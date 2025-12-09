Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

Vremea săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări

Vremea săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Vremea săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săpătămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

