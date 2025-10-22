Șeful Armatei franceze spune că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani” cu Rusia. ”Lucrurile crapă peste tot”

Franța trebuie să se pregătească de o confruntare armată cu Rusia în următorii 3-4 ani, a declarat șeful Armatei franceze. Parisul urmează astfel calea Germaniei, care a anunțat că un conflict cu Moscova ar putea izbucni până în anul 2029.

Armata franceză este necesar să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, care ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, avertizează miercuri şeful Statului Major francez Interarme, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica ”efortul de reînarmare” al Franţei, relatează AFP.

”Primul obiectiv pe care l-am dat armatei este să se fie pregătită de un şoc în trei, patru ani, care va fi o formă de testare - poate testul există deja în forme hibride -, dar poate (ceva) mai violent”, a declarat ofiţerul francez cu cel mai înalt grad în faţa deputaţilor care fac parte din Comisia Apărării.

”Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru, iar acesta elementul hotărâtor în ceea ce pregătesc eu”, a adăugat generalul, care a preluat conducerea armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa o reflectă pe cea a serviiilor secrete germane, care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, care este pregătită, estimează ele, să ”intre în conflict militar direct cu NATO”, oameninţare care se poate concretiza până în 2029.

Moscova are ”percepţia unei Europe colective slabe”, potrivit generalului Mandon. El observă totodată o ”dezinhibare în folosirea forţei” de partea rusă.

”Rusia nu ne poate face să ne fie frică, dacă vrem să ne apărăm”

Cu toate acestea, ”avem totul pentru a fi siguri pe noi”, a subliniat el, adăugând că, din punct de vedere economic, demografic sau industrial, europenii depăşesc Rusia. ”Rusia nu ne poate face să ne fie frică, dacă vrem să ne apărăm”, a tunat el.

Creşterea bugetului militar este, în opinia sa, ”fundamentală, deja la nivelul percepţiei”.

”Dacă potenţialii noştri rivali, adversarii noştri, percep că facem un efort pentru a ne apăra şi că avem această hotărâre, atunci ei pot renunţa. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi să ne apărăm, nu văd ce-i poate opri”, a apreciat el.

Proiectul bugetului apărării franceze prevede 57,1 de miliarde de euro în 2026 - o creştere cu 13% -, reprezentând o creştere la 2,2% din PIB, potrivit ministrului Apărării Catherine Vautrin.

Dincolo de ameninţarea reprezentată de către Rusia, această reînarmere este necesară, potrivit generlului Mandon, din cauza suprapunerii unor crize şi ameninţări, a terorismului în Orientul Mijlociu. ”Lucrurile crapă peste tot”, în opinia şefului Statului Major franxcez.

