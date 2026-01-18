Atracția de pe Valea Jiului care i-a surprins pe turiști. Pasionații de cățărări au transformat vizita într-un spectacol

Stiri Turism
18-01-2026 | 08:29
×
Codul embed a fost copiat

O cascadă înghețată de pe Valea Jiului a devenit zilele acestea loc de atracție pentru turiștii care vin să schieze în stațiunea Voineasa.

autor
Gigi Ciuncanu

Iar câțiva pasionați de cățărări s-au gândit să facă vizita și mai specială. Au luminat țurțurii pentru a crea o experiență vizuală unică.

Cascada înghețată se află în Cheile Jiețului, într-o zonă parcă uitată de lume. Doar cei care vin să schieze cunosc locul și admiră această frumusețe a naturii.

Acum, câțiva pasionați de cățărări au decis să transforme vizita într-una unică. Au montat proiectoare în spatele țurțurilor și au scăldat cascada în lumină. Spre bucuria turiștilor, desigur.

Turist: „Am rămas mască când am văzut, nu am știut ce se întâmplă.”

Citește și
Bogdan Ivan
Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Turistă: „Extraordinar de mult. Am oprit întâmplător.”

Turist: „Noi acum venim de la schi și oamenii ce vor să facă, să se ducă până sus de tot.”

Turistă: „Am oprit, e chiar ceva foarte frumos. Mă tentează, dar pare un pic periculos.”

Pregătiri pentru feeria de lumină

Ca să obțină feeria de culoare și lumină, pasionații de sporturi extreme s-au apucat de treabă încă de pe zi.

Attila Dobai, organizator: „Nu-i o chestie pentru oricine. Trebuie colțar, pioleți, ham, cască. Chestia asta cu lumina nu o să se mai poată pentru că se vor închide găurile prin care intrăm în spatele gheții.”

Participant la cățărare: „O pândim, o controlăm și când se conturează lăsăm familiile, serviciul și venim.”

Participant la cățărare: „Gheața cel mai bine se stabilizează la temperaturi mici, când e o temperatură foarte, foarte scăzută, la minus 10–15 devine foarte casantă.”

În ciuda experienței frumoase, pericolele tot există.

Cascada înghețată poate fi admirată multe zile de acum încolo, până când temperaturile vor mai crește, dar fără instalațiile de iluminat din spatele țurțurilor.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, valea jiului, cascada,

Dată publicare: 18-01-2026 08:01

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute. Reacția CFR Călători
Stiri actuale
Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute. Reacția CFR Călători

Întârzieri record la CFR Călători. Un tren care circula pe Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 kilometri în 12 ore și 17 minute.

Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”
Stiri actuale
Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Centralele pe cărbune din Valea Jiului nu vor fi închise, cel puțin pentru moment, așa cum solicită Comisia Europeană.

Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului
Stiri actuale
Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului

Senatul se reuneşte luni în plen, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea OUG nr. 42/2025 pentru suplimentarea fondurilor pentru unele mine din Valea Jiului care urmează să fie închise.

Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran
Stiri Sociale
Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran

Minerii din Valea Jiului au declanşat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulţumiţi de faptul că banii de salarii, întârziaţi cu două zile faţă de data normală, nu au intrat încă pe cardurile acestora.

Fosta mină Petrila a devenit platou de filmare. Actorii din Valea Jiului lucrează un thriller psihologic unic în România
Stiri actuale
Fosta mină Petrila a devenit platou de filmare. Actorii din Valea Jiului lucrează un thriller psihologic unic în România

O fostă mină din Valea Jiului s-a transformat în platou de filmare. Câțiva tineri actori din zonă, cu resurse puține, dar cu ambiții mari, dau viață unui proiect unic în România.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59