cu mâncarea – grecii sunt mândri de bucătăria lor și se așteaptă să fie apreciată așa cum e. De exemplu, o friptură „în sânge” s-ar putea să nu fie posibilă.

· Acceptă o a doua porție, dacă poți – este un mare compliment adus bucătarului.

· E politicos să termini tot din farfurie, semn că ai fost mulțumit și că mâncarea a fost suficientă.

· Când ai terminat de mâncat, așază șervețelul pe masă.

· Dacă gazda face un toast, este frumos să îl întorci mai târziu în timpul mesei.

Toasturile tradiționale sunt:

· „Eis igían sas” (formal)

· „Stinygiasou” (informal) – ambele înseamnă „Noroc!” sau „În sănătatea voastră!”

· Bea încet, în același ritm cu ceilalți de la masă – nu e bine văzut să te îmbeți în timpul mesei.

· Nu te ridica de la masă până nu termină toată lumea.

· Oferă-te să ajuți la pregătire sau strâns, dar nu te aștepta ca gazda să accepte – e posibil să refuze dacă nu insiști.

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