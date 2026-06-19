Astăzi, ruinele sale atrag exploratori şi fotografi dornici să descopere o comunitate rămasă suspendată în timp, potrivit Express.

Satul părăsit Talysarn, situat în Valea Nantlle din Gwynedd, în nordul Ţării Galilor, a fost cândva un centru important pentru muncitorii şi clădirile industriale care deserveau cariera de ardezie Dorothea.

Un sat sacrificat pentru dezvoltarea carierei

În secolul al XIX-lea, exploatările de ardezie au susţinut economia locală şi au oferit locuri de muncă pentru mii de persoane. Pe măsură ce cariera s-a extins, aşezarea a trebuit să crească odată cu ea.

În cele din urmă, în 1927, autorităţile au decis relocarea tuturor celor aproximativ 2.000 de locuitori într-un sat nou construit. În urma mutării au rămas doar clădirile abandonate, care au fost treptat acoperite de muşchi, iederă şi vegetaţie.

Ascensiunea şi declinul carierei Dorothea

Până în anii 1840, producţia anuală a carierei Dorothea ajunsese la aproximativ 5.000 de tone de ardezie. Trei decenii mai târziu, producţia depăşea 17.000 de tone pe an, de peste trei ori mai mult.

Totuşi, activitatea nu a fost lipsită de tragedii. În 1884, mai mulţi muncitori şi-au pierdut viaţa după ce exploatarea a fost inundată în timp ce se aflau la lucru.

Pentru a preveni alte incidente, cursul râului din apropiere a fost deviat şi adâncit. Ulterior, pe amplasament a fost instalat un motor cu grindă de tip Cornish, menit să înlocuiască vechile roţi hidraulice. Structura se află şi astăzi în zonă şi reprezintă una dintre cele mai impresionante relicve ale fostei comunităţi.

Ruine acoperite de iederă şi istorie

Un alt punct de atracţie este conacul din secolul al XVIII-lea, abandonat din 1946. Clădirea este acum acoperită de iederă, marcată de graffiti şi afectată de degradarea accentuată a zidăriei.

Întregul sit a devenit o destinaţie populară pentru pasionaţii de drumeţii şi explorări urbane, care caută să descopere vestigiile ascunse printre vegetaţia abundentă.

În prezent, zona face parte din Peisajul Ardeziei din Nord-Vestul Ţării Galilor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO şi protejat ca mărturie a trecutului industrial al regiunii.

„Doar babuinii lipsesc”

Autorul ghidului „Wild Guide Wales”, Daniel Start, care a documentat zona, a comparat ruinele cu o versiune galeză a celebrului Angkor Wat.

„Doar babuinii lipsesc. Este un loc vast şi sălbatic, cu numeroase ruine fascinante acoperite de vegetaţie, inclusiv motorul cu grindă Cornish şi rămăşiţele capelei de la Plas Talysarn”, a declarat acesta.

Cariera Dorothea a fost închisă definitiv în 1970. De atunci, zona s-a inundat, formând un lac care depăşeşte în anumite locuri 100 de metri adâncime şi care face parte, la rândul său, din situl UNESCO al Peisajului Ardeziei din Nord-Vestul Ţării Galilor.