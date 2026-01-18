UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Stiri externe
18-01-2026 | 06:58
Donald Trump
Getty Images

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

autor
Mihaela Ivăncică

Cipru, care deţine preşedinţia rotativă a UE pentru şase luni, a anunţat sâmbătă seara că a convocat reuniunea pentru duminică, potrivit Reuters.

Diplomaţii UE au declarat că reuniunea va începe la ora 16:00 GMT.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.

”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a notat Trump în social media.

Citește și
Imaginea virală cu un Tower Trump în Groenlanda postată de președintele american
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, uniunea europeana, donald trump, groenlanda,

Dată publicare: 18-01-2026 06:58

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
Stiri externe
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a ayatollahului Ali Khamenei.

 

Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”
Stiri externe
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”

Deși i-a dăruit medalia premiului Nobel pentru pace Donald Trump NU și-a declarat sprijinul pentru lidera opoziției din Venezuela.

Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența
Stiri externe
Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența

Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.

Proteste masive la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump pentru Groenlanda: „Make America Go Away”
Stiri externe
Proteste masive la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump pentru Groenlanda: „Make America Go Away”

Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.

 

Recomandări
O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață
Stiri actuale
O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

S-au derulat scene de infarct în Craiova. O fetiță de 5 ani, aflată împreună cu tatăl în Parcul "Nicolae Romanescu", a căzut în lac. Părintele a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheață.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59