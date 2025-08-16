Formentera, paradisul ascuns pentru o vacanță de vis în Insulele Baleare, Spania. Sfaturi utile pentru turiști

Formentera este un paradis ascuns al Spaniei, din Insulele Baleare, cunoscut pentru plajele cu nisip fin, apele turcoaz și atmosfera relaxată. Insula oferă o experiență mediteraneană pură.

Această mică insulă mediteraneană este una dintre bijuteriile Spaniei și ale Insulelor Baleare.

Un colț minuscul de lume, cu nisipuri albe și ape turcoaz, fără aeroporturi, fără aglomerație și doar câteva drumuri care leagă punctele sale principale. Departe de a fi un inconvenient, acesta este cel mai bun lucru la insulă. Puține locuri oferă posibilitatea de a te relaxa și de a te bucura de sentimentul de liniște pe care îl vei avea în Formentera.

De ce să alegi Formentera pentru vacanța ta de vară

Formentera este plină de orașe și sate mici, pline de caracter și farmec. Micul oraș San Francesc, care funcționează practic drept capitală a insulei, găzduiește o piață de artă și meșteșuguri lângă biserica principală, iar aceasta este chiar întrecută de Piața de Meșteșuguri La Mola, organizată în fiecare miercuri și sâmbătă, la marginea satului El Pilar de la Mola.

Tarabele sunt pline de ceramică, bijuterii și multe altele – toate realizate de artiști locali de pe insulă – iar în piața centrală se cântă muzică live și se pot savura cocktailuri pe una dintre numeroasele terase ale barurilor care înconjoară piața. Merită vizitat și Es Caló, un mic sat de pe coastă unde pot fi văzute căsuțe pitorești de pescari în port.

Formentera este o anomalie geografică, o insulă cu o formă neobișnuită, aproape unită la mijloc, modelată de patru vânturi sălbatice și de mii de ani de maree schimbătoare.

Este cea mai mică și cea mai sudică dintre Insulele Baleare locuite, cu saline romane și platouri înalte, așezări din epoca bronzului și păsări marine rare. Cu puțin peste un kilometru lățime în cel mai îngust punct al său, are o coastă neregulată, definită de stânci înalte, faruri izolate și plaje nesfârșite cu nisip alb-deschis.

Cei aproximativ 12.000 de locuitori sunt răspândiți în cele șase sate văruite în alb, o comunitate autosuficientă și rezistentă, obișnuită cu veri arzătoare, ierni furtunoase și perioade pustii în care vânturile – Tramuntana, Migjorn, Llevant și Ponent – fac ravagii pe câmpiile lipsite de arbori.

Este un loc cu adevărat unic, pe care trebuie să îl vezi măcar o dată în viață. Planifică-ți călătoria atent, astfel încât să poți vedea tot ce are mai bun de oferit Formentera.

Cele mai bune plaje din Formentera

Formentera este cea mai mică insulă din Baleare și singurul loc din Spania unde găsești plaje cu ape cu adevărat turcoaz și smarald. Insula oferă opțiuni pentru toată lumea: explorarea fundului mării, petrecerea unei zile de neuitat cu familia, practicarea nudismului în natură sălbatică și multe altele.

Plaja Migjorn – are o lungime de 3,5 km și o lățime de 40 m. Dispune de toate facilitățile, parcare gratuită, acces pentru persoane cu mobilitate redusă și numeroase baruri și restaurante.

Golful Saona – situat în sudul insulei, are o lungime de 150 m. Este cunoscut pentru apusurile spectaculoase. Apa este de obicei calmă, perfectă pentru copii. Are parcare gratuită, hoteluri și baruri în apropiere. Se află la 5 km de capitala Sant Francesc.

Plaja Es Pujols – cea mai turistică plajă din Formentera datorită amplasării și facilităților. Bună pentru familii, dar mai aglomerată în sezonul de vârf. Dispune de baruri, închirieri de șezlonguri, înghețată și cocktailuri, precum și parcare gratuită. Este la 5 km de La Savina și 13 km de La Mola.

Plaja Arenals – în sud-estul insulei, protejată ca Zonă Naturală de Interes Special. Nisip alb fin, ape transparente. Acces cu mașina din La Savina sau La Mola, parcare aproape. Este o plajă pentru nudiști.

Plaja Ses Illetes – una dintre cele mai faimoase și vizitate plaje din insulă, parte a Parcului Natural Ses Salines din Ibiza și Formentera. Nisip alb fin, ape turcoaz. Acces cu mașina (4 km din La Savina), bicicletă sau barcă. Parcare cu plată, bar în apropiere.

