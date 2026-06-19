Un proiect de lege, aflat aproape de votul final în Parlament, prevede restricții pentru începători în încercarea de a reduce numărul accidentelor grave care se petrec pe șoselele din România. Cei care nu respectă regula riscă amenzi mari și suspendarea automată a permisului de conducere.

Potrivit proiectului, șoferii care au permis de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce singuri autoturisme care depășesc raportul de 100 de cai putere pentru fiecare tonă a vehiculului.

Argumentele inițiatorilor: riscul vitezei și al lipsei de experiență

Inițiatorii spun că o mașină puternică ajunge la viteze periculoase în doar câteva secunde. În cazul unei erori de pilotaj — panică sau abordarea greșită a unei curbe — un începător nu va ști cum să redreseze un vehicul cu tracțiune sau propulsie puternică.

Măsura vine după numeroase tragedii în care tineri cu mașini puternice au făcut accident.

De exemplu, în urmă cu trei ani, doi tineri din Timișoara au murit după ce șoferul, care avea permis de numai două luni, a tășnit pe contrasens și a lovit un camion. Victimele, pasageri pe bancheta din spate, au murit pe loc.

Anul trecut, în Reșița, un alt șofer începător a pierdut controlul unui bolid și a intrat într-o casă.

Cezar Mihail Drăgoescu, deputat USR:„Am văzut tragediile care au existat în ultimii ani pe drumurile din România, foarte multe dintre ele fiind provocate de șoferi fără experiență."

Reacții împărțite în rândul tinerilor șoferi

Părerile, printre șoferii mai tineri, sunt împărțite.

Șofer: „Cu cât ai o mașină mai puternică, cu atât ești mai sigur pe depășiri. Am început la 18 ani cu o mașină de 60 de cai, asta are 400.”

Șofer: „Tentația e mare să îi dai, să simți adrenalina. Se pot întâmpla multe nenorociri.”

Șofer: „Cei mai tineri ar fi de preferat să aibă o mașină mai puțin puternică, pentru că la început este adrenalina aceea.”

Florin Staici, instructor în conducere defensivă: „În momentul în care un copil peste 18 ani ia carnetul, prima lui dorință e să meargă cât mai mult cu mașina sau poate cât mai tare. Bineînțeles că prietenii îl forțează, mergi mai tare, fă tot felul de chestii și, în contextul acesta, apar foarte multe accidente."

Noile reguli propuse pentru șoferii începători

Potrivit proiectului, începătorii vor putea conduce mașini puternice doar dacă în dreapta lor se află o altă persoană care are permis de cel puțin zece ani sau dacă sunt la volanul unor mașini de serviciu.

Cei care vor încălca regulile riscă amenzi de peste 4.000 de lei. Mai mult, dacă mașina depășește semnificativ limita stabilită prin lege, șoferul începător ar putea rămâne fără permis timp de 90 de zile.