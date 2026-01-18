Țara cu cele mai curate și frumoase plaje din lume. Locul ireal de frumos aflat la doar câteva ore cu avionul de România

Ți-ar plăcea să vizitezi o țară cu unele dintre cele mai bune plaje din lume? Atunci fă-ți bagajul și pleacă într-una dintre cele mai apreciate destinații de către români.

Ai de ales dintre peste 600 de plaje care au primit prestigioasa distincție Steagul Albastru, datorită calității și siguranței lor. Ape limpezi, golfuri, stânci, plaje întinse cu nisip fin, toate scăldate de soare din plin. Opțiunile sunt numeroase. Iată țara cu cele mai curate și frumoase plaje din lume.

Țara cu cele mai curate și frumoase plaje din lume

În 2021, Spania a doborât din nou recordul privind numărul de plaje premiate pentru curățenie, siguranță și calitatea apei.

Din iunie 2021, au fost acordate în total 712 steaguri albastre: 614 pentru plaje, 96 pentru porturi și 2 pentru ambarcațiuni turistice.

Spania și-a menținut poziția de lider față de anul precedent. Clasamentul țărilor cu cele mai multe plaje premiate continuă cu Grecia (567), Turcia (551), Franța (525) și Italia (497).

Steagul Albastru este o distincție internațională acordată anual plajelor și porturilor turistice care îndeplinesc standarde ridicate de calitate și siguranță. Premiile sunt acordate din 1987. Până în 2021, 65 de organizații din 60 de țări, reprezentând Europa, Africa, Oceania, Asia, America de Nord și de Sud, au aderat la acest program.

Acordarea Steagului Albastru presupune respectarea unor criterii stricte privind calitatea apei, siguranța și educația ecologică. Pentru locațiile din Uniunea Europeană este obligatorie respectarea integrală a directivelor în vigoare.

Cel mai simplu mod de a găsi aceste plaje este să consulți lista tuturor plajelor cu Steag Albastru din lume, o distincție acordată plajelor, porturilor turistice și ambarcațiunilor de agrement care îndeplinesc „o serie de criterii stricte de mediu, educație, siguranță și accesibilitate”, criterii care trebuie respectate și menținute pentru păstrarea acestui statut.

Organizația care acordă Steagul Albastru ține evidențe publice detaliate ale tuturor locațiilor din lume care au primit această distincție. Deși astfel de plaje pot fi găsite aproape peste tot, Spania deține cele mai multe Steaguri Albastre, cu 749 de locații premiate, dintre care 642 sunt plaje.

Printre acestea se numără piscinele naturale El Caletón de pe insula Tenerife, o plajă vulcanică mărginită de stânci masive, care oferă un decor spectaculos pentru fotografii. Există și plaja Cortadura din vechiul oraș-port Cádiz, mai liniștită, formată din dune de nisip fin și auriu. Aici, familiile găsesc numeroase facilități, inclusiv toalete, dușuri și puncte de alimentație, pentru o zi completă la plajă.

Pe insula Mallorca, turiștii pot descoperi Cala de Sant Vicenç, o plajă formată din trei golfuri mai mici, unde fiecare își poate găsi un colț de liniște și relaxare în timp ce înoată în apele azurii, conform travelandleisure.

În Barcelona, vizitatorii pot ajunge la plaja Sant Sebastià, una dintre cele mai vechi și „cele mai tradiționale plaje ale orașului”, potrivit site-ului oficial de turism al Barcelonei. A fost printre primele de pe litoral dotate cu facilități pentru scăldat, iar astăzi este înconjurată de numeroase hoteluri și restaurante, astfel încât poți găsi ușor un loc unde să mănânci și să te cazezi, pentru a relua experiența și a doua zi.

Cele mai frumoase plaje din Spania

Platja Illetes, Formentera

O întindere lungă de nisip alb ca zahărul, care intră într-o mare de un turcoaz intens, Platja Illetes este spectaculoasă. Seamănă cu Caraibele, dar fără zboruri lungi: Formentera se ajunge cu feribotul în aproximativ 30 de minute din Ibiza. Plaja se află în partea vestică a Peninsulei Trucador. În larg se văd două mici insulițe, Pouet și Rodona, care au dat numele plajei.

