Zi perfectă la munte. S-au deschis pârtiile de schi din Poiana Brașov și Bușteni: ”Stratul de zăpadă, aproximativ 40 cm”

Stiri Turism
17-01-2026 | 20:15
×
Codul embed a fost copiat

A fost o zi grozavă în staţiunile de munte. Deși gerul te ciupea de obraji, soarele le-a dat curaj turiștilor să se urce pe schiuri şi pe placă.  

autor
Ana Tudoran

S-au bucurat de peisaj de la înălțime, iar pentru unii a fost chiar prima experiență de acest fel.

”Pârtia lupului” pentru schiorii cu experiență și ”Drumul albastru”, pentru cei mai mai puțini pricepuţi - s-au deschis în sfârşit în Poiana Braşov.

Soarele a strălucit întreaga zi și a îmblânzit frigul aspru şi pe pârtia Kalinderu din Bușteni. Aici, un schi pass de o zi costă 200 de lei pentru un adult și 100 de lei în cazul copiilor.

Turist: ”A fost mișto, a fost prima tură. Bate inima de mor, am zăpadă și la coaste și la.. peste tot”.

De o săptămână, cele 9 tunuri de zăpadă și cele 7 lănci de pe domeniul schiabil funcționează 24 de ore din 24.

Citește și
hărman
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

Delia Geantă, administrator pârtia Kalinderu Bușteni: Stratul de zăpadă este undeva la aproximativ 40 de cm, avem doar zăpadă artificială deoarece vremea nu ne-a ajutat să avem și zăpadă naturală”.

Instructorii de schi şi-au stabilit și ei tarifele.

Mihai Baboi, instructor de schi: Merge perfect, nu avem coadă, totul funcționează cum trebuie. 200 de lei pe oră de persoană, plus transportul îl plătește clientul„.

Pe Valea Prahovei toate domeniile schiabile sunt deschise.

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, partie, schi,

Dată publicare: 17-01-2026 19:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Stiri Turism
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

Satul medieval din România supranumit „Muntele Mierii”, situat în inima Țării Bârsei, păstrează farmecul autentic al Transilvaniei de odinioară.

5 locuri de poveste pentru vacanța de iarnă. Destinații cu peisaje spectaculoase pentru poze unice
Stiri Turism
5 locuri de poveste pentru vacanța de iarnă. Destinații cu peisaje spectaculoase pentru poze unice

În fiecare iarnă, Europa se transformă într-un tablou spectaculos de peisaje înghețate, lumini strălucitoare și tradiții care încălzesc sufletul.

Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată
Stiri Turism
Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată

Peștera Liliecilor este una dintre cele mai fascinante atracții naturale din România, un loc unde misterele subterane se împletesc cu prezența impresionantă a coloniilor de lilieci.

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59