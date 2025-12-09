O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța

Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar din Austria, a stârnit dispute în instanțe, iar acum a fost soluționat definitiv: o patinatoare care a traversat cu viteză mare pista nu va primi despăgubiri.

Femeia patina cu aproximativ 15-20 km/h când a tăiat traseul altor patinatori și a lovit puternic un bărbat, scrie Die Presse, citat de Heute. Instanța a stabilit că bărbatul se deplasa cu 4-5 km/h, urmând-o pe fiica sa începătoare. Femeia a suferit răni grave și a cerut daune de 30.100 euro.

Conform judecătorilor, femeia, deși patinatoare experimentată, a avut o viteză „excesivă și neadecvată”, iar traversarea traseului a creat o situație periculoasă. Cu mai multă prudență sau viteză redusă, accidentul putea fi evitat. Bărbatul, însă, nu a fost vinovat, neavând timp să reacționeze în ultimele două secunde înainte de impact.

Curtea Supremă a precizat că și patinatorii experimentați au nevoie de cel puțin două secunde pentru a iniția o reacție de evitare, motiv pentru care acuzațiile aduse bărbatului nu au temei.

În sport, accidentele care se încadrează în riscul obișnuit sunt considerate „pe propria răspundere”. În acest caz, viteza excesivă și traversarea pistei au creat un risc nejustificat, făcând-o pe reclamantă responsabilă.

Atât instanța de fond, cât și Curtea Superioară Regională din Linz au respins integral cererea, iar Curtea Supremă a menținut decizia. Prin urmare, reclamanta va suporta costurile daunelor provocate.