Golful En Baster – izolat și neamenajat, chiar și în sezonul de vârf, ideal pentru observarea fundului mării. Accesul necesită încălțăminte adecvată, parte din drum este potecă.

Plaja Cavall d’en Borràs – are zone cu Posidonia pe fundul mării, ideale pentru scufundări. Se practică și nudism. Oferă vedere spre insulele Es Vedrá și Es Vedranell (Ibiza). Situată lângă La Savina, între Golful Savina și Platgeta des Carregador.

Sporturi nautice și activități recreative în Formentera, Spania

Petrece puțin timp pe una dintre plajele cu nisip alb strălucitor ale insulei Formentera și apele azurii care le mângâie țărmul vor începe curând să te cheme. Indiferent dacă preferi să le explorezi printr-o sesiune relaxată de snorkeling după-amiaza, o excursie cu caiacul, o călătorie spre golfuri „secrete” cu un iaht sau catamaran cu skipper, o sesiune de wakeboarding plină de adrenalină sau o scurtă lecție de windsurfing cu familia, această insulă este perfectă pentru cei care vor să-i descopere țărmul de pe apă, cât și pentru cei care preferă aventura pe uscat.

Paddle yoga

Wet4Fun din Es Pujols este unul dintre cei mai cunoscuți operatori de sporturi nautice din Formentera și oferă de la navigație, caiac și windsurfing până la închiriere de SUP. Dacă vrei să încerci ceva diferit, poți face paddleboard yoga. Aceste sesiuni de 90 de minute sunt o modalitate relaxantă de a începe sau încheia ziua pe apă (sau, în acest caz, deasupra apei).

Scufundări

Popularitatea scufundărilor în Formentera se datorează în mare parte existenței pajiștilor subacvatice de posidonia oceanica. Aceste pajiști unice de iarbă de mare oxigenează apa și îi mențin claritatea; vizibilitatea este atât de bună încât caracatițe, calcan, biban de mare, doradă, barbun,, stele de mare și bureți pot fi observați frecvent. Unii scafandri norocoși raportează că au văzut și țestoase sau delfini. Indiferent dacă vrei să încerci scufundările pentru prima dată sau ești deja experimentat, cele patru companii locale de profil de pe insulă te vor ajuta să descoperi recifele.

Cazări de vis în Formentera, Insulele Baleare

Formentera are o mulțime de locuri superbe în care te poți caza, în funcție de genul de vacanță pe care ți-o dorești și bugetul tău. Iată câteva variante spectaculoase:

Can Toni Mateu – Vilă albă în Can Parra, zonă cu arhitectură tradițională, pini, măslini și migdali. Construită în 1800 și renovată recent, are 4 dormitoare, curte centrală, grădină cu piscine și terase. Acces facil la trasee de drumeții și ciclism.

Hostal La Savina – Hotel lângă port, condus de aceeași familie de aproape 70 de ani. Aproape de plajele Illetes și Llevant, cu restaurant ce servește pește local. Membru în programul Travel Sustainable.

Es Pas Formentera Agroturismo – Casă de țară de 200 de ani, înconjurată de 8 hectare de măslini. Mic dejun cu ulei și gemuri produse pe proprietate. Lângă plajele Es Caló și Migjorn, zonă ideală pentru mers pe jos și cu bicicleta.

Hotel Es Mares – Hotel mic, modern, în Sant Francesc Xavier, pe stradă pietonală. 18 camere, piscină, biciclete gratuite, spa și restaurant cu vinuri locale.

Gecko Hotel & Beach Club – Hotel boutique pe Playa de Migjorn, cu yoga, DJ pe plajă și politici eco (zero plastic, stații electrice).

Apartments Es Clot des Forn – Apartamente simple în Punta Prima, lângă Es Pujols. Terase private, piscină cu apă sărată, biciclete de închiriat, conform greentraveller.

Hostal Bella Vista – Hotel de 3 stele în La Savina, lângă port. Unele camere au vedere la mare. Există restaurant cu preparate locale (homar, crab, tocănițe).

Can Tres – Cazare doar pentru adulți, la 10 minute de plaja Migjorn. 3 apartamente cu decor natural, hamace, băi exterioare, grădină de legume. Activități: kite-surf și yoga.

Hostal Illes Pitiüses – Hotel familial în Sant Ferran de Ses Roques, zonă centrală. Terase exterioare, restaurant Sa Panxa cu preparate locale.

Casbah Formentera – Hotel la 10 minute de plaja Migjorn, în pădure de pini. Grădini amenajate, piscină, masaje în aer liber și restaurant bun.

Can Vicent Puig – Vilă pe extremitatea estică a insulei, cu jacuzzi pe terasă, 3 dormitoare și o suită anexă. Oferă ulei de măsline produs local și mic dejun livrat în coș.

