Ministrul israelian al apărării afirmă că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza

25-12-2025 | 19:59
Fasia Gaza
AFP

Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează dpa.

Ioana Andreescu

"În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza", a spus Katz în timpul conferinţei.

Acest lucru va rămâne valabil chiar şi în cazul unei tranziţii către a doua fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump şi dezarmarea Hamas, a mai spus Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâşiei Gaza, a precizat Katz, adăugând că în partea de nord a fâşiei de coastă ar putea fi create aşezări israeliene care ar proteja zona de securitate.

Declaraţiile lui Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, contrazic astfel încă o dată elemente ale planului de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâşia Gaza.

