Insula din Grecia pe care mulți o compară cu Bahamas. Este vizitată pentru plaja unde porcii înoată alături de turiști

Iată unde se află, cum ajungi și la ce să te aștepți când ajungi pe insula din Grecia pe care mulți o compară cu Bahamas.

Ce poți face pe insula Atokos

Atokos este o insulă mică, privată, din Marea Ionică. Nu are sate, nu are taverne și nici măcar un debarcader. În schimb, are o turmă de mistreți sălbatici care coboară frecvent până la mal. Acest detaliu a făcut din Atokos unul dintre cele mai discutate locuri ascunse din Insulele Ionice.

Pentru navigatorii care se deplasează între Lefkada, Ithaka și Kefalonia, acest loc nelocuit a devenit o oprire aproape obligatorie, doar pentru a vedea animalele care l-au făcut cunoscut.

O excursie cu barca este modalitatea perfectă de a explora frumusețea spectaculoasă a Insulelor Ionice.

Cunoscută pentru stâncile sale abrupte, vegetația bogată și golfurile izolate, Atokos este un paradis pentru iubitorii de natură. Unul dintre punctele de atracție ale insulei este celebra Pig Beach, o mică porțiune de nisip unde porcii sălbatici se plimbă liber de-a lungul țărmului, creând o scenă neobișnuită, dar fermecătoare.

Apele cristaline din jurul insulei sunt ideale pentru înot, snorkeling și pentru a te bucura de liniștea acestui loc izolat. O excursie cu barca la Atokos oferă o modalitate de neuitat de a experimenta frumusețea naturală și atmosfera liniștită a insulei.

Cum ajungi pe insula Atokos și ce trebuie să știi înainte de vizită

Atokos este o mică insulă grecească din Marea Ionică și una dintre cele mai vestice și, probabil, cele mai izolate dintre insulele Echinade. Este situată la 9 kilometri nord-est de Ithaka și la 8 kilometri sud-vest de Kastos.

Atokos are două golfuri principale: One House Bay, pe coasta de est, și Cliff Bay, pe coasta de sud. One House Bay este varianta preferată pentru ancorare, deoarece este mai sigură pentru ambarcațiuni în cazul vânturilor din nord-vest și oferă acces mai bun către insulă, printr-o plajă cu pietriș și o zonă joasă în spatele acesteia.

Atokos este o insulă privată deținută de familia armatorului Panayiotis Tsakos. Insulița este nelocuită, cu excepția câtorva capre care se plimbă liber pe insulă.

Pe insulă se află mica biserică a Sfântului Ioan. Aceasta poate fi găsită urmând o potecă scurtă de la plaja din One House Bay, după fântâna insulei, unde apa este ușor sărată. Există și o casă cu două etaje care aparține proprietarului insulei, iar aceste două clădiri sunt singurele construcții de pe Atokos.

Vizitatorii au voie să înoate pe plajele frumoase, cu ape turcoaz, foarte clare. Accesul se face doar cu barcă privată. Fundul mării este bogat, potrivit pentru snorkeling. Atokos face parte dintr-o zonă Natura 2000.

Dacă vrei să ajungi pe această insulă, poți să rezervi un tur cu barca.

Se pot rezerva croaziere organizate de o zi întreagă din insulele apropiate, care includ, de obicei, o oprire pentru înot la „Piggy Beach” din Atokos, în One House Bay.

Din Lefkada, croazierele pornesc frecvent din portul Nidri. Operatorii locali precum Ionian Star Cruises și platforma GetYourGuide oferă rute zilnice de tip island-hopping.

Din Kefalonia, bărcile de excursie pleacă des din portul nordic Fiskardo.

Excursiile funcționează în sezonul de vară și costă, de obicei, între 40 și 70 de euro de persoană, în funcție de tipul ambarcațiunii și de serviciile incluse.