Ghid practic pentru vizitarea Formenterei, Insulele Baleare, Spania

Pentru a ajunge în Formentera trebuie să urci la bordul unuia dintre feriboturile care pleacă spre Formentera din portul de feriboturi din Ibiza. Călătoria durează între jumătate de oră și o oră, în funcție de compania aleasă.

Totuși, nu poți ajunge în Formentera doar din Ibiza. Vara există și un alt port de plecare, portul Denia, care oferă o cursă cu barca ce durează aproximativ două ore și jumătate.

Printre companiile de feribot care operează pe această rută se numără:

• Balearia: este cea mai populară și are ambarcațiuni rapide și feriboturi pentru mașini.

• Aquabus: este cea mai ieftină opțiune dacă mergi pe jos și oferă plecări și din alte zone ale Ibizei, nu doar din portul Ibiza, cum ar fi din Playa D’en Bossa sau Figueretas.

• Trasmapi: are un feribot rapid, al cărui preț este ceva mai ridicat, dar sosirea este mai rapidă.

Odată ce te îmbarci și vezi în depărtare portul La Savina, vei ști că ești foarte aproape de a ajunge pe această frumoasă insulă baleară.

Dacă vrei să profiți la maximum de Formentera, cea mai eficientă modalitate este să vizitezi insula în cadrul unei excursii din insula vecină Ibiza. Poți face asta într-o zi.

La sosirea în portul La Savina (Formentera), este indicat să îți organizezi transportul: vei găsi mai multe companii de închirieri auto, motociclete și biciclete, din care poți alege ce îți convine. De acolo poți începe să te deplasezi prin insulă.

Cel mai logic este să petreci ziua la plajă, iar după-amiaza să profiți pentru a vizita câteva locuri emblematice din Formentera, cum ar fi:

• Farul La Mola și celebrul târg La Mola

• Zona Barbaria și faimosul Far de Barbaria

• Unele dintre satele din Formentera

Prima opțiune de vizitat într-o zi în Formentera sunt plajele și golfurile sale frumoase, motivul principal pentru care insula este atât de populară. Totuși, există multe plaje și golfuri.

Cele mai bune plaje din zona Illetas sunt:

• Plaja Ses Xalanes, Illetas

• Plaja Cavall d'en Borràs (ideală pentru apus)

• Parcul Natural Ses Salines

Plaja Illetas este plaja-vedetă a insulei, situată în inima Parcului Natural Ses Salines din Formentera. Dacă îți place să mergi pe jos, poți ajunge aici de la portul La Savina în mai puțin de 40 de minute. Apele sunt calme, transparente și de un albastru turcoaz, datorită plantei marine Posidonia oceanica, esențială pentru ecosistemul marin și calitatea apei. Plaja are 500 m lungime, dar se aglomerează rapid în sezon, așa că este indicat să ajungi devreme.

Pe partea estică se află plaja Levante, expusă mării deschise, cu valuri puternice și ape adânci la câțiva pași de mal. Este potrivită pentru înotători experimentați. Plaja are servicii SOS, șezlonguri, umbrele și restaurante. Este și o zonă unde nudismul este des practicat.

Continuând spre nord, vei ajunge la Es Trucadors, o limbă de nisip virgină, cu multe colțuri liniștite, preferată și de amatorii de nudism.

O altă opțiune pentru o zi în Formentera este zona Migjorn, în special Caló des Mort.

După o dimineață la plajă, poți explora capitala Formenterei, Sant Francesc. Aici vei găsi cafenele, restaurante și un târg de suveniruri deschis dimineața și după-amiaza. În centrul satului se află Biserica Sant Francesc, construită în 1738, care a servit și ca loc de apărare împotriva piraților, având ferestre pentru tunuri, conform allformentera.

De aici, ești la jumătatea drumului spre Cap de Barbaria, unde poți vizita farul și admira apusul. Zona este pietonală sau accesibilă cu bicicleta. Merită vizitate și Turnul Garroveret, vechi de aproape 300 de ani, și Peștera Cova Foradada, cu ieșire spre mare.

Sant Ferran și Es Pujols sunt cele mai animate locuri noaptea în Formentera.

• Es Pujols este popular în rândul turiștilor italieni și are o ofertă gastronomică diversă, plus un târg de noapte zilnic.

• Sant Ferran găzduiește un târg de artă, deschis zilnic, exceptând miercurea.

Ambele sunt ideale pentru cină și pentru a încheia ziua.

Nu uita să verifici orarele ultimei curse spre Ibiza. De obicei sunt curse până târziu, dar este mai sigur să întrebi la casa de bilete, dacă stai în Ibiza și trebuie să te întorci înapoi seara.

