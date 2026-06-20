Insula din Grecia pe care mulți o compară cu Bahamas. Este vizitată pentru plaja unde porcii înoată alături de turiști

Stiri Turism
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Insula Porcilor există în realitate și da, chiar sunt porci acolo. Se numește Atokos și este o insulă mică lângă Lefkada, pe care oamenii o vizitează cu barca pentru opriri de înot, snorkeling și o plimbare scurtă pe așa-numita „plajă a porcilor”.

autor
Anca Lupescu

Iată unde se află, cum ajungi și la ce să te aștepți când ajungi pe insula din Grecia pe care mulți o compară cu Bahamas.

Ce poți face pe insula Atokos

Atokos este o insulă mică, privată, din Marea Ionică. Nu are sate, nu are taverne și nici măcar un debarcader. În schimb, are o turmă de mistreți sălbatici care coboară frecvent până la mal. Acest detaliu a făcut din Atokos unul dintre cele mai discutate locuri ascunse din Insulele Ionice.

Pentru navigatorii care se deplasează între Lefkada, Ithaka și Kefalonia, acest loc nelocuit a devenit o oprire aproape obligatorie, doar pentru a vedea animalele care l-au făcut cunoscut.

O excursie cu barca este modalitatea perfectă de a explora frumusețea spectaculoasă a Insulelor Ionice.

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Cunoscută pentru stâncile sale abrupte, vegetația bogată și golfurile izolate, Atokos este un paradis pentru iubitorii de natură. Unul dintre punctele de atracție ale insulei este celebra Pig Beach, o mică porțiune de nisip unde porcii sălbatici se plimbă liber de-a lungul țărmului, creând o scenă neobișnuită, dar fermecătoare.

Apele cristaline din jurul insulei sunt ideale pentru înot, snorkeling și pentru a te bucura de liniștea acestui loc izolat. O excursie cu barca la Atokos oferă o modalitate de neuitat de a experimenta frumusețea naturală și atmosfera liniștită a insulei.

Cum ajungi pe insula Atokos și ce trebuie să știi înainte de vizită

Atokos este o mică insulă grecească din Marea Ionică și una dintre cele mai vestice și, probabil, cele mai izolate dintre insulele Echinade. Este situată la 9 kilometri nord-est de Ithaka și la 8 kilometri sud-vest de Kastos.

Atokos are două golfuri principale: One House Bay, pe coasta de est, și Cliff Bay, pe coasta de sud. One House Bay este varianta preferată pentru ancorare, deoarece este mai sigură pentru ambarcațiuni în cazul vânturilor din nord-vest și oferă acces mai bun către insulă, printr-o plajă cu pietriș și o zonă joasă în spatele acesteia.

Atokos este o insulă privată deținută de familia armatorului Panayiotis Tsakos. Insulița este nelocuită, cu excepția câtorva capre care se plimbă liber pe insulă.

Pe insulă se află mica biserică a Sfântului Ioan. Aceasta poate fi găsită urmând o potecă scurtă de la plaja din One House Bay, după fântâna insulei, unde apa este ușor sărată. Există și o casă cu două etaje care aparține proprietarului insulei, iar aceste două clădiri sunt singurele construcții de pe Atokos.

Vizitatorii au voie să înoate pe plajele frumoase, cu ape turcoaz, foarte clare. Accesul se face doar cu barcă privată. Fundul mării este bogat, potrivit pentru snorkeling. Atokos face parte dintr-o zonă Natura 2000.

Dacă vrei să ajungi pe această insulă, poți să rezervi un tur cu barca.

Se pot rezerva croaziere organizate de o zi întreagă din insulele apropiate, care includ, de obicei, o oprire pentru înot la „Piggy Beach” din Atokos, în One House Bay.

Din Lefkada, croazierele pornesc frecvent din portul Nidri. Operatorii locali precum Ionian Star Cruises și platforma GetYourGuide oferă rute zilnice de tip island-hopping.

Din Kefalonia, bărcile de excursie pleacă des din portul nordic Fiskardo.

Excursiile funcționează în sezonul de vară și costă, de obicei, între 40 și 70 de euro de persoană, în funcție de tipul ambarcațiunii și de serviciile incluse.

De ce Atokos a devenit una dintre cele mai virale destinații din Grecia

Porcii înotători din Grecia au devenit o senzație pe internet, cu zeci de videoclipuri postate pe TikTok și pe alte rețele sociale.

Turiștii de pe mica insulă Atokos din Marea Ionică, lângă Ithaka, au parte de o experiență unică, înotând alături de porci sălbatici care par să se bucure de prezența oamenilor.

