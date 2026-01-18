O misterioasă „bară de fier” descoperită în spațiu ar putea dezvălui viitorul Pământului

Oamenii de știință au descoperit în spațiu un nor mare de atomi de fier, în formă de bară, care ar putea oferi indicii despre viitorul Pământului.

Structura, care a fost găsită în interiorul Nebuloasei Inelare - un nor faimos și colorat format atunci când o stea asemănătoare Soarelui, aflată pe moarte, și-a eliberat straturile exterioare - este de aproximativ 500 de ori mai lată decât orbita lui Pluto și se află la 2.283 de ani-lumină distanță, scrie BBC.

Astronomii de la Universitatea Cardiff, precum și de la University College London, au detectat bara de fier folosind un nou instrument telescopic numit WHT Enhanced Area Velocity Explorer (Weave).

Oamenii de știință care o observă spun că originea sa este neclară, dar teoriile lor despre modul în care s-a format sugerează că ar putea oferi indicii despre viitorul Pământului.

Prima teorie este că norul s-ar fi putut forma în timpul creării nebuloasei, pe măsură ce steaua-mamă s-a prăbușit.

Asta ar putea rămâne după ce Pământul va fi înghițit de Soare, peste miliarde de ani

Alternativ, experții cred că ar putea fi plasmă spațială, rămasă de la o planetă stâncoasă care a fost distrusă pe măsură ce steaua s-a extins.

Dacă este adevărat, ar putea oferi o previzualizare a viitorului Pământului, pe măsură ce soarele - steaua-mamă a Pământului - își expulzează straturile exterioare într-un mod similar, înghițind Pământul, în câteva miliarde de ani.

Echipa a declarat că plănuiește observații suplimentare pentru a descoperi cu exactitate ce este bara de fier, de unde provine și ce le-ar putea spune.

Autorul principal, Dr. Roger Wesson, care lucrează în comun la Universitatea Cardiff și UCL, a declarat că, deși Nebuloasa Inelului a fost studiată folosind multe telescoape și instrumente diferite, Weave le-a permis „să o observe într-un mod nou, oferind mult mai multe detalii decât înainte”.

El a spus: „Prin obținerea unui spectru continuu pe întreaga nebuloasă, putem crea imagini ale nebuloasei la orice lungime de undă și putem determina compoziția sa chimică în orice poziție”.

”Cu siguranță trebuie să știm mai multe”

„Când am procesat datele și am derulat prin imagini, un lucru a ieșit la iveală cât se poate de clar - această «bară» anterior necunoscută de atomi de fier ionizați, în mijlocul inelului familiar și emblematic”.

Coautoarea studiului, profesorul Janet Drew, a adăugat: „Cu siguranță trebuie să știm mai multe – în special dacă alte elemente chimice coexistă cu fierul nou detectat, deoarece acest lucru ne-ar spune probabil clasa potrivită de model pe care să o urmărim”.

Weave urmează să efectueze opt studii în următorii cinci ani, vizând totul, de la piticile albe din apropiere – un tip de stea moartă – până la galaxii foarte îndepărtate.

Wesson a adăugat: „Ar fi foarte surprinzător dacă bara de fier din Inel este unică”.

„Așadar, sperăm că, pe măsură ce observăm și analizăm mai multe nebuloase create în același mod, vom descoperi mai multe exemple ale acestui fenomen, ceea ce ne va ajuta să înțelegem de unde provine fierul”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













