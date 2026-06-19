Potrivit celor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate.

Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50 la sută.

Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt goale.

Corina Martin, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România: „Am început sezonul cu o scădere însemnată, undeva spre 40 la sută. Am pierdut mulți turiști care nu mai au tichete de vacanță. Este principalul motiv pentru care litoralul românesc și toate destinațiile au pierdut și pierd în continuare turiști."

Iulian Țenie, administrator complex hotelier: „În prezent, cam 30-40 la sută din turiștii pe care îi avem aplică pe last minute."

Reporter: „Este vorba de preț?”

Turistă: „Și prețul, da. În cursul săptămânii, dacă venim, e mai ieftin.”

Turist: „M-am hotărât pe ultima sută de metri. Rezervarea am făcut-o direct, cu doamna la telefon.”

Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie — o perioadă care în alți ani era sold-out la tarife maxime — confirmă criza fără precedent din industria ospitalității.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: „Vorbim de cel mai slab an ca număr de turiști din ultimii patru ani după încetarea pandemiei."

Lucrurile nu stau diferit nici în Poiana Brașov

Gabriel Roșca, administratorul unui hotel din Poiana Brașov: „Anul trecut rezervările timpurii erau mult mai multe ca în această perioadă. Încasările au scăzut cu 10 la sută."

Mulți români spun că își vor planifica atent bugetul din acest an. A crescut și numărul celor care aleg locuri de cazare unde își pot găti singuri.

Femeie: „1000-1500 de lei câteva zile, cam pe aici. Mergem în campinguri cu mâncare, cu cort, cu sac de dormit, cu plită de făcut mâncare.”

Femeie: „Ne-am dus cu de toate de acasă, am plătit doar cazare.”

Cuplu: „Planuri de vacanță nu avem. Poate o să mergem în Spania la mama soacră.”

Femeie: „Ne uităm la cheltuieli, la prețuri. Nu ne aruncăm așa!”

Nici măcar Bucovina, o zonă recunoscută pentru turiștii fideli, nu a scăpat de acest fenomen.

Liviu Răzeșu, reprezentant pensiune: „Vara aceasta e un pic mai trist pentru noi. Este o scădere. Scăderea cu 10, poate chiar 15 la sută față de anii precedenți. Vin pentru un weekend, două zile, trei zile."

În aceste condiții, România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană, după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat.