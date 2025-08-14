Românii au luat cu asalt litoralul de Sf. Maria. Unii hotelieri au avut oferte cu camere duble de la 660 de lei

După două luni de sezon estival, pe litoral urmează cel mai aglomerat weekend al verii. Gradul de ocupare este de 95%, iar cum vineri, de Sfânta Maria, este zi liberă pentru mulți români, unii au ajuns deja la mare. Și vremea se anunță perfectă.

Înainte de prânz, pe șoseaua care leagă stațiunile de pe litoral se mergea în coloană. În scurt timp, la fel era și pe plajă în Mamaia. Mai toate șezlongurile erau ocupate.

Pentru reprezentanții din industria ospitalității a fost o surpriză, mai ales că, până acum, turiștii au venit pe litoral mai degrabă la final de săptămână.

Paul Marin, managerul unei plaje: ”Clar va fi full, vom juca cu ușile închise cum se spune”.

Ca să ia masa la autoservire, oamenii au avut de așteptat.

Cristina Crăciun, managerul unei autoserviri: ”Avem în jur de 300-350 de persoane”.

Așa o să fie peste tot, în condițiile în care în stațiuni vor fi 200.000 de oaspeți în următoarele zile.

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: ”Gradul de ocupare o să fie peste 95%. Cea mai aglomerată stațiune este Eforie Nord, după care Mamaia și Neptun Olimp”.

Vreme perfectă de plajă pe litoral

Ca să aibă toate camerele ocupate, unii hotelieri au avut oferte la cazare.

Elena Drăghici, managerul unui hotel: ”Prețurile noastre pornesc de la 660 de lei pe noapte camera dublă cu mic dejun inclus, pentru doi adulți. Gradul nostru de ocupare este de 100%".

Mihai Mazilu, managerul unui hotel: ”Am făcut și niște reduceri last minute pentru perioada aceasta, tarifele au plecat de la 750 de lei pe noapte camera dublă cu all inclusive".

Pe litoral se anunță zile perfecte pentru plajă și soarele va fi unul generos. Vântul va mai prezenta intensificări, însă marea este numai bună pentru o baie. Are 26 de grade Celsius.

