Atracția de pe Valea Jiului care i-a surprins pe turiști. Pasionații de cățărări au transformat vizita într-un spectacol

O cascadă înghețată de pe Valea Jiului a devenit zilele acestea loc de atracție pentru turiștii care vin să schieze în stațiunea Voineasa.

Iar câțiva pasionați de cățărări s-au gândit să facă vizita și mai specială. Au luminat țurțurii pentru a crea o experiență vizuală unică.

Cascada înghețată se află în Cheile Jiețului, într-o zonă parcă uitată de lume. Doar cei care vin să schieze cunosc locul și admiră această frumusețe a naturii.

Acum, câțiva pasionați de cățărări au decis să transforme vizita într-una unică. Au montat proiectoare în spatele țurțurilor și au scăldat cascada în lumină. Spre bucuria turiștilor, desigur.

Turist: „Am rămas mască când am văzut, nu am știut ce se întâmplă.”

Turistă: „Extraordinar de mult. Am oprit întâmplător.”

Turist: „Noi acum venim de la schi și oamenii ce vor să facă, să se ducă până sus de tot.”

Turistă: „Am oprit, e chiar ceva foarte frumos. Mă tentează, dar pare un pic periculos.”

Pregătiri pentru feeria de lumină

Ca să obțină feeria de culoare și lumină, pasionații de sporturi extreme s-au apucat de treabă încă de pe zi.

Attila Dobai, organizator: „Nu-i o chestie pentru oricine. Trebuie colțar, pioleți, ham, cască. Chestia asta cu lumina nu o să se mai poată pentru că se vor închide găurile prin care intrăm în spatele gheții.”

Participant la cățărare: „O pândim, o controlăm și când se conturează lăsăm familiile, serviciul și venim.”

Participant la cățărare: „Gheața cel mai bine se stabilizează la temperaturi mici, când e o temperatură foarte, foarte scăzută, la minus 10–15 devine foarte casantă.”

În ciuda experienței frumoase, pericolele tot există.

Cascada înghețată poate fi admirată multe zile de acum încolo, până când temperaturile vor mai crește, dar fără instalațiile de iluminat din spatele țurțurilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













