Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire

Donald Trump a respectat tradiția și a vorbit la telefon cu puștii curioși să afle cât mai are Moș Crăciun până ajunge la ei.

Președintele a remarcat, printre altele, că bătrânelul care aduce daruri este cam plinuț și a ținut să spună că este monitorizat permanent, ca nu cumva în Statele Unite să se infiltreze un Moș Crăciun rău!

Instalați lângă un brad uriaș, la reședința Mar-a-Lago, Donald și Melania Trump au preluat câteva apeluri destinate Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială. NORAD urmărește în fiecare Ajun, încă din 1955, traseul Moșului.

Președintele a fost întrebat de un copilaș din Oklahoma dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Noi îl urmărim pe Moș Crăciun peste tot prin lume. Vrem să ne asigurăm că Moș Crăciun e bun. El, de fel, este un om tare cumsecade. Vrem să ne asigurăm că nu îi altcineva locul și că în țară nu intră cumva un Moș rău. Moș Crăciun te iubește, Moș Crăciun iubește Oklahoma. Acest stat a fost foarte bun cu mine la alegeri, așa că eu iubesc Oklahoma. Să nu pleci niciodată din Oklahoma, bine?”

Copil: „Bine, o să încerc.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun?”

Copil: „Nu cărbune.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu vrei cărbune? Adică cărbune curat și frumos. A trebuit să cresc producția de cărbune, îmi pare rău.”

Tot Trump a trebuit să spună dacă Moș Crăciun se va supăra în cazul în care nu va găsi câțiva biscuiți sub brad, când vine să lase cadourile...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu cred că se va supăra, dar sigur va fi dezamăgit. Moș Crăciun este un pic mai dolofan.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „E plăcut, nu-i așa? Aș putea vorbi cu copiii la telefon toată ziua. Dar trebuie să mă întorc la chestiuni serioase: China, Rusia, Ucraina.”

Donald Trump, care își petrece Crăciunul la reședința lui din Florida, a găzduit un dineu în seara de Ajun. La finalul zilei, într-un mesaj postat pe o rețea socială, nu s-a putut abține să nu-și atace rivalii politici, urându-le Crăciun fericit tuturor americanilor, cităm, inclusiv „gunoaielor din Stânga Radicală” care vor să distrugă țara.

