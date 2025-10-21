Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite

O tornadă puternică a făcut pagube colosale la nord de Paris. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, patru fiind în stare gravă.

Urgia, iscată din senin, și-a arătat forța în regiunea Val-d'Oise, la aproximativ 30 de kilometri de capitala Franței. Vântul a suflat cu o viteză de aproape 200 de kilometri pe oră, scrie presa din Hexagon, și a pus la pământ mai multe macarale care s-au prăbușit peste locuințele din jur.

Autoritățile locale au decretat starea de alertă și au trimis echipe de salvare, pompieri și personal medical pentru a interveni în zonele cele mai afectate. A fost prima tornadă soldată cu victime în Franța, din ultimii 17 ani.