Flotabilitatea lor naturală și instinctele de vâslire îi ajută să se deplaseze prin apă. Rămâne un mister cum au ajuns porcii pe insula nelocuită de 4,5 kilometri pătrați, care aparține administrativ de Ithaka. Insula face parte și din rețeaua Natura 2000, datorită biodiversității marine rare și bogate.

De ce au devenit celebri porcii de pe plaja din Atokos

Insula este deținută privat de magnatul maritim Panayiotis Tsakos. Este nelocuită, cu excepția câtorva capre care se plimbă liber pe insulă. Aceste animale par să fie îngrijite de un cioban care vizitează insula și are grijă de turmă o dată la patru zile, conform unei înțelegeri cu proprietarul actual, scrie xpatathens.

În ultimii ani, o turmă de porci negri a apărut pe plaja insulei și a devenit atracția principală.

Imaginează-ți că aluneci prin apa limpede. Lângă tine, un porc înoată, corpul lui roz fiind surprinzător de bine adaptat pentru înot. Coada lui ondulată se ridică uneori deasupra apei, la fiecare mișcare puternică a picioarelor.

Se pot auzi grohăituri și sunete de mulțumire în timp ce porcii se bucură de apa rece. Dacă sunt mai mulți porci, pot apărea guițături jucăușe sau sunetul ritmic al râtului lor care scurmă fundul mării, o adevărată încântare pentru cei care ajung în acest colț de rai.

Plaje din lume în care poți înota alături de porci sălbatici

Insula Porcilor – experiența originală Pig Beach

În inima arhipelagului Exuma Cays se află celebra Insulă a Porcilor, cunoscută și ca Big Major Cay. Această insulă nelocuită este casa unei colonii de porci sălbatici care au captat imaginația călătorilor din întreaga lume. Accesibilă doar cu barca, Insula Porcilor din Bahamas le oferă vizitatorilor ocazia de a se bălăci alături de acești porci prietenoși în apele puțin adânci ale plajelor sale imaculate.

Pentru cei care vor o experiență fără complicații, numeroși operatori de turism organizează excursii de o zi către Insula Porcilor din insulele apropiate, precum Great Exuma și Paradise Island. Aceste excursii includ, de obicei, transport, tururi ghidate și suficient timp pentru interacțiunea cu porcii sălbatici, în timp ce turiștii se bucură de peisajele spectaculoase.

Compass Cay – înot cu rechini și porci

La o scurtă plimbare cu barca de Insula Porcilor se află Compass Cay, un paradis izolat cunoscut pentru rechinii săi doici rezidenți și, bineînțeles, pentru porcii care înoată. Vizitatorii pot participa la o excursie de o zi întreagă la Compass Cay, unde au ocazia să facă snorkeling alături de aceste animale blânde, înainte de a merge mai departe spre Insula Porcilor, pentru o întâlnire jucăușă cu porcii.

Bitter Guana Cay – dincolo de porcii înotători

Deși Insula Porcilor și Compass Cay atrag cea mai mare atenție, Bitter Guana Cay oferă o alternativă mai liniștită pentru cei care caută o experiență mai retrasă. Această mică insulă găzduiește nu doar o colonie de iguane pe cale de dispariție, ci și plaje neatinse și ape liniștite, ideale pentru înot și snorkeling.

Pentru cei aventuroși, care vor să evite mulțimile și să se conecteze cu natura, Bitter Guana Cay este refugiul perfect.

Rose Island – o bijuterie ascunsă pentru excursii cu porci

Ascunsă printre insulele Exuma Cays, Rose Island îi atrage pe turiști cu plajele sale curate și apele turcoaz pline de viață marină. Deși nu este la fel de cunoscută ca Insula Porcilor sau Compass Cay, Rose Island oferă un cadru liniștit pentru înotul cu porcii, departe de aglomerația atracțiilor turistice populare, scrie halocline.

Staniel Cay – poarta către porcii înotători

Ca poartă de acces către Exuma Cays, Staniel Cay este punctul de plecare pentru explorarea celor mai faimoase atracții din zonă, inclusiv porcii înotători. Aici se află celebrul Staniel Cay Yacht Club, iar insula oferă facilități și cazare pentru cei care pornesc în aventura lor cu porcii.

Din Staniel Cay, vizitatorii pot pleca în excursii cu barca spre Insula Porcilor și alte insule din apropiere, precum Thunderball Grotto și Bitter Guana Cay. Indiferent dacă alegi o excursie de o zi întreagă sau una mai scurtă, Staniel Cay este baza ideală pentru explorarea Exuma Cays și pentru a crea amintiri de neuitat.

Etichete: grecia, plaja, insula,

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