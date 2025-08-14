Românii au luat cu asalt litoralul de Sf. Maria. Unii hotelieri au avut oferte cu camere duble de la 660 de lei

Stiri Turism
14-08-2025 | 20:39
×
Codul embed a fost copiat

După două luni de sezon estival, pe litoral urmează cel mai aglomerat weekend al verii. Gradul de ocupare este de 95%, iar cum vineri, de Sfânta Maria, este zi liberă pentru mulți români, unii au ajuns deja la mare. Și vremea se anunță perfectă.  

autor
Yvette Mîrza

Înainte de prânz, pe șoseaua care leagă stațiunile de pe litoral se mergea în coloană. În scurt timp, la fel era și pe plajă în Mamaia. Mai toate șezlongurile erau ocupate.

Pentru reprezentanții din industria ospitalității a fost o surpriză, mai ales că, până acum, turiștii au venit pe litoral mai degrabă la final de săptămână.

Paul Marin, managerul unei plaje: ”Clar va fi full, vom juca cu ușile închise cum se spune”.

Ca să ia masa la autoservire, oamenii au avut de așteptat.

Citește și
valuri litoral
Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”

Cristina Crăciun, managerul unei autoserviri: ”Avem în jur de 300-350 de persoane”.

Așa o să fie peste tot, în condițiile în care în stațiuni vor fi 200.000 de oaspeți în următoarele zile.

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: ”Gradul de ocupare o să fie peste 95%. Cea mai aglomerată stațiune este Eforie Nord, după care Mamaia și Neptun Olimp”.

Vreme perfectă de plajă pe litoral

Ca să aibă toate camerele ocupate, unii hotelieri au avut oferte la cazare.

Elena Drăghici, managerul unui hotel: ”Prețurile noastre pornesc de la 660 de lei pe noapte camera dublă cu mic dejun inclus, pentru doi adulți. Gradul nostru de ocupare este de 100%".

Mihai Mazilu, managerul unui hotel: ”Am făcut și niște reduceri last minute pentru perioada aceasta, tarifele au plecat de la 750 de lei pe noapte camera dublă cu all inclusive".

Pe litoral se anunță zile perfecte pentru plajă și soarele va fi unul generos. Vântul va mai prezenta intensificări, însă marea este numai bună pentru o baie. Are 26 de grade Celsius.

Pregătiri la Constanța pentru Ziua Marinei. 3.500 de militari și 28 de nave vor participa la paradă

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, turisti, sfanta maria,

Dată publicare: 14-08-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte
Stiri actuale
Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte

Două persoane au fost rănite într-un accident petrecut pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti.

Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”
Stiri Sanatate
Zeci de turişti de pe litoral, consultaţi gratuit de medici: „În România lipsește educaţia medicală şi prevenţia”

Zeci de turişti aflaţi, în aceste zile, în concediu pe litoralul românesc, inclusiv copii, sunt consultaţi gratuit de către medici dermatologi, endocrinologi, pneumologi şi pediatri.

Pe litoral, salvamarii au dus o luptă continuă cu turiștii care încercau să intre în valurile mari. Pericolul este uriaș
Stiri Turism
Pe litoral, salvamarii au dus o luptă continuă cu turiștii care încercau să intre în valurile mari. Pericolul este uriaș

Pe litoral marea a fost periculoasă, marți, așa că salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile, iar îmbăierea a fost strict interzisă.

Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele
Stiri Diverse
Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele

Este arborat steagul roșu pe litoral, din cauza valurilor mari, dar și a gropilor care s-au format la mal. Toate echipajele de salvamari sunt în alertă și niciun turist nu are voie să intre în apă la o adâncime care trece de genunchi.

Peste 150.000 de turiști așteptați pe litoral de Ziua Marinei. Constanța se pregătește pentru marea sărbătoare navală
Stiri Diverse
Peste 150.000 de turiști așteptați pe litoral de Ziua Marinei. Constanța se pregătește pentru marea sărbătoare navală

Pe litoral au început festivitățile dedicate Zilei Marinei. Vineri, pe faleza cazinoului din Constanța sunt așteptați peste 12.000 de spectatori.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-1, exclusiv pe Voyo. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului
Stiri Sport
LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-1, exclusiv pe Voyo. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO