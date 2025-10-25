Strasbourg – oraș istoric și cultural în Alsacia, Franța. Atracții turistice, gastronomie și experiențe locale

Așezat între Franța și Germania, orașul Strasbourg este o adevărată bijuterie, bogată în istorie, cultură și surprize.

De la arhitectura impresionantă și monumentele sale istorice, până la gastronomia locală și viața culturală animată, Strasbourg este un oraș plin de energie și vitalitate. Fie că ești pasionat de istorie, gurmand sau pur și simplu îți place să descoperi locuri și lucruri noi, iată tot ce trebuie să știi despre acest oraș.

Aeroport

Situat la doar 15 km sud-vest de orașul plin de viață Strasbourg, Aeroportul Internațional Strasbourg (SXB) este poarta de intrare către inima regiunii Alsacia. Aeroportul este ușor de localizat, fiind amplasat lângă micul oraș Entzheim și în apropierea localităților Achenheim, Duttlenheim, Geispolsheim, Lingolsheim și Ostwald.

Peste două milioane de pasageri trec anual prin acest aeroport modern. Datorită traficului ridicat de pasageri, Strasbourg se află în mod constant printre cele zece cele mai aglomerate aeroporturi din Franța.

Aeroportul poate fi accesat cu mașina în aproximativ 15 minute, urmând autostrada A35 până la D400, apoi D221, care duce direct la aeroport. Gara Entzheim, care oferă legături directe cu centrul orașului Strasbourg, se află la doar cinci minute de mers pe jos de terminal. Autobuzele de transfer circulă la fiecare 20 de minute între aeroport și stația de tramvai Baggersee, iar taxiurile sunt disponibile oricând, la cerere.

Un shuttle leagă aeroportul de gara Entzheim în doar câteva minute. De acolo, poți ajunge în centrul orașului Strasbourg în mai puțin de 10 minute cu un tren regional (TER).

Taxiurile sunt disponibile chiar în fața terminalului. Călătoria până în centrul Strasbourgului durează de obicei între 15 și 20 de minute, în funcție de trafic.

Transport public

Orașul este relativ ușor de explorat chiar și pentru vizitatorii pentru prima dată. Majoritatea obiectivelor turistice importante se află în centrul orașului, iar Strasbourg dispune de un sistem de transport public modern, eficient și ușor de folosit.

Sistemul de tramvai din Strasbourg este probabil cea mai bună opțiune pentru a te deplasa prin oraș ca turist. Format din șase linii (A până la F) care leagă centrul orașului de periferii, tramvaiul deservește zone și obiective populare precum Catedrala Notre-Dame, Place Kléber, Cartierul Petite France, Palais Rohan, Ponts Couverts și Cartierul European. Majoritatea atracțiilor cele mai populare ale orașului sunt accesibile cu tramvaiul.

Tramvaiele circulă de luni până sâmbătă între 04:30 și 00:30, iar duminica și în zilele de sărbătoare legală între 05:30 și 00:30.

Liniile de tramvai A, D, B și F sunt cele mai utile pentru turiști, deoarece opresc la majoritatea obiectivelor principale menționate mai sus și la multe altele. Linia E te duce la Cartierul European, Parc de l'Orangerie și zona universitară. Pentru itinerarii precise, folosește funcția Trip Planner de pe site-ul oficial al autorității de transport (în engleză).

Biletele de tramvai pot fi folosite și pe autobuze. Un bilet simplu cumpărat de la o stație sau de la un vânzător autorizat costă 1,80 euro (2 euro dacă se cumpără direct din autobuz). Un bilet este valabil pentru o călătorie dus (inclusiv transfer gratuit) timp de o oră și jumătate, dar trebuie validat la fiecare transfer.

Datorită rețelei extinse de tramvai, poate fi inutil să folosești autobuzele în Strasbourg. Totuși, ele pot fi utile dacă vrei să ajungi în zone aflate departe de centru, neacoperite de tramvai. Există două linii rapide de autobuz (G și E) care traversează centrul orașului și aproximativ 30 de linii care deservesc orașul, suburbii și zonele învecinate. Sunt disponibile și servicii de noapte.

Scurt istoric al orașului

Orașul Strasbourg a fost odinioară unul dintre cele mai importante puncte fortificate ale Franței, nu doar datorită fortificațiilor care înconjurau orașul, ci și datorită „Cetății” pe care Ludovic al XIV-lea a construit-o aici prin Vauban (1633-1707) la sfârșitul secolului al XVII-lea.

Situat la unul dintre puținele puncte de acostare accesibile pe Rin, locul Strasbourgului a fost ales inițial datorită poziției geografice, deși primul oraș s-a dezvoltat de fapt la aproximativ trei kilometri de râu și comunica cu Rinul prin două canale de apă, conform francethisway.

În antichitate, Strasbourg a început ca un sat celtic, apoi a devenit un castrum roman numit Argentoratus. Acest nume, etimologic, înseamnă „Trecere pe apă” sau, mai degrabă, „un loc prin care se trece apa”.

După căderea Imperiului Roman, în anul 496 d.Hr., a intrat sub stăpânirea francilor conduși de Clovis. În secolul al VI-lea, orașul a fost redenumit Strateburg, „orașul drumurilor” sau „punct de întâlnire al mai multor drumuri”, și apoi „Strasbur”. Între secolele al VI-lea și al VII-lea, a devenit domeniul ducilor de Alsacia și sediu episcopal, care practic dominau orașul până la transformarea sa într-o municipalitate.

De-a lungul secolelor, Strasbourg a devenit un important punct de trecere pe apă pentru navigația pe Rin și un punct cheie pentru comerțul fluvial într-un perimetru de aproximativ 16 km; de fapt, Carol cel Mare, în 775, a autorizat orașul să facă comerț în întreg Imperiul.

Orașul a fost dominat de puterea episcopului până în 1262, când episcopul Walter de Geroldseck a fost învins de burghezie în bătălia de la Hausbergen. În 1332, Strasbourg a devenit „Oraș Imperial”, cu mare autonomie și privilegii confirmate între 1356 și 1368 de Împăratul german Carol IV (1316-1378) și apărate cu succes în 1429 împotriva unei noi încercări a episcopului Guillom de Diest de a domina orașul.

Prima jumătate a secolului al XV-lea a fost foarte importantă pentru Strasbourg; denumit în acea perioadă „Strassburg”, deoarece în acel timp a fost construită catedrala (1439) de Jean Hültz și pentru că aici a fost inventată tiparnița (1440) de Jean Gutenberg.

Mai mult, între secolele XIII și XVI, orașul a devenit una dintre cele mai puternice fortificații, mai întâi ale Imperiului German și apoi ale Franței. Fortificațiile au fost consolidate în Evul Mediu, orașul fiind înconjurat de ziduri și turnuri și accesibil doar prin porți: „Porte de Saverne” (1349), „Porte de Pierres” (1347), „Porte des Juifs” (1399), „Porte de Bouchers” (1400), „Porte des pêcheurs” (1541) și „Porte Blanche” din secolul al XVI-lea.

După cum s-a menționat deja, Ludovic al XIV-lea a consolidat orașul prin Vauban, care a construit Cetatea, de formă pentagonală și dotată cu cinci bastioane – începută în 1682 și finalizată în 1685; acest sistem de fortificații a rămas intact până în 1866, când a fost modificat pentru a se adapta atacurilor artileriei moderne.

Până în 1870, arsenalul său militar era unul dintre cele mai mari din Franța. Orașul avea opt cazărmi cu aproximativ 12.000 de oameni și 1.800 de cai; în plus, rezervele de hrană și muniție puteau aproviziona aproximativ 180.000 de oameni.

Astăzi, Strasbourg a redevenit un centru politic important, fiind sediul Parlamentului European și motorul noii Europe.

Principalele atracții turistice

Pe lângă colecția sa incredibilă de monumente istorice, Strasbourg se mândrește cu muzee excepționale de arte frumoase, arheologie și meșteșuguri tradiționale alsaciene.

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Considerată unul dintre cele mai frumoase monumente de arhitectură gotică din Europa, Catedrala Notre-Dame domină Strasbourg cu turnul său înalt. Această turlă, care ajunge la 142 de metri, a fost cel mai înalt punct din lumea creștină până în secolul XIX.

