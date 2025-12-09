Târg de Crăciun Sibiu 2025. Cum să descoperi magia Crăciunului la unul din cele mai frumoase târguri din România

Sibiul își așteaptă vizitatorii cu un târg de Crăciun deosebit. Ediția din 2025 promite atracții de neratat pentru copii și adulți și pune accent pe autenticitate.

Târgul de Crăciun din Sibiu din Piața Mare va pune în valoare identitatea românească, iar Atelierul lui Moș Crăciun este așteptat de copii cu sufletul la gură.

Atracții de la târgul de Crăciun din Sibiu 2025

Târgul de Crăciun din Piața Mare a Sibiului este primul și cel mai cunoscut târg de Crăciun din România. Anual, evenimentul adună sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate și este unul dintre cele mai frumoase evenimente de iarnă.

Târgul de Crăciun din Sibiu a început pe 14 noiembrie 2025 și va rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026. Ediția de anul acesta pune accent pe autenticitate, iar atmosfera târgului va reflecta valorile culturale românești.

Acesta este considerat unul dintre cele mai populare evenimente de iarnă din Europa Centrală și de Est. Aproape o lună de zile, Piața Mare din Sibiu se transformă într-un tărâm de basm. Zona este animată prin proiecții video cu peisaje de iarnă, figurine și lumini colorate.

Roata Panoramică și patinoar

Marile atracții de la târg sunt Roata Panoramică și patinoarul din centrul orașului, care se întinde pe aproape 600 de metri pătrați și are o capacitate de 300 de persoane.

Roata Panoramică rămâne una dintre atracțiile principale ale Târgului de Crăciun din Sibiu. Construită în 2019 special pentru acest eveniment, roata are 22 de metri înălțime și este iluminată cu mii de lumini. Oferă o priveliște spectaculoasă directă asupra Pieței Mari și asupra întregului târg. Este o activitate perfectă pentru vizitatori de toate vârstele care vor să vadă zona de sus.

Patinoarul din centrul orașului are o suprafață de 600 de metri pătrați și poate primi aproximativ 300 de persoane. Este amplasat în Piața Mare și funcționează zilnic pe toată durata târgului. Vizitatorii pot închiria patine la fața locului și pot patina în ritmul lor, fie pentru exercițiu, fie pentru distracție, într-o atmosferă de povete.

O altă atracție majoră pentru copii este Căsuța lui Moș Crăciun cu Liftul Fermecat, un concept nou care oferă o experiență tematică completă, de la călătoria până la Casa Moșului până la întâlnirea cu el.

În plus, copiii pot participa la ateliere creative unde își pot realiza propriile obiecte personalizate.

Atelierul lui Moș Crăciun este una dintre cele mai așteptate experiențe. Se adresează copiilor cu vârste între 5 și 9 ani și durează aproximativ 40 de minute.

Noutăți la târgul de Crăciun din Sibiu

Ediția din acest an aduce o zonă de picnic amenajată în Piața Mare, dotată cu grătare ecologice care funcționează fără cărbuni și fără fum. Programul de acces va fi comunicat în avans, iar vizitatorii își pot aduce propriile alimente.

În spațiu vor exista și cuptoare cu microunde pentru încălzirea alimentelor.

Program

Târgul de Crăciun din Sibiu se desfășoară în perioada 14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00.

În zilele de sărbătoare, orarul va fi modificat:

• 30 noiembrie și 1 decembrie - târgul va fi deschis între 10:00 și 22:00

• 24 și 31 decembrie - târgul este deschis între 10:00 și 16:00

• 25 Decemrie, de Crăciun și 1 ianuarie 2026 - târgul este deschis între 16:00 și 22:00.

După terminarea sărbătorirlor de Crăciun, Piața Mare se va transforma într-un spațiu de sărbătoare pentru Revelion. Pe 31 decembrie, centrul Sibiului va găzdui o serie de concerte în aer liber.

MINA Pop-Up Sibiu

În paralel cu târgul de Crăciun, pe platoul din fața Casei Artelor, în Piața Mică, va funcționa în perioada 14 noiembrie 2025 - 1 februarie 2026, o nouă atracție culturală: MINA Pop-Up Sibiu, care face parte din proiectul MINA Museum of Immersive New Art.

Printre show-uri se numără „Van Gogh: The Immersive Show”, „Cei mai faimoşi pictori clasici români”, „Dinozaurii – o călătorie în lumea preistorică”, „Cosmos – Descoperim tainele universului” şi „Magia Sărbătorilor de Iarnă”. Prețul unui bilet este de 55 lei pentru adulți și 45 lei pentru copii.

Ce poți cumpăra de la Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu aduce în 2025 o selecție variată de produse pregătite de expozanți aleși încă din luna mai.

Vizitatorii pot găsi cadouri artizanale realizate local, obiecte lucrate manual, decorațiuni de sezon și produse tradiționale create în număr limitat.

Pe lângă toate acestea, oferta de mâncare este diversă: de la preparate calde tradiționale, până la dulciuri precum turtă dulce, prăjituri de casă, vin fiert sau ciocolată caldă.

Standurile sunt completate de zone dedicate artei, atelierelor și comunității, însă partea de cumpărături rămâne în centrul experienței.

Poți cumpăra produse alimentare artizanale pentru cadouri, cât și pentru sărbători. Târgul oferă o mulțime de opțiuni pentru toate buzunarele și gusturile.

