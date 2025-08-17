Plaja cu nisip roz din Spania. Cum arată și cum să ajungi la cea mai spectaculoasă plajă din Insulele Baleare

Pe cea mai mică insulă a Balearelor se află un colț de paradis cu nisip alb-roz și ape turcoaz, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Spania. Locul îmbină peisajele mediteraneene spectaculoase cu liniștea unei insule neatinse de aglomerație.

Formentera, cea mai mică și mai sudică dintre Insulele Baleare, este un paradis mediteranean cu ape turcoaz, nisip fin și o atmosferă relaxată, departe de aglomerația turistică din Ibiza.

Bijuteria acestei insule este, fără îndoială, Plaja Ses Illetes – considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume.

Shutterstock

Plaja Ses Illetes – atracția supremă din Formentera

Dacă vrei să vezi o plajă de vis cu nisip roz, ape cristaline și atmosferă relaxată, Plaja Ses Illetes din Formentera este destinația perfectă. Este combinația ideală între natură pură, apă incredibil de clară și farmecul autentic al unei insule mediteraneene.

Ses Illetes se află în inima Parcului Natural Ses Salines și este renumită pentru nisipul său fin, alb-roz, și pentru apele de un turcoaz ireal, datorită prezenței plantei marine Posidonia oceanica, care oxigenează și limpezește apa.

În sezonul de vârf, plaja se aglomerează rapid, așa că este recomandat să ajungi dimineața devreme.

Getty

Unde se află plaja cu nisip roz din Spania

Declarată de mai multe ori drept una dintre cele mai frumoase plaje din lume, Plaja Ses Illetes este, probabil, cea mai reprezentativă zonă a spectaculoasei coaste a Formenterei, Insulele Baleare.

Această plajă se află în cadrul Parcului Natural Ses Salines de Eivissa și Formentera, ocupând o mare parte din peninsula Es Trucadors. Plaja este localizată în extremitatea nordică a insulei Formentera, având orientarea spre vest.

Plaja măsoară peste 450 de metri. Zona este împărțită în două sectoare de o mică zonă stâncoasă aflată la mijloc.

Numele plajei provine de la mai multe insulițe aflate în largul acestei porțiuni de coastă, cunoscute sub denumirile: Illa de Tramuntana, Illa des Forn, Escull des Pou, Illa Redona și Escull d’en Palla, conform formentera.es. Prezența lor face ca peisajul plajei să fie și mai unic.

Caracteristica cea mai remarcabilă a acestei plaje este apa liniștită, puțin adâncă, de un turcoaz ireal, care, împreună cu nisipul fin și alb, creează un peisaj de vis. Fiind situată într-un parc natural, zona este bine îngrijită, cu pasarele de acces și zone special amenajate pentru parcare, pentru a nu afecta terenul.

Shutterstock

Pe aceste țărmuri se găsesc și diferite restaurante. Plaja este ideală și pentru copii, datorită faptului că apa este de mică adâncime.

Dimensiunea generoasă a plajei permite vizitatorilor să găsească ușor un loc pe nisip, fără aglomerație, mai ales în zona nordică a peninsulei Trucadors – o limbă de nisip care face legătura cu plaja vecină Llevant. Cele două plaje sunt atât de apropiate încât sunt adesea numite „gemenele”. Alegerea între ele depinde de direcția vântului: când vântul bate dinspre vest, marea este calmă la Plaja Llevant, iar când bate dinspre est, Ses Illetes te întâmpină cu ape plate și cristaline.

Continuând spre nord, vei ajunge la extremitatea insulei, de unde se vede insula Espalmador, aflată la doar câțiva metri de Formentera. În partea sudică, următoarea plajă este Cavall d’en Borràs, separată de o zonă stâncoasă cunoscută sub numele de Es Pujol d’en Palo și de mica plajă Des Carregador.

Ses Illetes este, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase plaje ale Formenterei și un loc ideal pentru o baie vara sau pentru plimbări lungi în sezonul mai rece.

Ses Illetes este, fără îndoială, una dintre cele mai faimoase plaje din Formentera și, în sezonul de vârf, devine adesea aglomerată. Pentru a te bucura pe deplin de ea, este recomandat să ajungi dimineața devreme, pentru a găsi loc fără probleme.

Pentru accesul cu mașina sau motocicleta în parc, se percepe o mică taxă de intrare. Intrarea pe jos sau cu bicicleta este gratuită.

Getty

Apa turcoaz

În acest colț autentic de paradis, marea seamănă cu o piscină naturală: fundul nisipos, foarte puțin adânc, îți permite să mergi zeci de metri în larg. Aproape completa absență a serviciilor de închiriere de umbrele și șezlonguri face ca această plajă să își păstreze un aspect sălbatic.

Secretul apelor cristaline se află în Posidonia Oceanica – o plantă acvatică răspândită în întreaga Mare Mediterană, cu o importanță ecologică uriașă și considerată ecosistem protejat de Uniunea Europeană. Acest organism, foarte asemănător plantelor terestre și care se dezvoltă doar în ape puțin adânci și limpezi, are o dublă funcție: produce o cantitate mare de oxigen și încetinește mișcarea valurilor, ajutând la prevenirea eroziunii plajei. Posidonia nu este, așadar, o algă. Prezența sa este un indicator al stării excelente a apelor, potrivit affittoformentera.com.