Playa San Pedro, Andaluzia

Pe coasta sud-estică a Andaluziei, în provincia Almería, Parcul Natural Cabo de Gata-Níjar ascunde unele dintre cele mai frumoase și mai puțin aglomerate plaje din Spania. Golfuri adânci se strecoară între stânci înalte, iar ravenele coboară spre nisipuri curate, roci vulcanice erodate și golfuri cu dune. Una dintre cele mai frumoase este Playa San Pedro, o plajă impresionantă, mărginită de vegetație și de ruinele unui castel din secolul al XVI-lea. Se ajunge pe jos sau cu barca din Las Negras.

Cala Macarella, Menorca

Un mic punct pe hartă, pe coasta de sud-vest a insulei Menorca, Cala Macarella impresionează de la prima vedere. Încadrată de stânci acoperite de pini și stejari, această plajă în formă de semilună, cu nisip alb fin, coboară într-o apă limpede, de un albastru intens. Vara este foarte aglomerată, așa că e recomandat să ajungi devreme sau spre apus. Se poate ajunge cu barca sau pe jos, aproximativ 1,5 km din parcarea cea mai apropiată, conform lonleyplanet.

Praia as Catedrais, Galicia

Praia as Catedrais, una dintre cele mai impresionante plaje din nordul Spaniei, se întinde pe 1,5 km și este cunoscută pentru arcadele și turnurile de piatră sculptate de vânt și apă de-a lungul mileniilor. Pentru a o vedea în toată splendoarea, viziteaz-o la reflux, când nisipul este complet descoperit.

Playa Las Teresitas, Tenerife

În nord-estul insulei Tenerife, Playa Las Teresitas se remarcă prin nisipul auriu adus din Sahara și prin șirurile de palmieri. Plaja are 1,6 km lungime și este protejată de un dig, ceea ce o face potrivită pentru înot, inclusiv pentru familii. În fundal se văd Munții Anaga, acoperiți de păduri de lauri.

Platja de Formentor, Mallorca

În nordul insulei Mallorca, Platja de Formentor este o fâșie de nisip deschis la culoare, mărginită de pini, care intră lin în ape foarte limpezi. Este ideală pentru înot, paddleboard sau caiac. Drumul spre plajă oferă puncte de belvedere spectaculoase.

Playa de la Concha, Țara Bascilor

Playa de la Concha, din San Sebastián, este una dintre cele mai frumoase plaje urbane din Europa. Se întinde pe 1,6 km și este ideală pentru înot, relaxare sau plimbări. Seara, golful este luminat, iar atmosfera este animată de baruri și restaurante.

Flecha del Rompido, Andaluzia

Pe Costa de la Luz, Flecha del Rompido este o limbă de nisip de 13 km, situată la gura râului Río Piedras. Accesul se face doar cu feribotul, ceea ce limitează aglomerația chiar și în plin sezon. Zona face parte dintr-o rezervație naturală.

Playa de Torimbia, Asturias

Pe coasta de nord a Spaniei, Playa de Torimbia este o plajă spectaculoasă, înconjurată de dealuri verzi și stânci. Accesul se face pe jos, aproximativ un kilometru din parcare, ceea ce reduce numărul de vizitatori. Plaja este cunoscută pentru faptul că îmbrăcămintea este opțională.

Begur, Catalonia

Încadrate de pini cu miros dulce și stânci abrupte, bătute de ape limpezi, plajele sălbatice ale Costa Brava, care se întind de la Barcelona până la granița cu Franța, sunt considerate cele mai bune din Catalonia. Cele mai apreciate sunt cele din jurul orașului Begur, dominat de un castel. Aici, drumurile șerpuiesc pe o coastă presărată cu golfuri mici și liniștite, precum Cala d’Aiguafreda, mică și retrasă, Cala de sa Tuna, cu pietriș fin și case de pescari renovate, sau Sa Riera, cu nisip de culoarea mierii.