Catedrala își datorează aspectul delicat construcției din gresie roșie Vosges, bogat ornamentată. Sute de figuri creștine sunt sculptate în această piatră pe fațadă, iar exteriorul elaborat funcționează ca o lecție vizuală despre povești biblice.

Catedrala este inima districtului Grande-Île, listat în patrimoniul UNESCO. Grande-Île (o insulă mare înconjurată de râul Ill) reprezintă centrul istoric al orașului, conform planetware.

Slujbele sunt celebrate la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg de luni până vineri la 7:30 și 9:00, sâmbăta la 9:00, iar duminica la 9:30 (slujbă obișnuită) și la 11:00 și 18:00 (slujbe cu cântări gregoriene).

Plimbare pe străduțele Quartier des Tanneurs (La Petite France)

În centrul istoric al Strasbourgului, listat în patrimoniul UNESCO, Quartier des Tanneurs (cunoscut și ca „La Petite France”) este un labirint de canale și străzi înguste, cu case tradiționale alsaciene foarte bine întreținute. În secolele XVI–XVII, cartierul era locuit de tăbăcari și pescari.

Maison Kammerzell

Maison Kammerzell este cea mai frumoasă casă burgheză veche din oraș. Considerată o bijuterie a arhitecturii alsaciene, clădirea (1427–1589) are etaje superioare cu structură din lemn, vitralii superbe și ornamente bogat sculptate.

Eglise Saint-Thomas

Situată pe locul unei biserici vechi din secolul VI, dedicată Apostolului Sf. Thomas, Eglise Saint-Thomas a fost reconstruită în secolul XII după ce a fost distrusă de un incendiu.

Biserica a jucat un rol important în Reforma Protestantă a Alsaciei și a fost centru al mișcării luterane.

Are un ceas care bate orele cu patru minute mai devreme de câteva sute de ani și un orgă barocă remarcabilă realizată de Johann Andreas Silbermann în 1741, considerată una dintre cele mai bine păstrate orgi francezo-germane din secolul XVIII. Mozart a cântat la această orgă în timpul vizitei sale la Strasbourg.

Eglise Saint-Pierre-le-Jeune

Eglise Saint-Pierre-le-Jeune are o istorie bogată. Construită în secolul XI pe locul unei capele merovingiene din secolul VII, biserica a fost renovată în stil gotic în secolele XIII–XIV, păstrând elemente romane din secolul XI.

Începând cu Reforma din 1524, biserica a devenit un lăcaș de cult protestant și găzduiește în continuare slujbe tradiționale, concerte și tururi ghidate.

Gastronomie – ce să mănânci

Este aproape imposibil să mergi la Strasbourg fără să te bucuri de choucroute-ul tradițional (varză murată călită cu carne, cârnați și cartofi), un fel de mâncare emblematic. Câteva restaurante din Strasbourg și-au construit o reputație excelentă datorită acestei specialități.

Tarte flambée, servită în stil all-you-can-eat, este o altă specialitate locală din Franța pe care vei dori să o încerci. În Strasbourg, oamenii împart tradițional acest fel de mâncare seara, ca masă principală.

Alte specialități pe care le poți savura în Strasbourg

Baeckeoffe - Un fel tradițional suculent, gătit lent la cuptor, cu trei tipuri de carne marinată și cartofi.

Spätzle - Tăiței alsacieni, adesea serviți ca garnitură alături de iepure sau vânat gătit în sos sau orice alt tip de carne.

Lewerknepfle - Găluște tradiționale alsaciene făcute din ficat, de obicei de porc, amestecat cu ou, pâine sau pesmet și condimente.

Foie gras d'Alsace - Foie gras alsacian, un aperitiv minunat, mai ales când este acompaniat de un pahar de vin de recoltă târzie.

În materie de patiserie, există o multitudine de variații de brioche: kougelhopf este cel mai faimos. Celebrul bredle sunt biscuiți mici, disponibili în nenumărate forme și dimensiuni, preparați cu câteva săptămâni înainte de Crăciun.

În ceea ce privește mezelurile, Alsacia oferă o selecție incomparabilă, așa că intră în orice supermarket și încearcă câteva specialități.