Getty

Când merită vizitată plaja Ses Illetes

Plaja Ses Illetes, situată pe insula Formentera, este celebră pentru nisipul său fin, care capătă uneori nuanțe rozalii deosebite. Acest fenomen rar se datorează prezenței unor mici organisme marine, precum foraminiferele, care au cochilii de culoare roz. Când aceste cochilii se sparg și se amestecă cu nisipul alb fin, plaja capătă acea nuanță rozalie magică, care atrage privirile și fotografii din întreaga lume.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita plaja Ses Illetes și a prinde acel roz aparte este în timpul primăverii și începutului verii, între aprilie și iunie. Atunci, condițiile meteo sunt ideale, iar lumina soarelui, combinată cu calmul mării, face ca rozul nisipului să fie mai intens și mai vizibil. În plus, în această perioadă plaja este mai puțin aglomerată, astfel că poți savura liniștea și frumusețea naturală în toată splendoarea ei.

Cum ajungi la plaja Ses Illetes

Există mai multe modalități de a ajunge la Plaja Ses Illetes: cu mașina, pentru o taxă cuprinsă între 4 și 6 €; cu scuterul, pentru o taxă între 2 și 4 € (în funcție de sezon); în timp ce accesul cu bicicleta sau pe jos este complet gratuit.

Ses Illetes poate fi accesată și cu autobuzul public (liniile L3 și L7), care oprește la aproximativ 500 de metri de plajă. O altă opțiune este să apelezi la un taxi.

Păstrarea integrității zonei și încurajarea unui consum mai conștient al mijloacelor de transport poluante sunt două dintre obiectivele organizațiilor care protejează această rezervație naturală. De câțiva ani, regulile stricte au interzis utilizarea ATV-urilor (quad bikes).

Getty

Cum ajungi de la portul din Formentera la Ses Illetes

Este o întrebare frecventă pentru mulți turiști. Este recomandat să îți cumperi online biletele de ferry Ibiza – Formentera, de preferat la preț redus.

Odată ajuns în portul din Formentera, ai două opțiuni: poți închiria un scuter și urma indicațiile spre Ses Illetes (ajungi în doar 5 minute) sau poți lua autobuzul L3. Stația de autobuz se află chiar în fața ghișeului pentru biletele de ferry, deci este foarte convenabil.

Dacă ai închiriat un apartament în Es Pujols, drumul până la Ses Illetes este foarte simplu: trebuie doar să urmezi singura șosea care duce spre portul La Savina, iar după un timp, pe partea dreaptă, vei vedea indicatoarele spre plajă. În mai puțin de 10 minute cu mașina sau scuterul vei ajunge la destinație.

Accesul pe plajă este limitat! Intrările și ieșirile sunt monitorizate constant de personalul aflat la punctul de control. Dacă ajungi dimineața devreme la Playa de Ses Illetes, în primul rând vei evita să stai la coadă în soarele arzător, iar în primele ore ale zilei vei avea senzația că te afli pe o plajă aproape privată.

Nudismul, aici, la fel ca pe multe alte plaje din Formentera, este practicat fără probleme.

Shutterstock

Ce poți face pe plaja Ses Illetes

Pentru cei care nu sunt fani ai statului la soare, există și posibilitatea de a practica diverse sporturi nautice. Poți alege între windsurfing, kitesurfing, sailing, stand-up paddle sau snorkeling. Aceste activități îți vor oferi o perspectivă mai intimă asupra mării și te vor ajuta să te bucuri de peisaje inaccesibile. Alternativ, poți închiria o canoe sau un catamaran pentru a ajunge până la insula Espalmador, aflată în apropiere.

Pe plaja Ses Illetes nu sunt multe restaurante, însă se remarcă cele renumite și destul de scumpe: Juan y Andrea, Es Ministre și Es Molí de Sal. Ultimul este, de altfel, unul dintre cele mai elegante locuri de pe insulă, perfect pentru un cocktail la apus sau chiar pentru organizarea unei nunți.

Pentru o zi la Playa de Ses Illetes, poți, de asemenea, să-ți aduci un prânz la pachet.

Shutterstock

De ce să alegi Formentera pentru vacanța ta

Formentera oferă mai mult decât plaje spectaculoase. Aici vei găsi sate pitorești, târguri de artă, faruri istorice și peisaje naturale neatinse. Atmosfera este autentică, cu localnici prietenoși și un ritm de viață lent.

Mică, liniștită și cu o frumusețe naturală neatinsă, această insulă din sudul Balearelor pare desprinsă dintr-o carte poștală. Nu are aeroport, iar asta o protejează de aglomerația turistică excesivă. Ajungi aici doar pe mare, iar momentul în care feribotul se apropie de portul La Savina și vezi apa de un turcoaz imposibil de descris, știi că vacanța ta începe cu adevărat.

Plajele sunt punctul forte al insulei. De la renumita Ses Illetes, cu nisip alb-roz și ape limpezi, până la golfurile ascunse precum Caló des Mort, Formentera are un farmec greu de găsit în alte destinații. Posidonia oceanica, planta marină care oxigenează apa, creează aici o transparență incredibilă, iar nuanțele de albastru par ireale.

Dar Formentera nu înseamnă doar plajă. Satele sale albe, cu străzi liniștite și piețe pline de artizani, te invită să descoperi un alt ritm al vieții. Poți închiria o bicicletă și străbate drumurile care leagă farurile La Mola și Cap de Barbaria, poți gusta pește proaspăt la tavernele locale sau poți rătăci prin târgurile de meșteșuguri unde fiecare obiect are o poveste.

Este o insulă care îți oferă libertatea de a alege: o zi de relaxare absolută pe nisip fin sau o aventură pe mare, explorând golfuri ascunse cu caiacul.

Shutterstock

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













