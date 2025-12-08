Anunț oficial. Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor ajunge în buzunarele românilor înainte de Crăciun

08-12-2025 | 15:00
oameni pe strada
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va plăti în avans beneficiile sociale, astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de Sărbătorile de iarnă, a anunțat luni instituția.

În acest sens, ANPIS, prin agențiile teritoriale - AJPIS - a virat luni, 8 decembrie, sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistență socială: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistență socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilități vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poștal, se va realiza în perioada 18-24 decembrie 2025”, potrivit unui comunicat al agenției.

Când intră banii

Pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și alocația lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA, plățile se vor efectua în 19 decembrie 2025 pentru cei care au optat să primească banii pe card și cel târziu în 24 decembrie 2025 pentru beneficiarii care au solicitat drepturile prin mandat poștal.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenții teritoriale oferă sprijin concret în viața de zi cu zi a persoanelor și familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se arată în comunicat.

