România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Donald Trump a anunţat în urmă cu două zile formarea Consiliului pentru Pace.

"Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, Donald Trump a scris că acest Consiliu este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi Carta Consiliului.

Invitaţia oficială transmisă de Administraţia Trump

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturate se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare.

Scrisoarea a fost transmisă sâmbătă

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru Pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU… un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

