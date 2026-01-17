Zi perfectă la munte. S-au deschis pârtiile de schi din Poiana Brașov și Bușteni: ”Stratul de zăpadă, aproximativ 40 cm”
A fost o zi grozavă în staţiunile de munte. Deși gerul te ciupea de obraji, soarele le-a dat curaj turiștilor să se urce pe schiuri şi pe placă.
S-au bucurat de peisaj de la înălțime, iar pentru unii a fost chiar prima experiență de acest fel.
”Pârtia lupului” pentru schiorii cu experiență și ”Drumul albastru”, pentru cei mai mai puțini pricepuţi - s-au deschis în sfârşit în Poiana Braşov.
Soarele a strălucit întreaga zi și a îmblânzit frigul aspru şi pe pârtia Kalinderu din Bușteni. Aici, un schi pass de o zi costă 200 de lei pentru un adult și 100 de lei în cazul copiilor.
Turist: ”A fost mișto, a fost prima tură. Bate inima de mor, am zăpadă și la coaste și la.. peste tot”.
De o săptămână, cele 9 tunuri de zăpadă și cele 7 lănci de pe domeniul schiabil funcționează 24 de ore din 24.
Delia Geantă, administrator pârtia Kalinderu Bușteni: ”Stratul de zăpadă este undeva la aproximativ 40 de cm, avem doar zăpadă artificială deoarece vremea nu ne-a ajutat să avem și zăpadă naturală”.
Instructorii de schi şi-au stabilit și ei tarifele.
Mihai Baboi, instructor de schi: ”Merge perfect, nu avem coadă, totul funcționează cum trebuie. 200 de lei pe oră de persoană, plus transportul îl plătește clientul„.
Pe Valea Prahovei toate domeniile schiabile sunt deschise.