O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile

Stiri actuale
25-12-2025 | 20:21
masina de politie
Shutterstock

O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, a fost reţinută, fiind suspectată de furt în Italia.

autor
Lorena Mihăilă

La data de 24 decembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Ianca au depistat, în oraşul din judeţul Brăila, o femeie de 45 de ani din acelaşi oraş, pe numele căreia, la data de 22 decembrie, autorităţile din Italia au emis o semnalare privind arestarea acesteia în vederea predării sau extrădării, pentru săvârşirea infracţiunii de jaf organizat sau armat/furt organizat sau tâlhărie cu utilizare de arme, informează IPJ Brăla.

Potrivit sursei citate, în 24 decembrie, femeia a fost prezentată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Brăila Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pe numele femeii fiind emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Sursa citată a precizat că instanţa a dispus, în cazul femeii, măsura controlulului judiciar pentru 30 de zile.

Sursa: News.ro

Etichete: italia, braila, femeie, furt,

Dată publicare: 25-12-2025 20:21

