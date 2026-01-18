România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Stiri actuale
18-01-2026 | 12:08
Nicusor Dan
Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

autor
Ioana Andreescu

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Donald Trump a anunţat în urmă cu două zile formarea Consiliului pentru Pace.

"Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Citește și
cancer
Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, Donald Trump a scris că acest Consiliu este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi Carta Consiliului.

Invitaţia oficială transmisă de Administraţia Trump

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturate se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare.

Scrisoarea a fost transmisă sâmbătă

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru Pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU… un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: romania, nicusor dan, donald trump, pace, consiliu,

Dată publicare: 18-01-2026 11:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Legea care permite polițiștilor locali să folosească bodycam-uri a fost promulgată. Situaţiile când cetățenii pot fi filmați
Stiri actuale
Legea care permite polițiștilor locali să folosească bodycam-uri a fost promulgată. Situaţiile când cetățenii pot fi filmați

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă după-amiază promulgarea legii care permite polițiștilor locali să folosească camere portabile foto, video și audio în timpul serviciului.

 

Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi
Stiri Sanatate
Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vaccinarea anti-HPV a fetelor și băieților între 11 și 26 de ani și testarea gratuită pentru cancerul de col uterin. Boala care a fost aproape eradicată în unele țări face ravagii în România.

Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată
Stiri Politice
Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu.

Recomandări
Avantajele directe ale acordului UE-Mercosur pentru România. Produsele românești privilegiate în America de Sud
Stiri Economice
Avantajele directe ale acordului UE-Mercosur pentru România. Produsele românești privilegiate în America de Sud

Acordul UE-Mercosur aduce avantaje directe pentru România, potrivit unui document al Comisiei Europene. Astfel, pe lângă taxele vamale eliminate pentru aproape toate exporturile, o serie de produse românești vor fi protejate în America de Sud.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59