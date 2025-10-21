Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite

Stiri externe
21-10-2025 | 13:49
tornada franta

O tornadă puternică a făcut pagube colosale la nord de Paris. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, patru fiind în stare gravă.

autor
Stirileprotv

Urgia, iscată din senin, și-a arătat forța în regiunea Val-d'Oise, la aproximativ 30 de kilometri de capitala Franței. Vântul a suflat cu o viteză de aproape 200 de kilometri pe oră, scrie presa din Hexagon, și a pus la pământ mai multe macarale care s-au prăbușit peste locuințele din jur.

Autoritățile locale au decretat starea de alertă și au trimis echipe de salvare, pompieri și personal medical pentru a interveni în zonele cele mai afectate. A fost prima tornadă soldată cu victime în Franța, din ultimii 17 ani.

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, paris, tornada,

Dată publicare: 21-10-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Doisprezece ani după gratii și o condamnare la moarte. Fapta comisă de o femeie din UK care ar fi vrut să-și salveze fiul
Stiri externe
Doisprezece ani după gratii și o condamnare la moarte. Fapta comisă de o femeie din UK care ar fi vrut să-și salveze fiul

O femeie care a fost condamnată la moarte și a petrecut 12 ani într-o închisoare din Indonezia pentru trafic de droguri este trimisă înapoi în Marea Britanie, marți.

Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”
Stiri externe
Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”

Fostul președinte francez, primul șef de stat din UE care ajunge după gratii, va petrece cel puțin „trei săptămâni, o lună de detenție" până la o nouă decizie judecătorească.

Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA. Pilotul a fost rănit, un pasager a povestit momentele de groază
Stiri externe
Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA. Pilotul a fost rănit, un pasager a povestit momentele de groază

Un avion a fost lovit de un obiect misterios deasupra Statelor Unite iar pilotul, deși rănit, a efectuat o aterizare de urgență. Un pasager a povestit momentele terifiante.

Recomandări
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorlogii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni
Stiri actuale
Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorlogii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

Toamna continuă cu variații importante: ploile vor fi mai frecvente la final de octombrie, iar primele zile din noiembrie vor aduce o răcire accentuată, urmată de o revenire la valori normale spre jumătatea lunii noiembrie.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

